México se pronuncia a favor de brindar asilo a niños palestinos
México se pronuncia a favor de brindar asilo a niños palestinos

ago2025

En un gesto que reafirma su histórica postura humanitaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha abierto la puerta a la posibilidad de que el país reciba a niños huérfanos de Palestina, afectados por el devastador ataque en Oriente Medio. La mandataria, conocida por su adhesión a los principios de la política exterior mexicana, declaró este lunes que «si es necesario, por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto«.

Esta afirmación surge en respuesta a una propuesta del senador Gerardo Fernández Noroña para otorgar asilo a estos menores. La presidenta ha encargado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al canciller Juan Ramón de la Fuente que realicen un análisis exhaustivo del tema. Esta postura no es nueva en la historia diplomática de México.

El país tiene una larga tradición de ofrecer refugio a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, un principio que ha marcado su política exterior desde hace décadas. Ejemplos notables incluyen el asilo otorgado a miles de exiliados españoles que huían de la dictadura de Francisco Franco en los años 30, o la acogida a refugiados de las dictaduras sudamericanas durante la década de los 70.

Massive Attack y el arte contra la censura: una alianza por Palestina



La posible llegada de niños palestinos sería un nuevo capítulo en este legado humanitario, demostrando que, en tiempos de crisis, México se mantiene fiel a sus valores de solidaridad y protección. La propuesta de asilo no podría ser más urgente. Según datos verificables del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la situación de los niños en Gaza es desesperada. El organismo estima que, a la fecha, alrededor de 17,000 niños han quedado huérfanos debido a los ataques israelíes.

Esta cifra dramática subraya la magnitud de una crisis que ha despojado a miles de menores de sus familias y su hogar. Unicef también ha reportado que los niños representan aproximadamente la mitad de los casi dos millones de habitantes de Gaza que se han visto obligados a abandonar sus hogares, buscando refugio en condiciones precarias. Además de la pérdida de sus seres queridos, los niños de Gaza enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. Los informes indican que al menos 100 niños han muerto de hambre, mientras que otros 90,000 no tienen acceso a los alimentos suficientes para sobrevivir.

Este escenario de desolación ha provocado un llamado de atención a nivel global, y la propuesta mexicana busca ofrecer una luz de esperanza a algunos de estos menores que han sido víctimas de un conflicto que no iniciaron.

Free PalestineMéxico brinda refugioPalestinaRefugio a niños palestinos
Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

«Together for Palestine»: todo sobre el concierto benéfico organizado por Brian Eno

