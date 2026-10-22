¿Qué es el tribal mexicano? La historia del género de Ciudad de México a Monterrey y los clubes del mundo

Durante años, para hablar del tribal mexicano parecía necesario explicar primero las botas puntiagudas, los videos virales o el éxito de 3Ball MTY. Pero detrás de esa estética existe una historia musical bastante más compleja. El tribal mexicano comenzó a desarrollarse entre productores de música electrónica de Ciudad de México que experimentaban con percusiones latinoamericanas, ritmos de club y sonidos asociados con imaginarios prehispánicos. Después, encontró en Monterrey una comunidad especialmente receptiva. Así, desarrolló alrededor del norte una cultura de baile propia y terminó llegando a escenarios internacionales.

¿Qué es el tribal mexicano?

El tribal mexicano, también llamado en diferentes momentos tribal guarachero o simplemente tribal, es una corriente de música electrónica bailable que combina estructuras de club con elementos de cumbia, guaracha, percusiones latinoamericanas y sonidos asociados con la música tradicional mexicana.

Una de sus características más reconocibles es el movimiento rítmico producido por los tresillos. Toy Selectah describió el tribal guarachero como una música de alrededor de 132 BPM, construida sobre acentos de 6/8 y un swing que puede recordar a la cumbia aunque se encuentre dentro de una estructura electrónica de club. Esa combinación hace que el ritmo avance con una sensación distinta a la cuadrícula regular que domina buena parte del house o el techno.

La descripción resulta importante porque ayuda a entender algo que a veces se pierde cuando se habla del género desde su estética: el tribal fue ante todo una música para bailar. Sus sintetizadores, bajos, percusiones y patrones rítmicos estaban diseñados para producir movimiento. La guacharaca, la güira, las congas, los timbales y las claves podían convivir con bombos electrónicos. Además, las líneas de bajo y sonidos procesados podían estar dentro de una misma pista.

The Guardian describía ya en 2010 esa combinación de congas, güira, claves y timbales con electrónica, además de acordeones y flautas asociadas con tradiciones mexicanas. También destacaba el uso de tresillos encadenados que daban esa sensación particular de avanzar y tropezar simultáneamente. Ahí estaba buena parte de su personalidad rítmica.

El resultado no encajaba cómodamente en las categorías habituales de la electrónica. No era simplemente house con instrumentos mexicanos, ni una versión electrónica de la cumbia. Tampoco era techno, aunque tomara de la música de club su insistencia rítmica. Su identidad estaba precisamente en la mezcla.

Tres jóvenes tribaleros de Matehuala, San Luis Potosí, posan con las botas de puntas extremadamente largas que se convirtieron en uno de los símbolos de la cultura de baile del tribal mexicano. Foto: Edith Valle / Transatlantica.

¿Qué significa tribal guarachero?

El término tribal guarachero apareció como una manera de describir una parte de esa evolución. “Guarachero” remite a la guaracha y a una tradición de música bailable latinoamericana. Entretanto, “tribal” ya circulaba entre productores relacionados con el tribal house y con composiciones que incorporaban percusiones y samples asociados con imaginarios prehispánicos.

La reconstrucción publicada por El País sitúa una primera etapa de “tribal prehispanic” alrededor de productores como Ricardo Reyna y señala que la incorporación posterior de bajos de cumbia, guacharacas, maracas, congas, güira, claves, timbales y cantos afrocaribeños terminó asociándose con el nombre tribal guarachero. Cuando el sonido llegó a Monterrey aparecieron además expresiones como Tribal Monterrey. Posteriormente, se usó la escritura 3Ball.

Por eso “tribal”, “tribal guarachero”, “3Ball” y “Tribal Monterrey” pueden describir zonas cercanas de una misma historia, pero no son sinónimos perfectos. Los términos cambiaron con las ciudades, los productores y las etapas del movimiento. Resulta más preciso pensar el tribal como una familia de sonidos y una escena musical en evolución que como una categoría rígida.

¿Cómo nació el tribal mexicano?

La historia tiene un detalle que contradice una de las ideas más extendidas sobre el género. Monterrey fue fundamental para su expansión, pero sus primeros desarrollos documentados aparecen en Ciudad de México.

