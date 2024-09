Semana 3 NFL: Análisis de las sorpresas en los partidos

Por segunda semana consecutiva un gran underdog como son los Raiders vencieron ahora a los Ravens y no solo eso cubrieron la diferencia de puntos de 8.5. Otros underdogs que ganaron fueron los Vikings, Saints y Bucs , debo ser honesto y tuvimos un semana desastrosa en predicciones no atinamos a nuestras 3 mejores apuestas de la semana y como no iba a ser así los underdogs lograron en semana un récord 12-3-1 AT y a ganar 9-16.

Las cosas están tan frustrantes que incluso algunos Youtubers han decidido retirarse de las apuestas, tal es el caso del popular Jake the Asshole con 80000 suscriptores decidió que se retiraría de dar picks y de las apuestas. Yo no me retiraré y por el contrario aquí les dejare de nuevo las 3 mejores apuestas , los picks de la semana y esperemos tener mejor suerte esta Semana 3.

3 Mejores Apuestas para la Semana 3 a cubrir puntos:

1. Lions -3.0

2. Jaguars + 5.0

3. Dolphins +4.5

Jueves 19 de septiembre por la Noche

New England Patriots (1-1) @ New York Jets (1-1) – Jets -6

Los Patriots son un equipo del que se espera poco esta temporada , perdieron su último partido y si bien su ofensiva no es la mejor, su defensiva ha logrado mantener los marcadores con poca diferencia de puntos , tienen un récord de cobertura de puntos 2-0 así es que no hay que confiarse pensando que son rival pequeño . Los Jets mostraron una mejor ofensiva en su partido contra los Titans, les ganaron la semana pasada, esta será el primer juego en casa para los Jets con Aaron Rodgers quien como líder a la ofensiva siempre es una ventaja , por lo que podrían ganar y cubrir puntos.

Pick: Jets a ganar, -6

Domingo 22 de septiembre.

New York Giants (0-2) @ Cleveland Browns (1-1) – Browns -6.5

Si bien los Giants perdieron de nuevo, destacó su ofensiva jugaron contra Washington una de las peores defensivas de la liga y fue la primera vez en la NFL que un equipo anotó 3 TD mientras que el equipo contrario sin anotar un solo TD logró la victoria. Los Browns por su parte, mientras continúen corriendo efectivamente el balón y permitir que su defensiva haga el resto, seguro podrán ganar. La diferencia de puntos es algo baja pero quizá es por la inconsistencia de su QB, DeSahun Watson. Los Browns son buenos al jugar en casa por lo que pueden ganar y cubrir puntos.

Pick: Browns a ganar, -6.5

Chicago Bears (1-1) @ Indianapolis Colts (0-2) .Colts -1 .0

En este juego de entrada se podría pensar que los Colts ganarían fácilmente. La defensa de Chicago es buena pero no tan eficiente como la de la temporada pasada y su ofensiva no termina de acomodarse del todo, es un equipo con buen entrenador pero le falta consistencia. Los Colts juegan en casa y eso quizá les da la motivación para ganar por primera vez y cubrir la mínima diferencia de puntos.

Pick: Colts a ganar, -1.0

Carolina Panthers (0-2) @ Las Vegas Raiders (1-1) – Raiders -5.0

No se esperaría mucho de estos dos equipos, los Raiders es cierto no hay que quitar merito sorprendieron con su triunfo en Baltimore contra los Ravens. Los Panthers ya con solo dos partidos tiene un récord de puntos 73-13 definitivamente están perdidos. Carolina intentará nueva estrategia cambiando para este partido a su QB Bryce Young por el veterano QB Andy Dalton.

Todo indica que ganará el favorito los Raiders, está en la preferencia del 86% en las apuestas. Aunque Carolina creo que puede cubrir esta ocasión los puntos y tal vez una victoria.

Pick: Raiders a ganar, +5.0 Carolina.

Detroit Lions (1-1) @ Arizona Cardinals (1-1) – Lions -3.0

Los Lions llegan a este partido después de perder en su juego 2 por culpa de una decisión de su coach Dan Campbell justo al final de su partido. Así es que llegarán motivados para corregir el error y regresar a la columna de la victoria. Los Cardinals llegan después de su victoria contra unos heridos Rams dominados por Arizona defensiva y ofensivamente. La diferencia en este juego será la habilidad de los Liones para correr la pelota contra una defensiva no tan buena de Arizona.

Pick: Lions a ganar, -3.0

San Francisco 49ers (1-1) @Los Angeles Rams (0-2) – 49ers -7.0

La temporada empezó mal para los Rams, sin victorias e históricamente les cuesta vencer a los 49ers. Con receptores como Nacua y Kupp fuera , su QB Matthew Stafford ¿ a quién le lanzará el balón?, no sorprende por tanto la amplia diferencia de puntos. Los 49ers perdieron su último partido pero bien sabemos que este equipo tiene material para llegar hasta el Super Bowl así es que seguro estarán motivaos para ganar este partido a su rival divisional como siempre lo hacen.

Pick: 49ers a ganar, -7.0

Los Angeles Chargers (2-0) @ Pittsburgh Steelers (2-0) – Steelers -1.0

Ambos equipos empezaron bien su temporada, a la defensiva los Chargers solo han permitido 13 puntos, los Steelers 16 puntos. La diferencia entre ambos está en sus QB, Justin Herbert es mejor que Justin Fields y Russell Wilson. Los Steelers juegan en casa , espero su defensa muestre de que está hecha enfrente de sus fanáticos. Herbert está un poco lesionado de su último partido por lo que sería aconsejable checar el reporte de lesionados previo al partido. Ambos podrían ganar pero me inclino por los Chargers.

