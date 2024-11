“El Cabo del Miedo”: elenco y fecha de estreno para el remake de Scorsese

Javier Bardem protagonizará la adaptación de la serie ”El Cabo del Miedo” (Cape Fear) de Apple TV. La cual será producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg. Este proyecto se basa en la película de Scorsese de 1991 y en la novela The Executioners, que inspiró el largometraje de Universal Pictures de Gregory Peck (1962) del mismo nombre. En esta ocasión será escrita y dirigida por Nick Antosca (productor ejecutivo de «The Act»).

En total “El Cabo del Miedo” constará de 10 episodios y será un thriller al estilo Hitchcock. La serie marca la última colaboración entre Amblin Television y Apple TV+ después de Masters of the Air. Cabe recordar que Apple también colaboró recientemente con Scorsese en Killers of the Flower Moon. Hasta el momento no se ha revelado la fecha oficial para su estreno.

Por otro lado, los fans de Bardem lo verán en una faceta un tanto distinta, pues está incursionando en el terror. Sin embargo, aprovechando su éxito en papeles inquietantes. Como ganador del Oscar por interpretar a un asesino en serie en No Country for Old Men y haber dominado su papel de José Menéndez, la audiencia no necesita mucha imaginación para verlo en este nuevo rol.

‘Cape ‘Fear’ por Scorsese

La película de 1991 dirigida por Martin Scorcese tuvo como elenco a Robert De Niro, Nick Nolte y Jessica Lange. La cinta recaudó más de 182 millones de dólares en taquilla mundial.

Martin Scorsese, el maestro del cine negro, nos llevó por un universo de obsesión y venganza con su remake de «Cape Fear». El filme se basó en la novela de John D. MacDonald, y se convirtió rápidamente en un referente del thriller psicológico. Protagonizada por Robert De Niro en una interpretación desquiciante como Max Cady, un exconvicto psicópata que busca vengarse de su antiguo abogado, Sam Bowden (interpretado por Nick Nolte). Cape Fear presentó un duelo de titanes en la pantalla. De Niro realmente se adentró en la mente de un personaje perturbador y los fans esperan Bardem haga lo suyo en “El cabo del miedo“.

Con su característico estilo visual y su maestría en la dirección de actores, Scorsese elevó su obra a la categoría de clásico. Cape Fear exploró temas como la culpa, la redención y la naturaleza del mal, explorando un mundo oscuro y claustrofóbico. La banda sonora estuvo a cargo de Bernard Herrmann, lo cual ayudó a intensificar la sensación de amenaza y peligro.