El genio mexicano detrás de la sonrisa y los gruñidos de Snoopy

La historia de la animación está llena de nombres legendarios, pero pocos tienen una conexión tan profunda con la cultura mexicana como José Cuauhtémoc «Bill» Meléndez. Este talentoso sonorense, nacido en Hermosillo en 1916, logró un hito inigualable en la industria: se convirtió en el único artista en obtener la confianza total del creador de Peanuts, Charles M. Schulz, para llevar a la pantalla a sus icónicos personajes. Más que un colaborador, Meléndez fue el visionario animador mexicano de Snoopy que llevó al perro blanco más famoso del mundo a conquistar el corazón de millones.

La carrera de Meléndez es un testimonio de su versatilidad. Antes de dar vida a la pandilla de Peanuts, dejó su huella en los estudios más prestigiosos de la animación. En Walt Disney Productions, participó en clásicos atemporales como Pinocho, Fantasía, Dumbo y Bambi, donde perfeccionó su habilidad para capturar la emoción en cada trazo. Luego, en Warner Bros., fue parte del equipo que animó a personajes tan queridos como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky Pig.

Sin embargo, su destino estaba ligado a un perro de caricatura. El animador mexicano de Snoopy supo ver el potencial de las tiras cómicas de Schulz y las transformó en un fenómeno televisivo. La asociación entre Meléndez y Schulz fue una de las más exitosas de la historia de la animación. El creador de Peanuts, famoso por ser extremadamente protector de su trabajo, confió plenamente en Bill para traducir el encanto de sus dibujos al movimiento. Bajo la dirección de Meléndez, se produjeron más de 60 especiales televisivos, 4 largometrajes y cerca de 400 comerciales.

El primer y más célebre de estos proyectos, A Charlie Brown Christmas, no solo se convirtió en un clásico navideño, sino que le valió a Meléndez un premio Emmy y un Peabody, consolidando su estatus como un genio de la animación. El legado del animador mexicano de Snoopy con el can es tan grande que que prestó su propia «voz» al personaje, dándole su característica risa y sus aullidos.

Además de su trabajo con Snoopy, la genialidad de Meléndez se extendió a otros proyectos a través de su propia compañía, Bill Meléndez Productions. Con su estudio, animó series como Garfield, Babar y Las Crónicas de Narnia, demostrando que su talento abarcaba mucho más que los personajes de Schulz. Aunque el legendario animador mexicano de Snoopy falleció en 2008, su obra sigue más viva que nunca. Cada vez que Snoopy baila, se ríe o sueña con ser piloto, estamos presenciando el legado de un sonorense que, con su arte, unió a un perro de cómic con el corazón de millones de personas en todo el mundo.