Una reconstrucción de Toy Selectah ubica el primer plano del sonido en productores capitalinos como Ricardo Reyna y DJ Mouse. En esa primera etapa, las pistas mezclaban una base electrónica con percusiones y sonidos que remitían al imaginario prehispánico. Después, el lenguaje comenzó a incorporar de manera más pronunciada la cumbia y otros recursos. Con este cambio, el género se acercó a lo que terminaría conociéndose como tribal guarachero.

Ricardo Reyna ocupa un lugar recurrente en esa genealogía. En 2004 publicó “Danza Azteca”, una pieza que cruzaba tribal house con sonidos asociados con música prehispánica. Un año después, DJ Mouse y Manuel Palafox desarrollaron producciones donde aparecían bajos de cumbia, guacharacas, percusiones y voces. Así, ensancharon la fórmula. No existe una única acta de nacimiento del tribal, pero sí una secuencia reconocible de productores. Ellos fueron modificando un lenguaje común antes de su llegada masiva al norte.

La pregunta que los unía era bastante sencilla: ¿qué podía ocurrir si los sonidos de la música mexicana y latinoamericana entraban directamente en una pista de baile electrónica? La respuesta no necesitó una gran disquera ni estudios costosos. Mientras tanto, la escena creció mientras las computadoras personales, el software de producción, los archivos MP3, los foros, el intercambio entre DJs y las páginas de descarga hacían posible construir música y moverla por circuitos que estaban fuera de la industria tradicional.

Jóvenes tribaleros de Matehuala, San Luis Potosí, con las botas de puntas alargadas que se convirtieron en uno de los símbolos de la cultura de baile del tribal mexicano. Foto: Edith Valle / Transatlantica.

De Ciudad de México a Monterrey

Monterrey desempeñó un papel decisivo porque allí existía una relación particularmente fuerte con la cumbia y la música para bailar. Toy Selectah ha explicado que la larga circulación de cumbia colombiana en la ciudad —y las formas locales que terminaron desarrollándose alrededor de músicos como Celso Piña— prepararon un público capaz de reconocer inmediatamente aquella mezcla. Por su parte, el tribal encontró ahí un terreno fértil y comenzó a adquirir otra personalidad.

Además, el proceso coincidió con una generación que podía producir música desde un equipo personal sin necesidad de acceder a un estudio profesional. Erick Rincón ha contado que conoció FL Studio en la computadora de su hermano y comenzó a utilizarlo sin formación previa, aprendiendo con tutoriales y produciendo primero trance, house y reggaetón. Cuando descubrió el tribal, ya podía utilizar ese mismo programa para probar ideas junto con Sheeqo Beat.

FL Studio no explica por sí solo el nacimiento del género, pero muestra cómo funcionaba aquella infraestructura. Un productor joven podía tomar una guacharaca, un acordeón, una voz o un bajo de cumbia de su biblioteca y modificar el sample. Luego podía programar una base, exportar un MP3 y enviárselo a otro DJ sin pisar un estudio profesional. Incluso, las canciones podían terminar en Myspace, páginas de intercambio, discos piratas vendidos en un tianguis o las computadoras de otros productores.

Chico Sonido describió a aquella generación como jóvenes que crecieron con computadoras, FruityLoops, YouTube y bibliotecas digitales que ellos mismos armaban e intercambiaban. Esa circulación también tenía una vida física. Por ejemplo, archivos digitales terminaban grabados en discos que se vendían en mercados como el Puente del Papa de Monterrey. Después, sonaban en tardeadas, quinceaños y clubes para menores. Internet y el tianguis podían formar parte del mismo sistema de distribución.

Las comunidades de baile y las botas tribaleras

La música no viajó sola. A su alrededor apareció una cultura visual y estética que terminó convirtiéndose en su representación más conocida: las botas tribaleras.

Es importante separar las historias. El tribal no nació con las botas y las botas tampoco surgieron en el mismo momento que las primeras producciones de Ciudad de México. La investigación académica de Anja Bandau y Anne Brüske sobre el fenómeno sitúa la aparición de las botas puntiagudas alrededor de 2009 en Matehuala y comunidades cercanas de San Luis Potosí, cuando jóvenes comenzaron a organizar crews masculinos para competir en bailes de tribal.

