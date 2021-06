Patti Smith, la cantante y poeta estadounidense es un ícono y leyenda en el mundo del rock, tanto que ingresó al Salón de la Fama en el 2007. ‘La madrina del punk’, es una gran lectora y fue gracias a varios libros que consiguió su liberación intelectual.

De acuerdo a su autobiografía Just Kids, que salió en el 2010, cada libro que leía Smith le producía el anhelo de algo más. El primer paso hacia su liberación intelectual fue cuando dejó los cuentos y relatos infantiles para adentrarse en la novela de Louisa May Alcott, Mujercitas.

Lo que definió su personalidad tanto artística como privada, y la dirigió hacía la poesía y la composición musical fueron los textos de Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud que leyó en la adolescencia. Otra influencia que tuvo fueron las canciones de Bob Dylan, especialmente “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”.

La autora de “Because the Night” (junto a Bruce Springsteen) significó una visión femenina e intelectual al punk, convirtiéndose en una de las artistas con mayor influencia en la juventud norteamericana, que integró de gran forma con su estilo de poesía beat. Su apariencia andrógina y “poco femenina” (según los estándares de la época) desafío a la industria musical.

«No me considero una estrella del rock y menos música, porque no sé tocar. Soy una performer, pero en mi vida diaria soy una madre, tengo un gato, soy una solitaria, escribo cada día. Me veo más como escritora».

Patti Smith mencionó que no ha dejado de navegar en la literatura, buscando libros que le toquen el corazón pero también que sean un reto intelectual para ella; incluso hace poco presentó su newsletter poético The Reader Is My Notebook el cual es completamente gratuito y tiene que ver con su día a día que vivió durante la pasada cuarentena.

“Cada semana publicaré, gratis, para todos, mis reflexiones, fragmentos de poesía, música y escritos sobre cualquier tema que encuentre su camino del pensamiento a la pluma. En mi mundo de substack, espero que usted, querido lector, sea mi cuaderno”.

Patti Smith nos comparte más de 40 títulos que considera indispensables de leer al menos una ocasión en la vida. Los libros que recomienda son variados, desde la novela hasta el diario, relatos y algún que otro sobre estudios matemáticos aplicados en la belleza y el arte. Toda una librería andante es Patti Smith.

Recomendaciones literarias de Patti Smith:

El maestro y Margarita (1967), de Mikhail Bulgakov.

2. El viaje al oriente (1932), de Hermann Hesse.

3. El juego de los abalorios (1943), de Hermann Hesse.

4. El corazón de las tinieblas (1899), de Joseph Conrad.

5. Moby Dick (1851), de Herman Melville.

6. Billy Budd (1924), de Herman Melville.

7. Canciones de inocencia y experiencia (1789), de William Blake.

8. Los chicos salvajes. El libro de los muertos (2006), de William Burroughs.

9. Aullido (1956), de Allen Ginsberg.

10. Una temporada en el infierno (1873), de Arthur Rimbaud.

11. Iluminaciones (1886), de Arthur Rimbaud.

12. Wittgenstein’s Poker (2001), de David Edmonds y John Eidinow.

13. Violette (1853), de Charlotte Bronte.

14. El proceso (2014), de Brion Gysin.

15. Libro de Caín (1960), de Alexander Trocchi.

16. Coriolanus (1608), de William Shakespeare.

17. El príncipe feliz (1888), de Oscar Wilde.

18. El cielo protector (1949), de Paul Bowles.

19. Contra la interpretación (1969), de Susan Sontag.

20. The Oblivion Seekers (2010), de Isabele Eberhardt.

21. The Women of Cairo V. 1 (1846), de Gérard de Nerval.

22. Bajo el volcán (1947), de Malcolm Lowry.

23. Almas muertas (1842), de Nikolai Gogol.

24. Libro del desasosiego (1982), de Fernando Pessoa.

25. La muerte de Virgilio (1945), de Hermann Broch.

26. Levantad, carpinteros, la viga del tejado y Seymour: una introducción (1963), de J. D. Salinger.

27. Franny y Zooey (1961), de J. D. Salinger.

28. La carta escarlata (1859), de Nathaniel Hawthorne.

29. A Night of Serious Drinking (1938), de René Daumal.

30. Por el camino de Swann (1913), de Marcel Proust.

31. Una muerte feliz (1971), de Albert Camus

32. El primer hombre (1994), de Albert Camus

33. Las olas (1931), de Virginia Woolf

34. Big Sur (1962), de Jack Kerouac

35. Anything, de H. P. Lovecraft

36. Vertigo (1990), de W. G. Sebald

37.Diario de un ladrón (1949), de Jean Genet

38.El proyecto de los pasajes (1935), de Walter Benjamin

39.Poeta en Nueva York (1940), de Federico García Lorca

40. El honor perdido de Katharina Blum (1974), de Heinrich Böll

41. The Palm-Wine Drinkard (1952), de Amos Tutuola

42. Hielo (1967), de Anna Kavan

43. The Divine Proportion, a Study in Mathematical Beauty (1970), de H. E. Huntley

44. Nadja (1928), de André Breton

