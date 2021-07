El problema de la contaminación ambiental es cada día más fuerte, ríos, mares, suelos y subsuelos se ven afectados por el ritmo de vida que hemos tenido los humanos desde la década de los 60, donde el boom tecnológico comenzó; se crearon muchos productos que en un principio contaminaban pero con el paso del tiempo han cambiado la forma de producirse y usarse, sin embargo, estas acciones siguen representando un bajo porcentaje de protección ambiental.

Sabemos que las grandes empresas tienen gran responsabilidad, al verter desechos tóxicos al agua, utilizar recursos naturales para satisfacer una demanda que el consumismo no ha podido controlar y fabricando objetos casi cada año simplemente porque tiene una ligera mejoría pero que al final siguen siendo lo mismo (sí, estamos hablando de ti Apple); algunas han realizado mejoras para reducir su impacto de huella ambiental pero aún no es suficiente.

Lo que más contaminación ambiental genera son las industrias, de cualquier tipo, pero también nosotros tenemos culpa, eso de tirar basura a media calle, bañarnos sin cerrar la llave de paso cuando nos enjabonamos y hasta usar demasiado tiempo el celular o computadora para conectarnos a los servidores de internet afecta al medio ambiente.

Así es, hay muchas cosas que podrían parecernos mínimas pero que en realidad son parte de que en el año 2050 el mundo como lo conocemos colapse por fin, y eso que ya está avisando desde el milenio pasado. Estas son las cosas que no sabías que ayudan a la contaminación ambiental.

Conducir ineficazmente

No, no te vamos a decir que dejes de utilizar el automóvil, aunque de acuerdo a estudios científicos la mejor opción de movilidad es utilizar el transporte público en distancias largas o usar la bicicleta en distancias cortas, pero se sabe que en México y América Latina el servicio no es lo mejor. Una de las causas de mayor contaminación ambiental es que más del 60% de automóviles son utilizados por una persona, así sea el carro familiar, la mayoría de las ocasiones va solamente el conductor y ya.

De igual forma contribuye a los gases de efecto invernadero el manejar de forma ineficaz. Por que, seamos sinceros, en una ciudad caótica es de ley el frenar y acelerar de forma impulsiva, si le sumamos que muchos tienen la maña de arrancar el motor y pisar el acelerador para que éste “se caliente”, pues el resultado es peor. O que tal cuando prendes el carro y te quedas sin avanzar mientras prendes la radio, te acomodas en el asiento, te pones el cinturón de seguridad y acomodas los espejos. Es el mismo tiempo si lo haces antes y no gastarás combustible ni afectarás al ambiente.

Usar la lavadora desmedidamente

Otra cosa que hacemos involuntariamente y creemos que no afecta al ecosistema donde vivimos es lavar a cada rato, que fui al gym o a practicar algún ejercicio y esa ropa en lugar de ponerla a secar y después juntarla con el resto, la lavamos inmediatamente en la máquina. Para acabarla, le damos en el nivel de agua que no corresponde y aunque le pongas el ciclo rápido, ya se gastaron cientos de litros de agua por 3 o 4 prendas.

O que tal el lavar poca ropa porque el tambor se puede dañar, un clásico. Los expertos recomiendan utilizar la lavadora automática una o máximo dos veces a la semana, y tratar siempre de llenar al máximo, si la capacidad es de 13 kg, pues mete 10 y los tres restantes serán por el agua. ¡Matemáticas, hijo! También se recomienda no utilizar la secadora a menos que sea necesario, pues eso representa otro gasto de energía eléctrica, que se traduce en quema de residuos fósiles, gasto de agua en hidroeléctricas o utilizar más los reactores nucleares, dependiendo de quién te surta la electricidad.

Tirar el chicle masticado en la calle

Muy padre hacer bombas de chicle, mascar el Bubaloo o los Trident para refrescar el aliento pero muy mal el tirarlo al suelo de la vía pública una vez que se le acabó el sabor. Y más allá de la estética o que al caminar pises un chicloso y se te pegue al zapato, está el hecho que la goma de mascar es eso, goma. Una mezcla de elastómeros, plastificantes, resina y materiales de carga, plástico en pocas palabras.