Estas botas de punta exageradamente larga no fueron simplemente un accesorio extravagante. Los propios bailarines modificaban botas vaqueras con tubos de plástico, cuero, tornillos, lentejuelas, luces y otros materiales; después combinaban el calzado con camisas coordinadas y pantalones ajustados para que la punta destacara todavía más durante las coreografías. Los crews podían pasar semanas preparando movimientos y compitiendo entre ellos.

La forma del calzado amplificaba visualmente cada paso. Una punta que se extendía mucho más allá del pie convertía movimientos pequeños en gestos enormes, y la coordinación de varios bailarines hacía que las coreografías pudieran reconocerse incluso en videos de baja calidad. En Matehuala, VICE documentó concursos en clubes y rodeos donde grupos como Barrio Apache Hyphy competían bailando tribal con botas fabricadas por ellos mismos.

Ese componente visual hizo que las escenas locales pudieran viajar por internet con una facilidad que una pista de audio por sí sola difícilmente habría conseguido. Videos de bailarines comenzaron a circular fuera de San Luis Potosí, mientras las botas aparecían en televisión, blogs y prensa internacional. Una cultura de baile construida para competencias locales se convirtió en una imagen reconocible incluso para personas que nunca habían escuchado hablar de Ricardo Reyna o DJ Mouse.

Con el tiempo, esa imagen terminó eclipsando parcialmente la música. Para buena parte del público externo, tribal se convirtió en sinónimo de botas puntiagudas. La viralización ayudó a que el género fuera reconocido, pero también facilitó que una escena musical compleja fuera tratada como curiosidad visual.

De 3Ball MTY al éxito internacional

Cuando 3Ball MTY apareció, el tribal ya tenía una historia previa. Erick Rincón, Sergio Zavala —Sheeqo Beat— y Alberto Presenda —DJ Otto— terminaron formando el colectivo en Monterrey en 2009. Los tres eran adolescentes y habían entrado en contacto mediante internet y la pequeña red de productores que intercambiaban música en la ciudad.

Rincón explicó posteriormente que el nombre apareció de manera orgánica. Él y Sheeqo colocaban “3BallMTY” en los nombres de sus archivos y utilizaban identificadores que decían “Tribal Monterrey” o “Colectivo Tribal Monterrey”; después incorporaron a Otto, cuyas canciones ya tocaban en sus sets. El nombre del grupo terminó condensando algo que ya estaba ocurriendo alrededor de ellos.

La importancia de 3Ball MTY no estuvo en inventar el género, sino en convertir un lenguaje de una escena relativamente pequeña en un producto capaz de circular por los canales principales de la industria musical. Lo que significó un cambio enorme.

En 2011 apareció el disco Inténtalo, y la canción homónima, con América Sierra y El Bebeto, llevó el sonido a una audiencia que probablemente nunca había entrado en contacto con la escena underground del tribal. “Inténtalo” alcanzó el número uno de Billboard Hot Latin Songs durante dos semanas y el grupo ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2012. Así, un lenguaje formado alrededor de archivos digitales, tardeadas y pequeñas escenas de DJs apareció de pronto dentro de los principales mecanismos de la industria latina.

Toy Selectah desempeñó un papel importante en esa transición. Había encontrado música del colectivo en un disco comprado en el tianguis del Puente del Papa y después contactó a sus integrantes por Myspace. Su experiencia dentro de Control Machete, la electrónica mexicana y el trabajo de A&R le permitió conectar a los jóvenes con una estructura industrial mucho mayor.

En 2011, 3Ball MTY firmó con Latin Power Music, división de Universal Music. La transición cambió también las características de las grabaciones: la energía irregular y casera de sus primeros tracks convivió con producción profesional y cantantes vinculados con el pop y la música regional mexicana. El tribal podía sonar ahora en radio, televisión, taxis y bodas sin dejar de circular en los espacios donde había nacido.

