Las mejores plantas para el baño según la cantidad de luz que recibe

Las plantas son uno de los detalles infalibles para lucir y disfrutar de un baño de revista. Por el ambiente húmedo y cálido, semejante en cierta medida a una selva tropical, muchas personas piensan que pueden colocar cualquier tipo de flora; sin embargo, un baño tiene menos luz, ventilación y espacio, por lo que la elección debe comenzar por sus condiciones reales.

Si quieres darle ese “toque hogareño” con plantas, primero observa cuánta iluminación recibe este “rincón” de la casa. La humedad puede beneficiar a algunas especies tropicales, pero no sustituye la luz ni el riego que necesita cada planta.

A diferentes baños corresponden diferentes tipos de plantas

Baño sin ventana

Es el espacio más complicado. Las plantas necesitan suficiente luz para realizar la fotosíntesis y tolerar poca iluminación no significa vivir permanentemente a oscuras. Si el baño no tiene ventana, será necesario usar una lámpara de cultivo cuando la luz natural sea insuficiente o rotar la planta periódicamente hacia un espacio suficientemente iluminado.

Entre las opciones más resistentes están la zamioculca (Zamioculcas zamiifolia), que tolera desde luz indirecta hasta sombra y necesita un sustrato bien drenado, y el poto (Epipremnum aureum), que puede adaptarse a espacios con menos iluminación, aunque crece mejor con luz indirecta y debe evitarse el exceso de riego.

Baño con ventana pequeña

Una pequeña abertura puede proporcionar luz indirecta y algo de ventilación, condiciones adecuadas para varias plantas para baño con poca luz. El lirio de la paz (Spathiphyllum wallisii) se adapta a la semisombra y prefiere un sustrato húmedo pero bien drenado: necesita riego regular, pero sus raíces no deben quedar encharcadas. La mala madre o cinta (Chlorophytum comosum) también puede funcionar, ya que tolera tanto espacios luminosos como zonas con poca luz y no debe permanecer en un sustrato empapado.

Baño con tragaluz o abundante iluminación indirecta

Estas son las condiciones de ensueño para conseguir ese “ambiente tropical”. La costilla de Adán (Monstera deliciosa) agradece la luz brillante indirecta, el calor y una humedad ambiental moderada o alta, mientras que el helecho nido de ave (Asplenium nidus) necesita luz indirecta brillante, humedad moderada y un sustrato húmedo pero no empapado.

Aquí conviene distinguir dos cosas: humedad ambiental es el vapor de agua presente en el aire; humedad del sustrato es el agua disponible alrededor de las raíces. Una planta puede disfrutar del vapor del baño y, al mismo tiempo, pudrirse si la tierra permanece saturada.

Baño con ventana grande y mucha luz natural

Este baño permite más opciones, aunque hay que observar si el sol entra directamente. Si la planta necesita iluminación filtrada, una cortina ligera puede ayudar a evitar quemaduras. Una buena opción es la orquídea mariposa (Phalaenopsis), que disfruta de espacios luminosos y cálidos y requiere humedad ambiental cercana o superior al 50 % y buen drenaje después del riego.

Los errores más comunes al tener plantas en el baño

Uno de los errores más frecuentes es creer que la humedad puede compensar la falta de luz o sustituir el riego. También pueden causar problemas el exceso de agua, la poca ventilación y las macetas sin agujeros de drenaje; los recipientes para plantas de interior deben permitir que salga el exceso de agua.

También hay que cuidar la distancia respecto a la ventana, pues una planta demasiado alejada puede recibir mucha menos iluminación. La regla práctica es observar el sustrato antes de regar y conocer las necesidades de la especie elegida.

¿Vale la pena tener plantas en el baño?

Sí. Además del valor estético, pueden hacer que el espacio se sienta más cálido, agradable y conectado con la naturaleza. Para algunas plantas de interior tropicales, la humedad habitual del baño también puede resultar favorable si reciben suficiente luz.

La planta perfecta

No existe una única planta perfecta para todo tipo de baño. La elección depende de la cantidad de luz, la ventilación, la humedad, el riego y el drenaje. Una vez que conoces esas condiciones, es mucho más fácil encontrar una planta que crezca saludable y le dé encanto a ese rincón de la casa.