El chicle tarda 5 años en degradarse por completo y aunque la luz solar le ayuda, mientras se encuentre pegado al suelo y por lo mismo del calor, irá soltando micropartículas y vapores que contribuyen a la creación de gases de efecto invernadero y que por ende, harán de la contaminación ambiental un problema mayor. También recordemos que algunos animales los pueden confundir con alimento y al no serlo, se les quedará pegado en el hocico o pico, ya que regularmente son las aves quienes recogen la goma ya mascada.

Comida

Ah, esa no te la esperabas. Pero sí, los alimentos también son contaminantes, desde aquellos que son envasados en las grandes empresas como los que sobre explotan a una especie, sin olvidar que millones de litros de agua se desperdician en la ganadería e industria pesquera (aunque suene raro pero enlatar atún también gasta agua).

Pero el humano común y corriente también contamina con los alimentos, especialmente los que se tiran a al basura, ya sea porque se echó a perder una fruta o verdura o porque al ir a un restaurante sobró comida y en lugar de pedirla para llevar porque “qué oso, goeeee”, la regresamos y esta se va al bote de basura. Algunos comercios han optado por regalar a las personas en situación de calle la comida que sobró del día, ejemplo, sobraron 5 platos de arroz, estos se dan a quien más lo necesita.

El tirar y desperdiciar alimentos se está convirtiendo en uno de los contaminantes más comunes en los hogares, pues se calcula que son causantes del 11% de los gases de efecto invernadero en las ciudades. No dejemos de lado que también al cocinar se hace un uso energético enorme de gas, lp o natural, y electricidad.

Internet y aparatos para su uso

Claro que sí, que no te quieran vender mentiras, el internet y toda su infraestructura contamina. De hecho, se considera que hay tres grupos principales que son los que mayor contaminación ambiental producen.

El primero es el equipo que utilizamos para acceder a la red y servicios, como son las computadoras portátiles o de escritorio, el módem, tabletas, teléfonos y relojes inteligentes, etc. siendo este el que mayor cantidad de contaminante emite, ya sea durante el proceso de fabricación o al entregar un producto final que en su mayoría es plástico, el cual tarda mínimo 500 años en degradarse. El segundo lo integran las centrales de datos y los equipos de almacenamiento y archivo. Por último, se encuentran los sistemas de redes (cables y antenas) y elementos que proporcionan el acceso.

Usar la web genera entre el 2% y 4% de CO2 en el mundo, aunque debido a la pandemia y su uso mayor, pudo aumentar hasta el 6%. Para que te des una idea, cuando realizas una búsqueda en Google, se emiten 7 gramos de dióxido de carbono; mandar un correo con archivo adjunto de 1 mega es igual a emitir 19 gramos de CO2. Ahora multiplica esas cantidades por 12 mil millones de mensajes, ¿es una gran cantidad cierto?

Todo lo que conlleva el uso de internet es causante de contaminación ambiental, de acuerdo a los datos de Cumulus Media, cada minuto se mandan 38 millones de mensajes vía WhatsApp, se reproducen 4.3 millones de videos en YouTube, se publican casi medio millón de twits y se envían 187 millones de e-mails, lo que genera un uso constante de servidores, centrales de datos y un gasto de energía eléctrica que no se puede desconectar por ningún motivo.

De acuerdo a Greenpeace, la huella ecológica que ocasiona el tráfico online equivale al 7% de la electricidad que se consume en el planeta tierra; es más, si el internet fuera un país, sería el sexto que más contaminación ambiental produce. Con esto no te decimos que dejes de mandar memes, pero al menos sí puedes vacíar tu carpeta de spam y eliminar correos innecesarios. Hasta las conversaciones con tu ex de hace 3 años que aún guardas son contaminantes.

Como todo, las tecnologías y empresas han buscado la manera de reducir su impacto en el ambiente, utilizando materiales reciclables para los productos e innovando formas de emitir la menor cantidad de CO2, pero al ritmo que consumimos, parece que será demasiado tarde cuando se encuentre una respuesta al problema de la contaminación y calentamiento global.