La internacionalización tampoco terminó en las listas. En 2013 3Ball MTY llegó al cartel de Coachella, después de presentarse en otros escenarios fuera de México. Una música que unos años antes circulaba mediante MP3 y discos de mercado estaba compartiendo programación con algunos de los nombres más grandes de la industria internacional.

Pero el resto de la escena no desapareció. En una entrevista de 2013, Erick Rincón mencionó expresamente a DJ Tetris, Alan Rosales, DJ Mouse, Javier Estrada y Siete Catorce como productores que estaban haciendo cosas diferentes dentro del universo tribal. Incluso reconocía algo importante: 3Ball MTY tenía la exposición, pero seguía utilizando música de productores que permanecían fuera de ese foco.

Eso permite separar el éxito comercial de la historia completa del género. 3Ball MTY llevó el tribal a una escala que nadie había conseguido, pero mientras eso ocurría DJ Mouse, Javier Estrada, Siete Catorce y otros productores continuaban utilizando sus ritmos desde posiciones distintas: algunas más tropicales, otras más oscuras, experimentales o cercanas a escenas electrónicas locales.

¿Por qué el tribal mexicano está viviendo un renacimiento?

Hablar de un “renacimiento” exige cierta cautela. No significa que el tribal haya desaparecido completamente ni que ahora domine las pistas de baile como ocurrió durante su momento de mayor exposición comercial. Lo que sí puede documentarse entre 2022 y 2026 es un proceso de recuperación, nueva circulación y reinterpretación.

En 2022, Remezcla revisó el legado de “Inténtalo” diez años después de su llegada al número uno y encontró al tribal circulando nuevamente tanto en TikTok como en circuitos underground. El artículo recuperaba además a productores como Siete Catorce, Javier Estrada y Debit para mostrar que el sonido había seguido evolucionando lejos de su etapa de mayor exposición comercial.

Para 2025 la recuperación ya podía verse en nuevos lanzamientos. NAAFI publicó TRIBAL 2025, una compilación con 21 productores que retomaban el género desde perspectivas contemporáneas. Allí aparecen nombres como Debit, Siete Catorce, Lao, Zutzut, DJ Fucci, Clap Freckles y una generación más reciente que utiliza los patrones del tribal junto con otras formas de música de club.

Eso hace que “regreso” sea una palabra insuficiente. Parte del fenómeno es nostalgia y redescubrimiento, pero otra parte consiste en volver sobre archivos, productores y técnicas para hacer algo distinto con ellos. El tribal está circulando otra vez porque existe una generación que puede escuchar su primera etapa con distancia histórica y otra que nunca dejó de utilizar sus ritmos.

Rosa Pistola, DJ y productora vinculada a la escena electrónica latinoamericana, ha incorporado el tribal junto con guaracha, cumbia, reggaetón y otros ritmos a su trabajo contemporáneo. Imagen promocional: Earth Agency.

El papel de Rosa Pistola y la recuperación del archivo

En esa recuperación aparece Rosa Pistola, nombre artístico de Laura Puentes, DJ nacida en Colombia y radicada desde hace años en México. Su trayectoria está ligada a las escenas underground de Ciudad de México y a una manera de mezclar músicas latinoamericanas que cruza reggaetón, cumbiatón, merengue, funk brasileño, guaracha y tribal.

Antes de concentrarse en esos sonidos, Puentes había pasado por proyectos de punk, noise y música experimental. Durante la década de 2010 se convirtió en una figura habitual de la escena de reggaetón underground de la Ciudad de México, además de trabajar como promotora, productora y posteriormente al frente de La Chekera Records. En 2024 explicó que su trabajo se había movido cada vez más hacia la documentación de escenas musicales y las formas en que éstas expresan identidades culturales.

Su acercamiento al tribal tampoco apareció de la nada. Rosa Pistola ha contado que comenzó a profundizar en el género a partir de las fiestas ESTADO organizadas por Lao en Ciudad de México y de una compilación de NAAFI dedicada a ese sonido. A partir de ahí comenzó a investigar a sus productores y a incorporarlo a su propio trabajo musical.

