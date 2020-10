OLVÍDATE DEL INSOMNIO CON ESTOS DIEZ AUDIO CUENTOS

¿Recuerdas lo placentero que, era escuchar que alguien te leyera un cuentos antes de dormir?. La literatura, es la mejor compañera para lograr desconectar nuestra mente, después de un día estresante. Concentrar nuestra atención en algún relato, crea un espacio de tranquilad y relajación. Si quieres olvidarte del insomnio y dormir tranquilamente te recomendamos escuchar estos audio cuentos, es la mejor opción.

Aquí te compartimos diez grandes audiocuentos de la literatura universal.

El Mundo- Eduardo Galeano

Es una historia que pertenece a El libro de los abrazos. Este cuento habla sobre la condición humana.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende».

Monólogo del Bien – Augusto Monterroso

Mejor conocido como Tito Monterroso, fue un escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y exiliado en México de hecho fue aquí donde paso sus últimos años. Este cuente pertenece a La oveja negra y demás fábulas.

¿Cuanta tierra necesita un hombre? – León Tolstói

Es un relato del gran León Tolstói escrito en 1886. Narra de forma simple los cuestionamientos que surgen detrás de la codicia y la envidia.

La noche de los feos – Mario Benedetti

«Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los ocho años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz…»

El gigante egoísta- Oscar Wilde



«Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores como estrellas, y había una docena de melocotones que, en primavera, se cubrían de delicados capullos rosados, y en otoño daban sabroso fruto»

La casa encantada- Virginia Woolf

«Lo dejamos aquí», decía ella. Y él añadía: «¡Sí, pero también aquí!» «Está arriba», murmuraba ella. «Y también en el jardín», musitaba él. «No hagamos ruido», decían, «o les despertaremos.»

Casa Tomada – Julio Cortázar

Se publicó por primera en 1947, en la revista que dirigía por Jorge Luis Borges, después formaría parte del su famoso libro Bestiario, publicado en 1951 .

El Corazón Delator – Edgar Allan Poe

-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí… ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón!

La Última Noche del Mundo – Ray Bradbury

«Un sueño. Soñé que todo iba a terminar. Me lo decía una voz. Una voz irreconocible, pero una voz de todos modos. Y me decía que todo iba a detenerse en la Tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente, pero fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana, y le pregunté: “¿Qué piensas, Stan?…»

El fin -Jorge Luis Borges

«Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente… «