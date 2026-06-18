Revista Provoke: qué fue y por qué cambió la fotografía japonesa

Publicado originalmente el 24 de abril de 2026. Actualizado el 18 de junio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Provoke fue una revista japonesa de fotografía publicada entre noviembre de 1968 y agosto de 1969. Solo tuvo tres números, pero su forma de usar el grano, el movimiento y el desenfoque marcó una parte central de la fotografía japonesa de posguerra.

La revista apareció en Tokio en un momento tenso para Japón. El país crecía económicamente, las ciudades cambiaban con rapidez y las universidades vivían protestas fuertes. En ese ambiente, Provoke planteó una pregunta sencilla pero incómoda: ¿la fotografía debía mostrar la realidad de forma limpia o podía mostrar también su confusión?

Daidō Moriyama, Tokyo, 1978.

Qué fue la revista Provoke

Provoke, escrita en japonés como Purovōku, fue una publicación experimental fundada en 1968 por los fotógrafos Yutaka Takanashi y Takuma Nakahira, el crítico Kōji Taki y el escritor Takahiko Okada. Su subtítulo era shisō no tame no chōhatsuteki shiryō, que puede traducirse como “documentos provocativos para el pensamiento”.

Aunque hoy suele asociarse con Daidō Moriyama, él no fue fundador. Moriyama se unió a partir del segundo número, dato confirmado por MoMA y por Casa Asia en su perfil sobre el fotógrafo.

La revista no buscaba hacer fotografías bonitas ni ilustrar una idea ya escrita. Su propuesta era otra: usar la imagen como una forma de pensar. Por eso sus páginas mezclaban fotografía, ensayo, crítica y una mirada dura sobre la vida urbana japonesa de finales de los sesenta.

Daidō Moriyama, Stray Dog, Misawa, Aomori, 1971.

Japón en 1968: ANPO, universidades y desencanto

Para entender Provoke hay que mirar el Japón de la época. En 1960, las protestas contra la renovación del Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos, conocido como ANPO, reunieron a estudiantes, sindicatos y grupos de izquierda. Aunque las movilizaciones fueron masivas, el tratado fue aprobado. Ese desenlace dejó una sensación de derrota en parte de la generación joven y abrió una etapa de fragmentación política.

A finales de la década, el conflicto volvió a las calles y a las universidades. Entre 1967 y 1969 hubo levantamientos estudiantiles, cierres de campus y choques con la policía. El historiador Eiji Oguma explica que el 68 japonés no puede entenderse solo como protesta política: también fue una reacción al crecimiento económico acelerado, a la vida urbana y a la distancia entre los jóvenes y las instituciones.

Ese clima ayuda a leer Provoke. La revista no fue un boletín de protesta ni un medio partidista, pero sí nació dentro de un país donde muchos jóvenes desconfiaban de los discursos oficiales, de la prensa tradicional y de las imágenes demasiado ordenadas.

Hiroshi Hamaya, Estudiantes de la organización Zengakuren se enfrentan a la policía, Tokio, junio de 1960.

Qué significa are, bure, boke

El lenguaje visual de Provoke suele resumirse en tres palabras japonesas: are, bure, boke. En español se entienden como grano, movimiento y desenfoque.

Are se refiere a la textura áspera de la imagen.

Bure señala el movimiento o la imagen movida.

Boke indica desenfoque.

En fotografía también existe el término bokeh, usado para hablar de la calidad del desenfoque. En el caso de Provoke, la forma más común en estudios y museos es boke, dentro de la fórmula are, bure, boke. SFMOMA la traduce como “rough, blurred, and out of focus”, es decir, áspera, borrosa y fuera de foco.

Esto no era un descuido. Provoke usaba imágenes oscuras, granuladas, cortadas o movidas porque esa forma permitía mostrar una experiencia de ciudad más inestable. La fotografía dejaba de presentarse como una ventana limpia y empezaba a funcionar como una imagen atravesada por ruido, velocidad, deseo, consumo y tensión social.

Yutaka Takanashi, Untitled (Tatsumi Hijikata), 1969.

