¿Quién fue Cristina Velazco? La historia de la guitarrista trans de TNT en el punk mexicano

El 4 de agosto de 2026, TNT anunció desde su página oficial de Facebook el fallecimiento de Cristina Velazco, guitarrista de la banda durante una de sus etapas más activas en los años ochenta. Su paso por el grupo coincide con el periodo en que aparecieron Caos, ¿Por qué canto? y Serpiente, publicados entre 1984 y 1985.

Su historia permanece poco documentada. Cristina fue una mujer trans que tocó la guitarra en una banda relacionada con la escena punk mexicana, en una época en la que la presencia de mujeres trans apenas aparece en las historias disponibles sobre el rock y el punk nacional. TNT, además, nunca se limitó musicalmente a ese género: su catálogo pasó por el blues, el rock and roll, el hard rock, el progresivo y la canción de contenido político.

Para reconstruir esa parte de su vida, platicamos con Andrés “El Ingeniero” Mejía, fundador de TNT, y con Héctor Velazco, hijo de Cristina. Sus testimonios permiten conocer tanto su paso por la banda como aspectos personales y musicales que, hasta ahora, han circulado muy poco fuera de su familia y del propio grupo.

¿Quién fue Cristina Velazco?

De acuerdo con Héctor Velazco, Cristina nació en la Ciudad de México y creció en la colonia Del Valle. Tenía dos hermanos, José Luis y Frankie. Durante sus años de estudio en el Centro Universitario México sufrió acoso relacionado con su apariencia y expresión de género; Héctor cuenta que las confrontaciones con otros estudiantes llegaron a ser frecuentes.

Desde joven desarrolló la música de manera autodidacta. Entre sus referentes estaban Johnny Winter, The Rolling Stones, John Mayall y Captain Beefheart, uno de sus músicos favoritos. Durante la adolescencia formó parte de una primera banda y, más adelante, estudió la carrera de cirujano dentista en la UNAM.

El blues continuó ocupando buena parte de sus intereses. Según el relato de Héctor, Cristina llegó a Radio 620, donde participaba con el nombre de “Dr. Blues” y presentaba rock nacional. Esa actividad radiofónica terminaría conectándola con quienes después serían sus compañeros en TNT.

T.N.T. durante una presentación en los años ochenta, periodo en el que la agrupación participó activamente en el circuito underground y punk de la Ciudad de México. Foto: redes sociales oficiales de T.N.T.; fotógrafo no identificado.

Su llegada a TNT

La incorporación de Cristina a TNT ocurrió después de que Andrés Mejía dejara el proyecto musical Maraca. El fundador de la banda recuerda que buscaba trabajar con músicos interesados en crear material propio y compartir una postura política cercana a sus inquietudes sociales.

Antes de publicar su primer LP, TNT grabó dos canciones para un sencillo bajo el manejo de la señora Nava, madre de Armando Nava, de Los Dug Dug’s. Las sesiones se realizaron en el estudio de Rafael Acosta, integrante de Los Locos del Ritmo, donde el grupo también grabaría, posteriormente, uno de sus álbumes.

Con material ya publicado, la banda se acercó a Cristina porque su programa en Radio 620 difundía grupos mexicanos y daba espacio a proyectos que tenían pocas oportunidades en otros medios. Ángela Martínez —vocalista de TNT durante esa etapa y posteriormente conocida como la Abuela del Punk— también formaba parte de aquella alineación.

Andrés Mejía recuerda que la relación musical funcionó desde el principio y que eso llevó al grupo a invitar a Cristina como segunda guitarrista. Tanto él como Héctor rechazan la idea de que su incorporación hubiera sido una decisión pensada para provocar o representar deliberadamente una identidad: tocaban bien juntos, compartían intereses y querían hacer rock.

La etapa coincidió también con un momento importante en la vida personal de Cristina. Héctor y Mejía recuerdan que comenzó a presentarse públicamente con ese nombre mientras ya formaba parte del grupo. En una tocada en Guanajuato, comunicó a sus compañeros que quería subir al escenario como Cristina y la banda la apoyó.

Los discos de su etapa con TNT

Cristina formó parte de TNT durante un periodo especialmente productivo. Una reconstrucción de la trayectoria del grupo publicada por Revista 13 de Abril fecha Caos y ¿Por qué canto? en 1984, y Serpiente en 1985. Las entrevistas con Héctor y Andrés relacionan su paso por la banda con esos años; sin embargo, entre los créditos originales disponibles públicamente, el que permite comprobar de manera explícita su participación como intérprete es el de Serpiente.

