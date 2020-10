Lou Reed, conocido como el padre del rock alternativo, dejó un legado impresionante. Tanto en canciones de The Velvet Underground, como en su faceta de solista; pero otra de sus aportaciones muy importantes fueron las colaboraciones.

Sencillos y proyectos que llegó a realizar con varios de sus colegas y que hoy se atesoran como nunca, esas canciones fugaces. Entre las colaboraciones y contactos que tuvo, se encuentran grandes creadores como: Andy Warhol y David Bowie. Ya que su original estilo e influencia le generó gran fama entre las vanguardias

“Satellite of Love”

Se trata del segundo sencillo de su álbum, Transformer lanzado en 1972. El cual llegó a convertirse en un elemento básico de sus conciertos y álbumes recopilatorios.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El éxito de la canción comenzó, al haber tenido a David Bowie como productor, y el haber tenido a Mick Ronson en las guitarras eléctricas. De ese disco salieron más éxitos, como: “Perfect Day” y “Walk On The Wild Side”, pero el clásico fue “Satellite of Love”. Ya que cuenta con los coros de Bowie de fondo.

“Some Kind of Nature”

«Some Kind of Nature», es la novena canción del álbum Plastic Beach de ni más ni menos, que de Gorillaz. Y es precisamente en este tema, donde se incluye a Lou Reed como colaborador en las voces.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

En cuanto a la letra, trata sobre cómo parece que la naturaleza de la humanidad es contaminarse y corromperse entre sí o al mundo.

«Grabé con Lou en Nueva York y él quería hacer todo su trabajo vocal en privado, solo. Ordenó a todos salir del estudio. A mí también. Amo a Lou, pero ya sabes: este es mi álbum. Quiero saber qué está pasando. Aun así, su track… ¡guau! Oro sólido». Murdoc Niccals en una entrevista con NME.

“Perfect Day”

Uff… «Perfect Day», es una canción escrita del puño y letra de Lou Reed. Fue publicada en 1972 y forma parte del disco Transformer. Su fama aumentó en la década de 1990 cuando fue presentada en el filme de 1996 Trainspotting, ¿lo recuerdan?

La letra de la canción suele ser tomada como una expresión de devoción amorosa convencional, existe una teoría de quebposiblemente se refiere a la relación que Reed tuvo con Bettye Kronstad (la cual se convirtió en su primera esposa) y sus problemas con el uso de drogas y ego.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

“Lulu”

Es probablemente la colaboración que más polémica ha causado de Reed. Ya que aquí sus fans se dividieron, entre sí fue buena o una pésima idea este proyecto.

Lulu es un álbum conceptual grabado por Lou Reed y la banda de heavy metal Metallica. Salió a la venta el 31 de octubre de 2011 a través de Vertigo y Warner Bros. Records.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

“The Wanderlust”

«The Wanderlust», es una canción extraída del 5to álbum de estudio de la banda Metric. Y es en ésta pista donde realizaron la colaboración con Lou Reed, muy emotiva por cierto; ya que ésta sería su última aparición en una grabación original durante su vida.