Los tres números de Provoke

Provoke publicó únicamente tres números. Tate resume su trayectoria de forma clara: tres entregas entre 1968 y 1969, y un libro posterior en 1970.

Número 1: noviembre de 1968

El primer número presentó la idea central del proyecto: la fotografía como material para pensar. Participaron Takanashi, Nakahira, Taki y Okada. Desde el inicio, la revista discutió la relación entre imagen y lenguaje.

Número 2: marzo de 1969

El segundo número incluyó a Daidō Moriyama. Su entrada reforzó el vínculo de Provoke con la fotografía de calle, los anuncios, los cuerpos, los bares, la noche y las zonas menos pulidas de la ciudad japonesa. Casa Asia indica que Moriyama se integró precisamente en este segundo número.

Número 3: agosto de 1969

El tercer número cerró la publicación. No hay que presentarlo como una “autodestrucción” planeada ni como una operación contra el mercado si no se cita una fuente directa. Lo verificable es que Provoke fue breve, que tuvo tres números y que después sus integrantes publicaron en 1970 el libro First, Abandon the World of Pseudo-Certainty. Tate también registra esa continuidad.

Colección completa de los tres números originales de la revista Provoke: Shisō no tame no chōhatsuteki shiryō.

Por qué Daidō Moriyama quedó tan asociado con Provoke

Moriyama no fundó Provoke, pero su nombre quedó unido a la revista porque llevó muy lejos ese uso del grano, el contraste y el movimiento. Sus fotos de calles, anuncios, perros, bares y cuerpos urbanos ayudaron a fijar una imagen reconocible de la fotografía japonesa de los años sesenta y setenta.

Aun así, reducir Provoke a Moriyama es un error. Takuma Nakahira fue clave porque escribió y fotografió desde una preocupación constante por los límites de la imagen. Yutaka Takanashi trabajó la ciudad como tema central. Kōji Taki aportó crítica y teoría. Takahiko Okada conectó escritura, pensamiento y edición.

Daidō Moriyama, Scandalous (Tokyo), 1969.

Provoke y la fotografía japonesa de posguerra

Provoke no apareció de la nada. Antes hubo fotógrafos japoneses que ya estaban trabajando la posguerra, la presencia estadounidense, la ciudad y las heridas sociales. SFMOMA menciona a figuras como Shōmei Tōmatsu y Daidō Moriyama dentro de una fotografía japonesa marcada por la americanización, el crecimiento industrial y los cambios posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

La diferencia de Provoke fue condensar esas inquietudes en una revista pequeña, intensa y con una postura clara: la imagen no tenía que obedecer a la nitidez para decir algo verdadero. El grano, el desenfoque y el movimiento podían hablar de una realidad social que tampoco era estable.

El Art Institute of Chicago presentó Provoke: Photography in Japan between Protest and Performance, 1960–1975 como una exposición dedicada a trazar las conexiones entre fotografía, protesta política, arte y publicaciones de la época.

Takuma Nakahira, de la serie Machi ni Senjō Ari (Las calles son un campo de batalla), Tokio, Japón, 1966.

Por qué Provoke sigue importando

Provoke sigue siendo importante porque cambió la manera de leer una fotografía. Mostró que una imagen movida o granulada no necesariamente es una imagen fallida. Puede ser una forma de hablar de una época acelerada, de una ciudad saturada y de una generación que ya no confiaba del todo en los discursos oficiales.

Su influencia aparece en fotolibros, fotografía callejera, publicaciones independientes y en muchos autores que trabajan con imágenes imperfectas para mostrar experiencias difíciles de ordenar. SFMOMA señala que, aunque la revista solo tuvo tres números, impactó a generaciones posteriores de fotógrafos, entre ellos Keizo Kitajima, quien incorporó el lenguaje are-bure-boke a su propio trabajo.

La importancia de Provoke no está en decir que fue “la revista más extrema” ni en convertirla en mito. Está en algo más concreto: en menos de un año, abrió una discusión que sigue vigente. ¿La fotografía debe aclarar el mundo o también puede mostrar lo confuso que es?

Provoke eligió la segunda opción.