Caos (Música de la ciudad) apareció en 1984. El álbum reúne rock, blues y canciones de fuerte contenido social. “Guerra”, uno de los temas relacionados con la memoria de Cristina dentro de la banda, abre el disco. El libro académico Tallar el tótem: canonización y rock en México también registra Caos como una grabación propia de TNT publicada ese año.

Ese mismo año apareció ¿Por qué canto?. El disco contiene seis piezas originales: “Ambicioso”, “Violador”, “¿Por qué canto?”, “Perfección del amor”, “Pandillero” y “Orgullo del creador”. Una emisión de Rock marginal de Radio UNAM dedicada a TNT el 21 de junio de 1985 describía su propuesta como rock y folclor urbano y destacaba la relación de sus canciones con los sectores populares del norte de la Ciudad de México.

Serpiente, publicado en 1985, muestra con especial claridad que TNT no funcionaba dentro de un solo género. El LP incluye “Malinchismo”, “Dale cariño”, “Tengo fe”, “Rockandroleando”, “Odisea” y “Serpiente”. Una revisión realizada a partir del LP original deSerpiente identifica a Ángela Martínez en la voz, Andrés Mejía en guitarra y voz, Cristina Aul Velazco en guitarra, José Luis Estevez en bajo y Rubén Zampallo en batería.

Andrés Mejía se reconoce como principal responsable de las canciones de aquella etapa y recuerda que la manera de tocar de Cristina tuvo peso en los temas más cercanos al blues. Esa lectura corresponde al recuerdo musical del fundador y no implica, por sí misma, un crédito adicional de composición.

Dentro de TNT, Cristina ocupaba la segunda guitarra en una época de mucha actividad en vivo. Mejía recuerda semanas con dos o tres presentaciones y ocasiones en las que llegaron a tocar varias veces durante un mismo día. Era una alineación que convivía con públicos de rock, movimientos populares y una escena punk que comenzaba a construir sus propios espacios en la Ciudad de México.

“Guerra”: una canción que permanece

“Guerra” abre Caos y sigue formando parte de las canciones que TNT reconoce como representativas de aquella etapa. Después de la muerte de Cristina, la banda recuperó el tema en sus redes sociales y lo dedicó a su memoria.

Los testimonios permiten distinguir entre composición e interpretación. Andrés habla de su trabajo como compositor de las canciones de esos años. Por otro lado, Héctor recuerda específicamente la participación de Cristina en el requinto de “Guerra”. En este contexto, el requinto se refiere a una parte de guitarra melódica o solista. Es distinta del acompañamiento rítmico.

La memoria familiar y la de Mejía coinciden en atribuirle una participación instrumental en la canción. Sin embargo, eso no equivale a modificar los créditos formales de composición. Esto es así mientras no exista documentación discográfica que lo respalde.

La elección de “Guerra” para recordarla tampoco es ajena a la trayectoria del grupo. Es la pieza que abre Caos. Además, de acuerdo con Andrés Mejía y con el homenaje publicado por TNT tras la muerte de Cristina, permaneció asociada con aquella etapa de la banda. En este punto, el testimonio de los integrantes es la fuente directa sobre el lugar que la canción mantiene dentro de su memoria y repertorio.

Cristina Velazco y el punk mexicano de los años ochenta

Aunque TNT ha sido relacionada durante décadas con el punk mexicano, Andrés Mejía no describe al grupo como un proyecto limitado a ese género. Para él, el rock comprendía muchas vertientes. Asimismo, la banda podía pasar del rock and roll y el blues al hard rock, el progresivo o sonidos cercanos al heavy metal. La propia reconstrucción de Revista 13 de Abril describe una discografía que transitó entre rhythm and blues, punk, progresivo, heavy metal y folk rock.

Su relación con el punk tuvo mucho que ver con las letras, la actitud de la banda, los lugares donde tocaba y su cercanía con movimientos sociales. Además, una tesis de la UNAM sobre el Tianguis Cultural del Chopo recoge una de las versiones sobre el desalojo de 1985: las autoridades habrían utilizado una tocada de TNT como argumento después de considerar que el concierto se había convertido en un foro político de izquierda.

La versión aparece también en otra investigación sobre la historia del espacio. El artículo “Tianguis del Chopo: espacio urbano de regulación/transgresión”, publicado en la Revista Mexicana de Sociología, registra que, tras una presentación de TNT en septiembre de ese año, la policía impidió que los jóvenes volvieran a ocupar las banquetas del tianguis. En ambos casos se trata de reconstrucciones históricas sobre aquel episodio. No se trata de un relato único e indiscutido.

