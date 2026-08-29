Skaters mexicanos en 2025 y 2026: figuras del street, competidores y jóvenes a seguir

El skateboarding mexicano atraviesa una etapa de crecimiento marcada por la participación en campeonatos mundiales, copas internacionales, competencias juveniles y proyectos vinculados con el skate de calle. Sin embargo, determinar quiénes son los mejores skaters mexicanos requiere distinguir entre resultados deportivos, trayectoria profesional, videos, presencia internacional y reconocimiento dentro de la comunidad.

No existe un ranking único que reúna todas esas categorías. World Skate clasifica principalmente a quienes compiten en sus torneos, mientras que bases como The Boardr registran resultados de competencias de street, park y vert celebradas en distintos circuitos.

A partir de resultados verificables, trayectoria y actividad reciente, estos son algunos de los skaters mexicanos más destacados de 2025 y 2026.

El orden de esta lista no representa una clasificación de mejor a peor. Los nombres reúnen perfiles distintos —competidores de street, park y vert, figuras con trayectoria en videos y skaters de generaciones más jóvenes— que no pueden compararse mediante un solo sistema de puntuación.

Greg Rodríguez

Greg Rodríguez es el skater que ha conseguido el resultado internacional más importante para México dentro del circuito reciente de street de World Skate.

El representante mexicano avanzó a las semifinales del Campeonato Mundial de Street de Tokio 2023, donde compitió contra varios de los nombres mejor clasificados del mundo. World Skate destacó que Rodríguez y el peruano Deivid Tuesta consiguieron resultados importantes para sus respectivos países durante aquella competencia.

En 2025, la propia organización publicó una entrevista con Greg Rodríguez en la que lo ubicaba en el puesto 51 de su clasificación y señalaba su presencia constante dentro del World Skateboarding Tour. En esa conversación, el skater explicó que comenzó a patinar en 2013 y que su llegada a una semifinal mundial le permitió competir directamente contra varios de los referentes que seguía desde joven.

Por sus resultados dentro del circuito de World Skate, Greg Rodríguez se mantiene como una de las referencias mexicanas más claras del street competitivo internacional durante este periodo.

Geraldine Sánchez

Geraldine Sánchez se convirtió en una de las patinadoras mexicanas con un resultado internacional relevante en 2026 al obtener la medalla de plata en street femenil durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

La representante de Guanajuato terminó con 90.62 puntos y quedó únicamente detrás de la puertorriqueña Esmeralda Butler. El resultado adquirió además un valor histórico porque el skateboarding hizo su debut dentro del programa de estos Juegos en la edición de 2026.

Su actuación amplía el panorama del skate competitivo femenil mexicano durante este periodo y muestra que la lista de nombres activos no se limita a quienes participaron en procesos anteriores de World Skate o competencias juveniles.

Una publicación del gobierno de Guanajuato la ubicaba además en el lugar 107 del ranking mundial en agosto de 2026, aunque esa posición debe entenderse como una fotografía específica del momento y no como una medida definitiva de su trayectoria.

Brayan Coria

Brayan Coria es uno de los nombres más reconocidos del street mexicano. Originario de Naucalpan, Estado de México, ha construido una trayectoria relacionada tanto con competencias como con videos y proyectos de marcas especializadas.

El perfil de Brayan Coria en The Boardr registra participaciones nacionales e internacionales y lo coloca entre los mexicanos con mejor posición histórica dentro de la categoría street. La base también señala su relación con marcas como Adidas, Ace Trucks, Spitfire y The Heated Wheel.

En agosto de 2026, Coria sumó además un resultado internacional reciente al obtener la medalla de bronce en street varonil durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. El mexicano terminó con 139.08 puntos en la primera edición del skateboarding dentro del programa de esta competencia regional.

Por esa razón, Brayan Coria debe aparecer entre los nombres destacados del skate mexicano actual, aunque sus resultados no pueden compararse directamente con los puntos que otorga World Skate.

Itzel Granados Flores

Itzel Granados Flores es una de las patinadoras mexicanas con mayor experiencia dentro de competencias internacionales de street.