Pick: Chargers a ganar,-1.0

Houston Texans (2-0) @ Minnesota Vikings (2-0) – Texans-2.0

Ambos equipos llegan invictos, la diferencia de puntos es poco respetuosa para los Vikings después de que vencieron a los 49ers la semana pasada. Si bien la defensa de Minnesota es poco valorada no creo que estén a la altura de le explosiva defensa de los Texans. Los Vikings lucharán duro en este juego y creo que podrán cubrir los puntos pero los Texans lo ganarán por un gol de campo.

Pick: Texans a ganar,-2.0

Philadelphia Eagles (1-1) @ New Orleans Saints (2-0) – Saints -2.5

Es una semana corta para los Eagles e intentarán reagruparse después de su algo desastroso lunes por la noche con los Falcons. Los Saints no dejan de sorprender no solo por que ganan sino cómo lo han hecho. New Orleans se parece a Miami en la ofensiva son de los equipos que más puntos han anotado. Pero la interrogante es si podrán continuar así, yo creo que sí pueden pasar por encima de la defensa de los Eagles pero al mismo tiempo los Eagles podrán pasar por encima de los Saints. Espero un partido de alto puntaje , me inclinaría por los Eagles a ganar y cubrir.

Pick: Eagles a ganar,+2.5

Denver Broncos (0-2) @ Tampa Bay Bucanneers (2-0) – Bucs -6.5

Baker Mayfield , encontró su lugar en Tampa ha mostrado consistencia en el inicio de temporada con dos victorias y la última contra Detroit. Los Broncos buscarán su primera victoria, su sólida defensa los ha mantenido en el juego pero su ofensiva no logra destacar, este juego será de pocos puntos , por lo que escogería a Denver a cubrir y a Tampa a ganar por un gol de campo.

Pick: Tampa a ganar, +6.5 Broncos a cubrir puntos.

Green Bay Packers (1-1) @ Tennessee Titans (0-2) – Titans -1.0

Es un poco sorprendente que no sean los favoritos los Packers. Si es cierto estarán sin su QB estrella, pero son un equipo sólido con buena defensa. Los Titans no logran ganar ni un partido y lo cierto es que sus derrotas han sido por una serie de errores desafortunados, este juego será de marcador bajo no creo que él backup QB de GB logré ganar esta partido, ganar 2 partidos seguidos sería mucho pedir. Esta es la oportunidad de los Titans para ganar y cubrir los puntos.

Pick: Titans a ganar, -1.0

Miami Dolphins (1-1) @ Seattle Seahawks (2-0) – Seahawks -4.5

La ofensiva de Miami no ha demostrado ser tan explosiva como la temporada pasada, para colmo su QB Tua Tagovailoa sufrió de nuevo una 3ra Conmoción cerebral en su corta carrera. Lo más seguro es que este partido lo juegue su backup QB Skylar Thomspon. Los Seahawks por su parte van invictos, pero han ido contra equipos débiles como los Broncos y los Patriots así es que en este partido demostrarán si son tan buenos. Creo que puede ganar Seattle, pero Miami podrá cubrir.

Pick: Seattle a ganar , Miami a cubrir puntos +4.5

Baltimore Ravens (0-2) @ Dallas Cowboys (1-1) – Ravens -1.0

Ambos equipos perdieron su último partido, este es un partido intrigante porque Dallas rara vez pierde en casa incluso después de que los vencieron los Saints, dudo que los Cowboys pierdan dos partidos seguidos en casa. Los Ravens por su parte están en ese punto do or die, son un equipo que se espera que llegue hasta el Super Bowl pero con este inicio de temporada ya hay dudas.

Los Ravens podrán controlar este juego si no dejan que los Cowboys anoten demasiados puntos y Derrick Henry demuestra porqué se incorporó a Baltimore. Sorprende que Vegas favorezca a los Ravens que no son el equipo de casa. No estoy muy convencido pero escogeré a los Ravens a ganar y cubrir.

Pick: Ravens a ganar, -1.0

Kansas City Chiefs (2-0) @ Atlanta Falcons (1-1) – Chiefs -3.5

Ambos vienen de partidos ganados, el partido de los Falcons lo ganaron de último momento con su QB Kirk Cousins quien calló a sus críticos al ganar un partido en Prime Time. Esta es una semana corta para los Falcons , los Chiefs pudieron perder su partido contra los Bengals y podemos criticar a los referees pero al final gano KC por un gol de campo en el último segundo. Todo pinta a que KC gane pero en el Cuarto cuarto y que los Falcons cubran los puntos.

Pick: Chiefs a ganar,-3.5

Lunes 23 de septiembre

Jacksonville Jaguars (0-2) @ Buffalo Bills (2-0) – Bills -5.0

Los Jaguars llegan con mal récord y los Bills ganando ambos partidos de inicio de temporada. Aquí los Jags son los más desesperados entre más partidos pierdan menos oportunidad para llegar a los playoffs. Los Bills son un equipo difícil de vencer en casa sobretodo cuando ya empieza hacer frío y viento, para suerte de los Jags aún el clima no es un tema a estas alturas de la temporada. Creo que los Jags con Trevor Lawrence podrán ganar y cubrir los puntos.

Pick: Jags a ganar, +5.0

Washington Commanders (1-1) @ Cincinnati Bengals (0-2) – Bengals -7.5

Este quizá es el MNF menos atractivo de la temporada. Washington ganó su último partido pero no nos engañemos este equipo es malo, en su victoria permitieron 3 TD y no anotaron ni uno. Los Bengals después de que los vencieron los Patriots, no lograron ganar su partido contra KC por un gol de campo de último momento. Si los Bengals necesitan ya una victoria y este puede ser su momento.

Pick: Bengals a ganar ,-7.5