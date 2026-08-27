Guía práctica para explorar la arquitectura neogótica en la Ciudad de México

La Ciudad de México reúne edificios virreinales, construcciones porfirianas, obras modernas y espacios religiosos levantados durante distintas etapas de expansión urbana. Entre ellos aparecen templos, capillas y monumentos funerarios con arcos apuntados, vitrales, tracerías, agujas y otros recursos que recuerdan a las grandes iglesias medievales de Europa.

Sin embargo, no existe arquitectura gótica medieval propiamente dicha en la capital. El gótico surgió en Europa durante la Edad Media y se desarrolló con ritmos distintos en cada región, principalmente a partir del siglo XII. Los edificios de este recorrido se construyeron entre finales del siglo XIX y buena parte del XX, por lo que corresponden al neogótico, al eclecticismo o a propuestas modernas que retomaron algunos elementos góticos.

El recorrido muestra cómo ese lenguaje se adaptó a las comunidades religiosas, los materiales, los sistemas constructivos y el crecimiento de la Ciudad de México. Algunas obras retomaron una imagen arquitectónica asociada con la Edad Media; otras combinaron referencias góticas con elementos neorrománicos, art déco o soluciones modernas de concreto armado.

Arquitectura gótica medieval

Durante el siglo XIX, arquitectos, ingenieros y artistas recuperaron estilos del pasado para responder a las necesidades de su época. A estas corrientes se les conoce como historicismos. El neogótico fue una de ellas y retomó formas relacionadas con la arquitectura medieval, aunque empleó materiales, técnicas y programas arquitectónicos contemporáneos.

Como explican Iván San Martín Córdova, Lucía Santa Ana Lozada y Raquel Franklin Unkind en su estudio sobre la expresión historicista de la arquitectura religiosa en la Ciudad de México, estos lenguajes adquirieron presencia desde el Porfiriato y continuaron durante buena parte del siglo XX. Su desarrollo coincidió con la expansión urbana y con la construcción de espacios para comunidades católicas, metodistas, anglicanas y salesianas.

Los edificios resultantes no fueron simples copias de modelos europeos. Cada proyecto tuvo que adaptarse a los presupuestos disponibles, los materiales locales, la mano de obra, las interrupciones políticas y los avances constructivos. La ficha histórica de la Iglesia Metodista El Mesías, por ejemplo, documenta el empleo de mampostería, tezontle, basalto, cantera y piedra chiluca. En otros edificios se incorporaron estructuras metálicas y concreto armado, materiales que permitieron reproducir formas historicistas mediante sistemas diferentes a los medievales.

También es importante distinguir el neogótico del eclecticismo. Un edificio ecléctico combina de manera deliberada recursos procedentes de distintos lenguajes históricos o artísticos. Su clasificación no depende únicamente de la fachada: también considera la planta, la composición, la estructura, los materiales, la ornamentación y el momento en que fue realizada la obra.

Interior de la Parroquia del Purísimo Corazón de María en CDMX.

Cómo reconocer una influencia neogótica

Los siguientes elementos ayudan a reconocer una influencia gótica, pero su presencia aislada no basta para clasificar un edificio como neogótico. En las obras de los siglos XIX y XX algunos cumplen una función estructural, mientras que otros son recubrimientos, remates ornamentales o evocaciones visuales.

Arcos apuntados

Están formados por dos segmentos curvos que se encuentran en un punto superior. También se les conoce como arcos ojivales. En la arquitectura medieval podían intervenir en la distribución de cargas, pero en los edificios historicistas también se utilizaron para enmarcar puertas, ventanas y vitrales sin reproducir necesariamente el funcionamiento de una iglesia gótica.

Nave central del Santuario de María Auxiliadora en la colonia Anáhuac.

Rosetones y óculos

El rosetón es un vano circular que puede incorporar tracería y vitrales. Además de decorar una fachada, permite la entrada de luz y organiza visualmente su composición. No todos los vanos redondos son rosetones: cuando carecen de una composición radial o tracería, se identifican como óculos.

Tracería

Es el trabajo de formas geométricas que divide o rellena vanos. Puede realizarse en piedra, madera, metal u otros materiales y aparecer en ventanas, rosetones, barandales y remates.

Pináculos y agujas

Los pináculos son remates de forma cónica o piramidal. En construcciones medievales podían contribuir con su peso a estabilizar determinados puntos del edificio; en numerosos templos neogóticos se emplearon principalmente para reforzar la verticalidad de la composición. Las agujas son remates estrechos y puntiagudos colocados sobre torres, cubiertas o pináculos.

