The Velvet Underground, la banda formada en 1964 por Lou Reed y John Cale revolucionó la manera de experimentar con la música y el sonido, tanto que es considerada la mayor influencia para bandas que nacieron en los 80; y aunque en su momento dividieron a la crítica, ellos sentaron las bases los géneros que surgirían más tarde.

Tal es el auge que Velvet Underground provocó en las siguientes generaciones, que años después seguimos sorprendiéndonos por la cantidad de agrupaciones que realizan covers a canciones de Lou Reed y compañía. Incluso está por lanzarse el disco I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, en homenaje al primer material de la banda.

Pero antes de que salga este disco tributo, del cual ya podemos escuchar el tema “Run Run Run” a cargo de Kurt Vile & The Violators, demos un repaso por los que se consideran los mejores covers a Reed, Cale, Morrison, Tucker, y la cantante alemana Nico. Algunos temas salieron bajo el manto de Andy Warhol, quien fue su manager por un tiempo.

«Pale Blue Eyes» – R.E.M

Esta canción la realizó la banda de Georgia en 1984, mientras daban un show en el Capitol Theatre de Nueva Jersey. Una interpretación sencilla pero llena de belleza que cautivó a los fans de ambas agrupaciones. Aparecería por fin en el disco Dead Letter Office, de 1987 y en el disco grabado en vivo, The Spirit of Radio del 2004.

«Pale Blue Eyes» -Patti Smith

Además de ser la madrina del punk, Patti Smith sabe hacer covers muy chulos. En este caso, retoma el tema de los ojos azul pálido (Universal Stereo presente) porque era muy afecta y cercana a los integrantes de The Velvet Underground, especialmente de Lou Reed, ya que eran amigos muy cercanos y ella nunca negó la admiración que sentía por él. La versión de Smith surgió en 1976 y es tan visceral como puedes imagina.; aquí la interpreta en un concierto en Estocolmo, Suecia.

«Waiting For The Man» – David Bowie

Se sabe que la amistad entre Bowie y Reed era como un affair por la admiración que Ziggy Stardust tenía para con el vocalista de The Velvet Underground. “Lou Reed es en definitiva el escritor más importante del rock moderno”, decía Bowie. En 1967, el Starman covereó este tema, siendo el primero en hacerlo en Gran Bretaña. Y como dato, en el aniversario 50 de Bowie, Reed subió al escenario para interpretar el tema a dueto.

«Here She Comes Now» – Nirvana

Algo en común que tienen Nirvana y The Velvet Underground es que ambos fueron los reyes de la escena under en algún momento. Pero la historia sobre este cover es que un día The Melvins les invitó a una sesión y Nirvana acabó tocando “Here She Comes Now”, este evento sucedió en 1991, y la canción fue lanzada como un single con apenas mil copias. Una verdadera rareza que años después aparecería en el disco tributo Heaven and Hell: A Tribute to the Velvet Underground, Volume One.

«All Tomorrow’s Parties» – Nick Cave

La primera canción en ser lanzada durante el debut de The Velvet Underground en 1967. El tema es una descripción certera de las personas que iban a La Fábrica de Andy Warhol. La versión que realizó Nick Cave and the Bad Sheed es obscura pero a la vez, dulce. Podemos encontrar la canción en el disco de 1986, Kicking Against the Pricks de Cave y las semillas malas. El video abajo pertenece a una presentación en Eslovenia durante una gira de Cave en 1988.

«All Tomorrow’s Parties» – Siouxsie and The Banshees

En diciembre de 1991, sonó por primera vez este tema de Lou Reed en voz de Siouxsie, el Anfiteatro Universal en Los Angeles. La canción fue grabada en vivo, pero solamente el audio, por lo que no hay un video para poder ver la presentación e interpretación de esa noche. En los discos O Baby y Downside Up apareció la rola. De acuerdo a la propia Sioxsie, esta no fue la primera vez que interpretaron “All Tomorrow’s Parties”, pues unos meses antes lo había hecho en el festival de Lollapalooza, aunque muchos difieren de esa versión.

«Black Angel’s Death Song» – Beck

En el 2009, Beck se juntó con varios artistas para el proyecto Record Club, donde hubo varias reversiones a temas de The Velvet Underground, destacando “Black Angel’s Death Song”. Beck y el bajista Bram Inscore interpretaron la canción en cuestión. Una versión acústica pero que al escucharla, pasará a tu playlist de favoritas de todos los tiempos.

«Femme Fatale» – Big Star

Normalmente la banda de Alex Chilton no realiza muchos covers, pero cuando se atreven a hacerlo, seleccionan muy bien los temas y se aseguran de darte algo especial. Su versión de “Femme Fatale” es sin duda, un tema realizado con mucho cariño por la agrupación de Memphis. Podemos encontrar el track en el disco Third/Sister Lovers, el cual por cierto es el álbum más oscuro que tiene Big Star.

«Venus In Furs» – Debbie Harry

La vocalista de Blondie le debe un poco a The Velvet Underground, pues antes de subir al escenario era mesera en el Max’s de Kansas City, un famoso refugio de Andy Warhol. Harry interpreta la canción elevando su voz al máximo, como nunca antes la habíamos escuchado. Coverear a la agrupación de Reed y Cale no es fácil, pero Debbie lo hace ver así, siendo el momento más brillante de toda su carrera, y vaya que tiene muchos picos altos. En el video apreciamos a Debbie Harry en el Ritz de Nueva York, en enero del 1989.

«Run Run Run» – Julian Casablancas

Este tema salió expresamente para la serie de HBO que realizó Martin Scorsese, Vinyl, donde se abarca la historia de la música en Nueva York de los años 70, 1973 en adelante para ser más específicos. En dicho programa, Julian Casablancas interpretaba en la parte musical a Lou Reed, porque el personaje en sí estaba a cargo de Connor Hanwick, ex baterista de The Drums. Cabe aclarar que dicha interpretación fue para un sólo capítulo.