Durante el International Skateboarding Open de Henan, celebrado en China en 2019, llegó a los cuartos de final y compitió contra varias patinadoras que posteriormente ocuparon posiciones relevantes en el proceso olímpico.

Su trayectoria es importante porque comenzó a competir internacionalmente antes de que el skateboarding debutara en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También forma parte de una generación que ayudó a ampliar la participación de mujeres mexicanas en torneos nacionales y eventos fuera del país.

Itzel Granados aparece además en las bases internacionales de skaters mexicanos registradas por The Boardr, aunque los lugares que ofrece esa plataforma deben entenderse como resultados acumulados de competencias y no como un ranking olímpico.

Itzel Farías Palafox

Itzel Farías Palafox pertenece al grupo de patinadoras que ha competido en procesos nacionales y juveniles organizados durante los últimos años.

Su participación en competencias como los Nacionales CONADE y los Juegos Panamericanos Junior le permitió medirse con representantes de otros países del continente. La clasificación para Asunción 2025 se basó en el ranking de World Skate y contempló una cuota máxima de competidoras por país, según el sistema oficial de clasificación de Panam Sports.

Itzel Farías no debe confundirse con Itzel Granados Flores. Son dos patinadoras diferentes, con edades, trayectorias y etapas competitivas distintas.

Farías representa a una generación en formación que necesita más participaciones internacionales para consolidar su lugar entre las principales competidoras mexicanas.

Nelson Garza

Nelson Garza es un skater mexicano relacionado principalmente con park, bowl y competencias que no siempre forman parte del circuito olímpico de street.

Su aparición en bases como The Boardr Global Rankings permite ampliar la mirada sobre el skate nacional, pues la plataforma registra resultados de street, park y vert, además de torneos independientes.

Incluirlo es importante porque hablar de los mejores skaters mexicanos únicamente desde World Skate dejaría fuera a participantes de bowls, rampas y competencias organizadas por marcas o colectivos.

La posición de un skater en The Boardr no equivale a su puesto dentro del ranking olímpico. Ambas clasificaciones utilizan competencias, periodos y sistemas de puntuación distintos.

Alexa Dahianna García Moreno

Alexa Dahianna García Moreno es otra de las patinadoras mexicanas registradas dentro de competencias nacionales e internacionales.

Su trayectoria ayuda a explicar el crecimiento del skate femenino en México durante los años previos y posteriores al debut olímpico de la disciplina. También forma parte de una generación que abrió espacios competitivos antes de la llegada de las patinadoras juveniles actuales.

Su presencia en bases internacionales permite documentar resultados acumulados, aunque para evaluar su posición durante 2025 y 2026 deben considerarse únicamente sus competencias recientes y no toda su carrera.

Esta diferencia es importante: una clasificación histórica muestra continuidad, pero no necesariamente identifica a la atleta con mejor rendimiento en una temporada específica.

Óscar Meza

Óscar Meza es uno de los skaters mexicanos con mayor reconocimiento dentro del street y las producciones audiovisuales.

Su trayectoria está relacionada con videos, viajes, spots de calle y colaboraciones con marcas, elementos que tienen un peso importante dentro de la cultura del skate. Este tipo de reconocimiento no siempre aparece reflejado en rankings deportivos.

La historia del skate profesional no se construye únicamente con medallas. Las partes de video, la selección de lugares para patinar, la dificultad de las maniobras y la influencia sobre otros patinadores también determinan el lugar de un skater dentro de la comunidad.

Óscar Meza representa esa parte de la escena mexicana que no puede analizarse solamente mediante torneos federados.

Otros skaters mexicanos que deben seguirse

Además de los nombres anteriores, existen competidores registrados en pruebas recientes de World Skate y otras plataformas.

Emilia Ojeda Martínez, originaria de la Ciudad de México, aparece con participación en las clasificatorias femeninas de park de Ostia 2025. Su perfil confirma que México también cuenta con presencia juvenil fuera del street.

Will Cortez figura entre los mexicanos con resultados registrados en vert. Esta modalidad tiene un circuito diferente al street y al park olímpico, por lo que su posición debe evaluarse dentro de esa especialidad.