Contrafuertes

Son elementos adosados a un muro para reforzarlo o contrarrestar empujes. No son exclusivos del gótico. En una construcción historicista pueden conservar una función estructural, cumplir una función mixta o formar parte solamente de la composición.

Vitrales

Están formados por piezas de vidrio, con frecuencia de distintos colores, unidas para crear figuras o composiciones. En los templos filtran la luz y pueden representar escenas bíblicas, santos, símbolos religiosos o diseños geométricos.

Vitrales laterales de la Parroquia del Purísimo Corazón de María.

Bóvedas de crucería

Se organizan mediante nervios que se cruzan y dividen la cubierta en diferentes tramos. En los edificios modernos, una apariencia semejante puede conseguirse con concreto, recubrimientos o nervaduras decorativas, por lo que no siempre funciona como una bóveda medieval.

Ornamentación vegetal y geométrica

El neogótico recuperó hojas, enredaderas, florones, figuras religiosas y diseños geométricos. En México, estos recursos se trabajaron con los materiales disponibles en cada región. La cantera aparece en numerosos inmuebles, pero no fue el material ornamental de todas las obras neogóticas del país.

Ruta neogótica del Centro Histórico

Paradas: Iglesia Metodista El Mesías, antigua Christ Church y Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús.

Distancia aproximada: entre 2 y 2.5 kilómetros, según las calles elegidas.

Duración estimada: de dos a tres horas.

Punto inicial: metro Balderas.

Punto final: calle Francisco I. Madero.

Nivel de caminata: medio; el recorrido se realiza principalmente a pie.

Mejor horario: la mañana suele facilitar el recorrido por las calles del Centro, aunque la iluminación de cada fachada varía según su orientación y la época del año.

Restricciones: El Mesías y la antigua Christ Church no tienen un horario turístico regular. Las actividades religiosas y los eventos privados pueden modificar las condiciones de entrada.

Iglesia Metodista El Mesías

Dirección: Balderas 47, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Periodo de construcción: finales del siglo XIX; fue consagrada el 11 de febrero de 1901.

Responsable: Russell C. Cook.

Clasificación: templo historicista de lenguaje neogótico.

Función original: templo de la comunidad metodista.

Uso actual: espacio de culto metodista.

Estado actual: mantiene su uso religioso y conserva los principales elementos de su fachada.

Visitas: sin horario turístico regular.

Acceso al culto: de acuerdo con la programación de la congregación.

Costo: no se anuncia una cuota turística.

Transporte cercano: metro Balderas, líneas 1 y 3.

Fotografía: la fachada puede fotografiarse desde la vía pública. Las imágenes interiores y el uso de equipo profesional requieren autorización.

La Iglesia Metodista Episcopal comenzó sus actividades en México en 1873. Después de ocupar una antigua capilla, la congregación adquirió un terreno sobre la entonces calle de la Acordada, hoy Balderas, para construir un templo propio. Russell C. Cook estuvo a cargo del proyecto, y el edificio fue consagrado en febrero de 1901. Sus arcos apuntados, vitrales, remates y referencias medievales permiten reconocerlo como un templo historicista de lenguaje neogótico.

Qué observar

La fachada combina mampostería oscura con elementos pétreos más claros que destacan los vanos, remates y líneas verticales. Los arcos apuntados enmarcan la entrada y varias ventanas. En el gran vano central aparecen vitrales y pequeñas aberturas circulares semejantes a óculos. Los remates superiores y el volumen de la torre refuerzan la sensación de altura. También aparecen almenas y otros recursos de apariencia medieval que contribuyen al carácter historicista del conjunto, aunque no son elementos exclusivamente góticos. En la fachada, los pináculos, arcos y salientes participan visualmente en la composición y ayudan a distinguir el edificio dentro del paisaje urbano.

Iglesia Metodista de México “El Mesías”, estilo neogótico inglés diseñada por el ingeniero Russell P. Cook y consagrada en 1901. Ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Antigua Christ Church

Nombre histórico: Christ Church.

Nombre con el que también se conoce: antigua Christ Church o antiguo Museo Británico Americano.

Dirección: Artículo 123 número 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Periodo de construcción: 1893-1895.

Arquitecto: Harwood H. Simpson.

Clasificación: neogótica de influencia inglesa.

Función original: templo y primera catedral de la comunidad anglicana en México.

Uso actual: sin programación pública disponible.

Estado actual: perdió parte de su cubierta después del sismo de 1985 y recibió intervenciones posteriores.