En 2026 esa relación se volvió especialmente visible. Además de publicar Incorregible, un disco que cruza música regional mexicana con electrónica, Rosa Pistola desarrolló un trabajo de recuperación alrededor de productores de distintas etapas del tribal.

Dioses Tribales

Dioses Tribales reúne ocho piezas de Ricardo Reyna, DJ Mouse, DJ Tetris, Freebot, Alfonso Luna, Javier Estrada, Clap Freckles y DJ Morphius. La compilación, producida por Trucha Soul Records, Sabotaje Media y La Chekera Records, apareció en 2026 como una selección curada por Rosa Pistola que conecta productores de distintas etapas y geografías.

Resident Advisor la presentó como una celebración de la historia y los artistas del tribal mexicano. En lugar de concentrarse únicamente en el momento de mayor exposición de 3Ball MTY, el proyecto parte de nombres ligados a etapas previas y posteriores. Rosa Pistola explicó que la intención era reunir piezas cruciales del género y mostrar cómo geografías y prácticas diferentes podían formar parte de una genealogía común.

Ahí está la utilidad de Dioses Tribales. Buena parte de esta música apareció en una época de MP3, páginas desaparecidas, discos piratas y archivos que podían circular sin una edición física duradera. Reunir a productores como Ricardo Reyna, DJ Mouse y Javier Estrada dentro de una misma compilación permite escuchar conexiones que antes estaban dispersas.

Una cosa es recordar que existió una música asociada con las botas picudas. Otra muy distinta es escuchar nuevamente a sus productores, observar sus conexiones y comenzar a construir una genealogía.

Un crew de bailarines de Matehuala aparece con las características botas picudas durante “Inténtalo”, el videoclip que llevó la estética del tribal mexicano a una audiencia masiva. Captura: Inténtalo, 3Ball MTY, 2011

El tribal después del tribal

La influencia del género tampoco terminó con el auge comercial de 3Ball MTY. Durante los años posteriores, productores de la electrónica mexicana retomaron su swing, las percusiones, las estructuras y su capacidad para mezclar referencias locales con lenguajes globales de club.

NAAFI ofrece uno de los ejemplos más claros. El colectivo y sello de Ciudad de México no puede considerarse una continuación directa del tribal. Su catálogo mezcla muchas otras genealogías de música electrónica y latinoamericana. Pero varios de sus productores sí han trabajado explícitamente con ese lenguaje.

Una de ellas es Debit, productora mexicoestadounidense que conoció el tribal mientras vivía en Monterrey. Su EP System fue descrito como una reconstrucción minimalista del tribal guarachero que reducía la exuberancia del género para concentrarse en sus patrones de percusión. Debit también ha señalado que el tribal llegó a ser tratado como una música de menor valor dentro de ciertos sectores de la electrónica regiomontana. Esto influyó en su interés por revisarlo.

TRIBAL 2025 hizo explícita esa relación al reunir tanto a productores asociados con NAAFI como a músicos de distintas generaciones. El resultado no busca reconstruir exactamente el sonido de 2009. Hay piezas que conservan el swing reconocible del género y otras que lo llevan hacia texturas más abstractas, ritmos de circuit o formas experimentales de música de club.

El tribal, así, no está regresando como una pieza intacta. Puede aparecer como ritmo, técnica, estructura, sample o punto de partida. Su influencia funciona precisamente porque otros productores pueden desmontarlo y utilizar solo una parte.

Más que un meme: el legado cultural del tribal mexicano

La historia del tribal también es una historia sobre quién decide qué música merece ser tomada en serio. Durante años, la conversación pública alrededor del género estuvo dominada por las botas picudas, los videos virales y cierta fascinación por lo extravagante. Mientras tanto, la música podía quedar en segundo plano. Ahí aparece una cuestión de clase que no debería ignorarse.

Las comunidades vinculadas con las botas se desarrollaron entre jóvenes de Matehuala y localidades rurales o semirrurales de San Luis Potosí. El estudio Mexican Pointy Boots and the Tribal Scene analiza precisamente cómo el calzado funcionó como una forma de pertenencia, competencia e identidad entre jóvenes y migrantes. Las botas podían ser fabricadas con materiales relativamente baratos, pero requerían tiempo, habilidad y creatividad. Dentro de la comunidad tenían un valor que no dependía de los criterios de moda utilizados fuera de ella.