También se encuentran skaters como Jazmín Torres de la Cruz, cuyo perfil conserva resultados acumulados en competencias de street.

¿Quién es el mejor skater mexicano en 2025 y 2026?”

No existe una respuesta única, porque el skate competitivo y el skate de calle utilizan criterios diferentes para medir trayectoria, resultados y reconocimiento.

Si el criterio principal son los resultados dentro del circuito internacional de street de World Skate, Greg Rodríguez cuenta con uno de los registros mexicanos recientes más destacados. Su semifinal en el Campeonato Mundial de Tokio 2023 continúa siendo uno de los resultados importantes de México a ese nivel.

Sin embargo, otros resultados recientes amplían el panorama. En agosto de 2026, Brayan Coria obtuvo la medalla de bronce en street varonil y Geraldine Sánchez consiguió la plata en street femenil durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. En paralelo, skaters como Brayan Coria y Óscar Meza también poseen trayectorias cuya relevancia no depende exclusivamente de rankings federados, sino de videos, proyectos de calle, marcas y reconocimiento dentro de la comunidad.

En la categoría juvenil, Santiago Muñiz, María José Cabrera, Itzel Farías y Tláloc Mondragón forman parte de la generación mexicana que comenzó a sumar experiencia internacional durante el ciclo competitivo de 2025.

¿México ha tenido skaters en los Juegos Olímpicos?

Hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, México no había conseguido clasificar a un representante en las pruebas olímpicas de skateboarding.

La disciplina debutó en Tokio 2020 con las categorías street y park, tanto en la rama femenina como en la masculina. Para conseguir un lugar olímpico no basta con ganar torneos nacionales. Los skaters mexicanos tendrán que participar en las competencias internacionales reconocidas dentro del nuevo ciclo y cumplir con el sistema de clasificación que World Skate y el Comité Olímpico Internacional establezcan para Los Ángeles 2028.

Para conseguir un lugar olímpico no basta con ganar torneos nacionales. Los participantes deben sumar puntos en las competencias reconocidas por World Skate, avanzar dentro del ranking internacional y cumplir con las reglas de clasificación que se publiquen para el nuevo ciclo.

¿Cómo se decide quiénes son los mejores skaters mexicanos?

Una lista de los mejores skaters mexicanos debe considerar al menos cuatro factores:

Resultados internacionales

Incluyen campeonatos mundiales, copas de World Skate, Juegos Panamericanos y competencias continentales.

Trayectoria dentro del skate de calle

Se evalúan videos completos, dificultad de las maniobras, spots utilizados, años de actividad y respaldo de marcas.

Rendimiento por modalidad

Street, park y vert son especialidades diferentes. Un skater de vert no debe ser comparado únicamente con resultados de street.

Actividad reciente

Una clasificación histórica puede favorecer a skaters con carreras largas. Para hablar de 2025 y 2026 se debe revisar quién continúa compitiendo, grabando videos o participando en proyectos internacionales.

El skate mexicano rumbo a Los Ángeles 2028

México cuenta con participantes en street, park, bowl y vert, pero todavía enfrenta una distancia considerable frente a países como Japón, Brasil y Estados Unidos, que mantienen circuitos nacionales con mayor cantidad de eventos y competidores dentro de los primeros puestos internacionales.

El reto no consiste solamente en encontrar talento. También se requieren competencias constantes, entrenadores, acceso a instalaciones adecuadas, apoyo para viajar y participación frecuente en eventos que otorguen puntos.

Greg Rodríguez continúa siendo una de las referencias mexicanas más claras dentro del circuito internacional de World Skate, mientras que los resultados de Brayan Coria y Geraldine Sánchez en Santo Domingo 2026 amplían el panorama competitivo reciente del país. Al mismo tiempo, los procesos juveniles de 2025 permitieron identificar a una generación que tendrá varios años para desarrollar experiencia antes de Los Ángeles 2028. Los próximos resultados internacionales permitirán saber cuáles de estos nombres logran consolidarse de manera constante en semifinales y finales de los principales circuitos.

Los próximos resultados de World Skate permitirán saber cuáles de estos nombres pueden avanzar de promesas nacionales a competidores constantes en semifinales y finales internacionales.