Malcolm el de enmedio vuelve con nuevos episodios

El creador de la serie original, Linwood Boomer, dirigirá el programa que se transmitará en la plataforma de streaming Disney+ con los miembros principales del elenco Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm) y Jane Kaczmarek (Lois) retomando sus papeles originales. Linwood Boomer volverá a ser el encargado de escribir la serie y se dividirá la tarea como productor ejecutivo junto a Bryan Cranston. La producción estará a cargo de 20th Television y New Regency. Toda esta información nos da una certeza y confirma el regreso de la serie muy pronto.

Según Variety , se está trabajando en cuatro nuevos episodios de la serie con su creador original, Linwood Boomer. En la sinopsis oficial se lee: “Malcolm (Muniz) y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas”.

“Malcolm el de enmedio, es una comedia histórica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sentimiento y empatía”, dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television. “Su representación divertida y sentida de una familia adorablemente caótica resonó entre el público de todas las edades, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida al elenco original para que vuelva a dar vida a esa magia. Con Linwood Boomer y el equipo creativo a la cabeza, estos nuevos episodios tendrán todas las risas, bromas y caos que los fanáticos adoraron, junto con algunas sorpresas que nos recuerdan por qué este programa es tan atemporal”.

Desde hace tiempo Muniz y Cranston habían estado insinuando el regreso de Malcolm in the Middle durante varios años. En 2022, Muniz dijo que su padre de la televisión estaba liderando un esfuerzo para que «todo funcionara» y Cranston confirmó que se estaba trabajando en una «reunión, película o programa» en junio del año pasado.

Desde que Malcolm in the Middle salió del aire después de siete temporadas en 2006, uno de los actores más activos ha sido Bryan Cranston quién protagonizó Breaking Bad. Mientras tanto, Frankie Muniz continuó por algunos años en la actuación para después convertirse en piloto de tiempo completo de la NASCAR Craftsman Truck Series 2025. Por otro lado Jane Kaczmarek continuó actuando y protagonizado el drama legal Raising the Bar, además de aparecer en comedias de situación como Us & Them y Playing House.