Cuando esas imágenes llegaron a medios nacionales e internacionales, la escala de valores cambió. Las puntas enormes, los sombreros, las camisas coordinadas y las coreografías resultaban fáciles de convertir en contenido viral. En ese traslado, una forma de expresión juvenil podía presentarse como rareza antes que como parte de una comunidad con códigos propios.

También existía una distancia entre ciertos productores urbanos y los bailarines que terminaron convertidos en la imagen internacional del género. El mismo estudio académico señala tensiones entre la identidad electrónica de algunos DJs y la estética rural asociada con las botas. La relación entre música, clase y territorio era más complicada que una sola escena perfectamente cohesionada.

Algo parecido ocurrió dentro de determinados circuitos electrónicos. Debit ha descrito el tribal guarachero como un género que sufrió una forma de rechazo clasista y que podía incluso vaciar pistas en Monterrey. Su observación sirve para mostrar una tensión real dentro de la escena, aunque tampoco convierte todo rechazo al tribal en clasismo.

Hubo críticas musicales, rechazo a determinadas producciones comerciales, discusiones sobre apropiación de sonidos y una reacción frente a una exposición masiva que en poco tiempo convirtió el género en producto de radio y televisión. Pero también existió una jerarquía cultural. Determinadas formas de house o techno podían presentarse como electrónica seria mientras el tribal era leído a través de las botas, los barrios, las tardeadas y el origen social de parte de su público.

Incluso los propios integrantes de 3Ball MTY reconocían que existía una diferencia entre su versión comercial y otros productores que continuaban explorando el lenguaje tribal. Rincón mencionó específicamente a DJ Mouse, Alan Rosales, Javier Estrada, DJ Tetris y Siete Catorce como artistas que estaban desarrollando aproximaciones diferentes.

El legado aparece con mayor claridad cuando se escucha esa variedad. El tribal mexicano construyó un lenguaje reconocible mediante cumbia, percusiones, imaginarios locales, software accesible, archivos compartidos y comunidades de baile. Después consiguió algo menos frecuente. Logró hacer que una música nacida lejos de los principales modelos de la electrónica internacional pudiera circular desde tianguis y tardeadas hasta radio, premiaciones y festivales globales sin borrar por completo sus códigos de origen.

Uno de los integrantes de Los Parranderos de Matehuala durante el videoclip “Inténtalo” de 3Ball MTY, donde las botas picudas y la estética de los crews de baile quedaron asociadas masivamente con el tribal mexicano. Captura: Inténtalo, 3Ball MTY, 2011.

Una música que todavía se está escribiendo

El tribal mexicano dejó una huella mucho más profunda de lo que durante años parecía. Comenzó con experimentaciones electrónicas en Ciudad de México. Encontró una identidad particular al encontrarse con la cumbia y las culturas de baile del norte. Pasó por una etapa de enorme exposición comercial con 3Ball MTY y posteriormente quedó parcialmente oculto detrás de la imagen de las botas tribaleras y el fenómeno viral.

Pero debajo de esa imagen continuaron existiendo productores, archivos y canciones. El interés contemporáneo no depende de un solo regreso. TRIBAL 2025, Dioses Tribales, los trabajos de Debit y otros productores, así como la recuperación de figuras como Ricardo Reyna, DJ Mouse, Javier Estrada y DJ Morphius, muestran que aquella escena todavía puede producir nuevas lecturas.

Tal vez el tribal mexicano nunca desapareció por completo. Lo que cambió fue el lugar desde el que se escucha. Una generación lo conoció en tardeadas, tianguis y archivos MP3. Otra lo encontró mediante “Inténtalo” y las botas picudas. Finalmente, una nueva está regresando a sus productores, ritmos y archivos para utilizarlos de otra manera.

La historia sigue abierta porque esa música continúa circulando. A veces aparece casi intacta y otras queda reducida a un patrón rítmico, una percusión o una referencia dentro de otra pista. Dos décadas después de sus primeras grabaciones, el tribal mexicano todavía está sonando y todavía se está escribiendo.