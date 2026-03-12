Séance: La fotografía como puente hacia lo invisible

Nacido en la América del siglo XIX, justo en el momento en que se inventaba la fotografía, el Espiritismo se fundó sobre la creencia de la comunicación con los espíritus a través de la figura de un médium. Esta coincidencia histórica dista mucho de ser accidental. Mientras la fe prometía acceso al más allá, la fotografía afirmaba registrar la realidad con una precisión sin precedentes.

Entre la revelación y el engaño, la creencia y el escepticismo, se instaló una tensión que sigue animando la obra de Shannon Taggart.

Dos décadas de inmersión en comunidades espiritistas

Producto de veinte años de investigación en Estados Unidos, Inglaterra y Europa, Séance reúne imágenes de una intensidad poco común. Círculos de sesiones, estados de trance y dispositivos tecnológicos diseñados para contactar con el más allá: la artista documenta estas prácticas con el rigor de una investigadora y la sensibilidad de una retratista de lo oculto.

El misterio del ectoplasma y la luz incandescente

Entre las fotografías más impactantes se encuentran aquellas dedicadas a la búsqueda del ectoplasma, una sustancia enigmática, a la vez espiritual y material. Realizadas en espacios oscurecidos, sus imágenes se definen por desenfoques vibrantes, halos luminosos, apariciones fugaces y colores incandescentes que parecen emerger de las sombras, desafiando la lógica de la visión convencional.

El Objeto: Un archivo histórico en formato monográfico

Séance no es solo una serie fotográfica; es un libro monográfico que recopila dos décadas de investigación visual. Editado con un cuidado exquisito, el volumen funciona como un archivo histórico y artístico que documenta la evolución del espiritismo moderno a través del lente de Taggart. Esta obra bibliográfica no solo funciona como un catálogo de arte, sino como una pieza de colección que rescata la estética de lo oculto para la fotografía contemporánea.

La fragilidad humana detrás del lente

En el corazón del proyecto reside, ante todo, la experiencia humana. Muchos de los fotografiados recurrieron al Espiritismo tras una pérdida. La creencia aparece aquí menos como una doctrina que como una necesidad íntima. Al adoptar la posición de observadora participante, Taggart captura la fragilidad, la esperanza y la humanidad de quienes buscan reconectar con sus difuntos.

Donde lo visible y lo invisible se rozan

A través de esta obra, la artista nos invita a habitar ese espacio incierto donde la fotografía, una vez más, intenta dar forma a aquello que se nos escapa. Es un recordatorio de que la cámara no solo captura lo que está frente a ella, sino lo que reside en el anhelo más profundo del alma.

Texto e imágenes cortesía de Echo Fine Arts y Shannon Taggart.