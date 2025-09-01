Jim Jarmusch arremete contra Mubi por su financiamiento vinculado al sector militar israelí

Jim Jarmusch, el célebre director de cine independiente, se ha sumado a la creciente ola de críticas contra Mubi. Después de que la distribuidora y productora de cine de autor aceptara una inversión millonaria de una empresa vinculada al ejército israelí. Mubi coprodujo la última película de Jarmusch, «Father Mother Sister Brother» que se estrenó en el prestigioso Festival de Cine de Venecia. Y la controversia ha ensombrecido la presentación de la cinta.

La polémica estalló cuando Mubi anunció una inversión de 100 millones de dólares por parte de Sequoia Capital, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley. La misma empresa también ha invertido en una startup de tecnología de defensa fundada por unidades de inteligencia israelíes. Una acción que se justifica como respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre. La noticia ha provocado una fuerte reacción en el mundo cinematográfico, y numerosos artistas con vínculos a Mubi firmaron una carta abierta instando a la compañía a reconsiderar su relación con Sequoia. Y a condenarla públicamente por lo que describen como «lucro genocida».

«Father Mother Sister Brother» en medio de la polémica inversión de Mubi

Durante la rueda de prensa de «Father Mother Sister Brother», Jarmusch abordó la situación con una mezcla de decepción y cautela. El director aseguró que su relación con Mubi comenzó mucho antes de este acuerdo y que la experiencia de trabajar con ellos fue «fantástica.» Sin embargo, no ocultó su malestar: «Me sentí decepcionado y desconcertado por esta relación (entre Mubi y Sequoia)». Con un tono de resignación, también señaló la complejidad de la financiación en la industria cinematográfica.

«Soy un cineasta independiente y he recibido dinero de diversas fuentes para poder hacer mis películas. Considero que casi todo el dinero corporativo es sucio. Si analizas cada una de estas compañías cinematográficas y sus estructuras de financiación, encontrarás mucha suciedad».

A pesar de su preocupación, Jim Jarmusch enfatizó que la responsabilidad no debe recaer en los artistas. «Una cosa que no me gusta es que la obligación de dar explicaciones se nos imponga a nosotros, a los artistas. No somos nosotros». Indya Moore, una de las actrices principales de la película, también se refirió al tema, describiendo una «guerra creativa y de recursos» en Hollywood. Mientras la gente busca trabajar de manera «ética y sin ser permisiva.» La guerra en Gaza ha sido un tema recurrente en el Festival de Venecia, donde las protestas y las discusiones sobre la crisis humanitaria han marcado el ambiente.

El estreno de «Father Mother Sister Brother» representa el regreso de Jarmusch a Venecia después de su última película en 2003, «Coffee & Cigarettes». El filme es una antología de tres partes que explora las relaciones entre hijos adultos y sus padres en diferentes ciudades del mundo. El elenco incluye a figuras como Cate Blanchett, Vicky Krieps, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, y Adam Driver. A pesar de la controversia, la película ha captado la atención del público.