MÚSICA LAS MEJORES CANCIONES DE JANIS JOPLIN PARA DEDICAR 2 oct2020 MUJERES EXPONENTES DEL PUNK “1991: THE YEAR PUNK BROKE”, LA HISTÓRICA GIRA DE SONIC YOUTH, NIRVANA Y DINOSAUR JR. DIEZ MUJERES QUE CAMBIARON EL RUMBO DE LA MÚSICA MIRA LAS FOTOS DEL DETRÁS DE CÁMARAS DE NEVERMIND DE NIRVANA bluesBruja cósmicaJanis JoplinMÚSICAPiece Of My heartROCKtop Janis joplin Cinthia Flores Fotógrafa y reportera. Anterior DISEÑO Y UTOPÍA EN EL ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO CONTENIDO RELACIONADO «LOS ÚLTIMOS ANÁLOGOS»: UNA SERIE SOBRE EL ROCK EN MÉXICO LAS MEJORES CANCIONES ESCRITAS POR RICHARD WRIGHT AUSTERO: ROCK ALTERNATIVO DE RIFFS POTENTES CANCIONES QUE ESTÁN INSPIRADAS EN PELÍCULAS INDIGO: LA REFERENCIA DEL DREAM POP LATINOAMERICANO «SHOPLIFTERS OF THE WORLD», EL NUEVO DOCUFILM DE THE SMITHS MIRA LAS FOTOS DEL DETRÁS DE CÁMARAS DE NEVERMIND DE NIRVANA «IDIOT PRAYER», EL NUEVO ÁLBUM EN VIVO Y DOCUMENTAL DE NICK CAVE LA BODA SECRETA DE THOM YORKE JIMI HENDRIX: EL RITUAL DE PRENDER FUEGO A SU GUITARRA