Desde sus primeros años, TNT trabajó con temas sociales. Mejía recuerda que muchas de sus presentaciones fueron organizadas por colectivos relacionados con luchas por la vivienda, movimientos populares y denuncias de injusticias. De hecho, estas experiencias también terminaron entrando a las letras.

Andrés recuerda, asimismo, que existió documentación sobre TNT en el Archivo General de la Nación relacionada con la vigilancia de sus actividades políticas. La existencia de ese expediente permanece, por ahora, sustentada en su testimonio y no en una referencia archivística independiente que permita corroborarlo.

La presencia de mujeres dentro de aquella escena está mejor documentada. Además, la investigación Herstories del punk: tres generaciones de mujeres punks en la Ciudad de México sitúa a Ángela Martínez en TNT desde 1983 y señala que el grupo tenía un discurso político inspirado en la lucha social. También recoge el papel de Ángela como referente para mujeres de aquella primera generación del punk capitalino.

Cristina llegó a ese entorno como guitarrista y como una mujer trans cuya historia apenas quedó registrada fuera del grupo y su círculo cercano. Mejía recuerda que su apariencia llamaba la atención entre el público y otras bandas. Sin embargo, insiste en que, dentro de TNT, su lugar no dependía de una función simbólica: era una integrante que podía tocar con ellos.

Héctor recuerda una idea similar sobre su madre. Cristina no quería que la gente la definiera principalmente como “una transexual”, sino que la reconociera como Cristina, como mujer y como guitarrista. Su identidad forma parte del contexto en el que hizo música, pero no sustituye su trabajo dentro de la banda.

Tras separarse de TNT, Cristina se trasladó con parte de su familia a Cancún. Héctor cuenta que sus hermanos tenían negocios allí y que ella terminó haciendo de la ciudad su hogar. También recuerda que mantuvo vínculos con una comunidad maya de la región, aunque no precisó cuál.

La música continuó después de TNT. Según Héctor, Cristina siguió componiendo y trabajando en proyectos propios. La familia conserva alrededor de cincuenta discos duros que, de acuerdo con su testimonio, contienen maquetas y otros materiales musicales. Actualmente, Héctor y sus hermanas trabajan en su recuperación.

El archivo todavía no está completamente catalogado ni escuchado, de modo que la familia desconoce la cantidad exacta de canciones, proyectos o versiones que contiene. Tanto el testimonio de Héctor como los materiales que conserva la familia apuntan a que Cristina siguió trabajando en música durante años después de su salida de TNT.

Héctor la recuerda como una música que nunca se encerró en un género: podía pasar por el rock, la salsa, el reggae y otros sonidos. Su curiosidad musical permaneció mucho después de abandonar la banda.

El legado de Cristina Velazco

Andrés recuerda a Cristina como una integrante importante de una etapa especialmente activa de TNT. También la recuerda como una guitarrista con la que “jalaron muy bien” durante años de trabajo musical y presentaciones vinculadas también con causas sociales.

Su paso por el grupo permanece en los testimonios de quienes tocaron con ella. Además, aparece de manera documental en los créditos de Serpiente, donde figura como Cristina Aul Velazco en guitarra. El periodo también coincide con discos como Caos y ¿Por qué canto?. No obstante, sus créditos disponibles no permiten atribuirle una participación instrumental con la misma certeza.

La forma “Cristina Aul Velazco” aparece en Serpiente, mientras su familia y la banda se refieren a ella como Cristina Velazco. Sin documentación adicional que explique el uso de “Aul”, lo más preciso es mantener Cristina Velazco como nombre principal. Es conveniente conservar la forma completa únicamente al reproducir el crédito discográfico.

Otra parte de su historia permanece en manos de su familia. Los aproximadamente cincuenta discos duros mencionados por Héctor están en proceso de revisión y todavía no se conoce la dimensión exacta de ese material.

Cristina fue guitarrista de TNT durante los años ochenta, aparece acreditada en Serpiente y formó parte de una etapa de intensa actividad en vivo relacionada con los circuitos del rock y el punk capitalino. Después de dejar el grupo, siguió trabajando en música. Por un lado, una parte de esa trayectoria permanece en los recuerdos de sus compañeros y de su familia; por otro, otra parte podría estar todavía entre las grabaciones que sus hijos comenzaron a recuperar.