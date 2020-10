LAS SIETE BANDAS FAVORITAS DE KURT COBAIN

Kurt Cobain, es una pieza clave dentro de la historia de la música. Nirvana se convirtió en la banda referente para muchas generaciones, de hecho sus canciones, son para muchas personas una ideología para vivir.

Cobain, era el tipo de persona, que destacaba por su personalidad y autenticidad. Muchos lo catalogan como un ser inseguro y sensible, pero lo cierto es que Kurt, siempre fue transparente paras mostrar las cosas que le gustaban.

Por eso te compartimos siete de sus bandas favoritas, y las que influenciaron el sonido de Nirvana.

Buzzcocks

Una de las bandas punks, mas importantes de la escena musical de Mánchester. Kurt era un gran fanático de Pete Shelley, líder de Buzzcocks.

«Tengo un buen recuerdo de Kurt Cobain, era un buen tipo, recuerdo que cuando estuvimos de gira con Nirvana, el quiso acompañarnos en nuestro bus, era muy tranquilo y callado. Recuerdo hablar con él y verlo beber agua todo el tiempo, se veía como si hubiera tenido una mala noche, todos sabíamos el problema que tenía con su adicción. Nunca lo vi bebiendo alcohol, era el más famoso y estaba con nosotros como un fan, era un tipo muy agradable «.

Buzzcocks y Nirvana compartirían una gira europea en 1994, la cual fue interrumpida semanas después del trágico suicidio de Cobain. El miembro de Buzzcock, Steve Diggle confesó, “Cuando Nirvana tocaba, Kurt llevaba un gorro de Buzzcocks en el escenario. Le dije: ‘Te veré cuando lleguemos a Londres’ y cuando regresamos allí, ya estaban todas las noticias de que estaba muerto «.

The Melvins

Según la leyenda, Kurt Cobain iba a ser bajista de The Melvins. Cobain, era gran amigo de Buzz Osborne, fundador, guitarrista y cantante de la banda. Kurt, tomó clases de guitarra con él, además audicionó para ser bajista en The Melvins, pero fue rechazado.

Después de este intento fallido le presentó al baterista Dave Grohl. La influencia de The Melvins en Nirvana, es muy evidente especialmente en de Bleach.

The Vaselines

Kurt Cobain era fan compulsivo, de hecho versionó tres de sus canciones durante el su Unplugged para MTV. La música de The Vaselines, se hizo famosa gracias al fanatismo de Kurt.

«Al oír a The Vaselines caí en la cuenta de que por años no había recordado mi infancia porque había tratado de olvidarla. Me hizo mirar al pasado y tener recuerdos divertidos, fue sólo un recordatorio de la inocencia»

Wipers

Fue una banda de Punk Rock. En 1979 lanzaron su álbum debut, Is This Real?Este disco incluye dos canciones “D-7″ y “Return Of The Rat” que fueron versionadas, años más tarde por Cobain y compañía.

Leadbelly

Kurt, encontró en el icono de soul un espejo, rápidamente se identificó con su música. Cobain dijo que el álbum de Last Session , cambió su vida. además ambos compartían su amor por el escritor William S. Burroughs. Para Cobain, no había nadie más grande que el novelista beat y autor de Naked Lunch .

«Burroughs dijo que si quieres escuchar música verdadera y honesta con pasión, entonces debes escuchar Leadbelly». explicó Kurt, durante una entrevista.

The Frogs

Es conocida como la banda favorita del líder de Nirvana. Fue 1993 cuando Kurt pudo conocer a The Frogs. De ese encuentro nacióThe Frogs una película de arte experimental autoeditada por The Frogs y fue un regalo para Kurt Cobain. Además se convirtió en el material visual mas visto dentro del autobús de gira de Nirvana.