Visitas: disponibles durante actividades previamente anunciadas.

Costo: no existe una tarifa turística ordinaria anunciada.

Transporte cercano: metro Balderas y Metrobús Juárez.

Fotografía: exterior desde la vía pública. El acceso interior y las sesiones profesionales requieren autorización.

La comunidad anglicana convocó un concurso para construir su templo en la Ciudad de México. El proyecto elegido fue el de Harwood H. Simpson, quien recurrió a una interpretación del neogótico inglés. María Sánchez Reyes documenta la historia del edificio, su programa decorativo y las transformaciones que experimentó en su estudio sobre la iglesia anglicana Christ Church en la Ciudad de México. El inmueble funcionó como catedral anglicana hasta que la comunidad trasladó su sede durante la década de 1980. Posteriormente albergó actividades relacionadas con el Museo Británico Americano.

Qué observar

Desde la calle pueden identificarse los vanos apuntados, las proporciones estrechas de las ventanas y la reja que repite formas ojivales. Por sus dimensiones y composición, el edificio reinterpreta el modelo de una iglesia parroquial inglesa, en lugar de reproducir la escala de las grandes catedrales francesas.

El mismo estudio relaciona los vitrales del templo con la firma de Charles Eamer Kempe, especializada en decoración eclesiástica. Las piezas pertenecen al trabajo de su firma o taller, por lo que no deben entenderse necesariamente como ejecuciones personales del artista. Debido a las condiciones de acceso, la visita se limita principalmente a la fachada y a su valor como testimonio de la presencia anglicana en la Ciudad de México.

Antigua Christ Church en la calle Artículo 123 del Centro Histórico, considerada la primera catedral anglicana de México (1895).

Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús

Dirección: Francisco I. Madero 11, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Periodo de construcción: 1886-1897.

Arquitecto: Emilio Dondé.

Otros responsables: Rafael Dondé estuvo relacionado con la adquisición del terreno; Bartolomé Gallotti participó en el ornato del templo.

Clasificación: ecléctica con referencias románicas y góticas.

Función original: templo expiatorio católico.

Uso actual: templo católico y espacio de adoración.

Estado actual: mantiene su uso y conserva buena parte de sus elementos arquitectónicos y ornamentales.

Visitas: sin horario turístico regular.

Acceso al culto: depende de las celebraciones y actividades religiosas.

Costo: entrada libre para el culto.

Transporte cercano: metro Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán; Metrobús Bellas Artes.

Fotografía: debe evitarse durante ceremonias y momentos de oración. El uso de flash, trípode o equipo profesional requiere autorización.

El abad José Antonio Plancarte y Labastida impulsó la construcción de un templo expiatorio relacionado con los daños y profanaciones que habían sufrido diferentes espacios religiosos durante los conflictos del siglo XIX. La obra comenzó el 2 de agosto de 1886 y terminó el 3 de febrero de 1897; la primera vigilia solemne se celebró dos días después.

El proyecto fue realizado por Emilio Dondé. El Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH señala que el arquitecto recurrió a referencias románicas y góticas, por lo que el resultado se clasifica como ecléctico. La misma ficha registra que Bartolomé Gallotti estuvo a cargo del ornato y que el pedestal del altar incorpora piedras recogidas por Plancarte de templos destruidos durante la Guerra de Reforma.

Qué observar

Los vanos principales de la fachada son de medio punto, uno de los recursos asociados con su componente neorrománico, pero se combinan con remates agudos, pináculos, tracerías y una composición vertical vinculada con el repertorio neogótico. La cantería unifica estos componentes y da coherencia al carácter ecléctico del edificio. En el interior, las nervaduras de la cubierta evocan una bóveda de crucería y forman parte de la composición visual del templo.

Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (México).

Parada adicional: Parroquia del Santo Niño de la Paz

Dirección: Praga 11, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Periodo de construcción: 1923-1938.

Autoría: no documentada.

Clasificación: templo historicista de lenguaje neogótico.

Función original: oratorio privado relacionado con la familia Escandón.

Uso actual: parroquia católica.

Estado actual: mantiene su uso religioso y conserva los principales elementos de su fachada.

Visitas: sin horario turístico regular.

Acceso al culto: de acuerdo con la programación parroquial.

Costo: no se anuncia una cuota turística.

Transporte cercano: Metrobús Hamburgo y Reforma; metro Insurgentes.

Fotografía: las imágenes interiores requieren autorización.

De acuerdo con la guía oficial de la Ciudad de México sobre el Santo Niño de la Paz, el templo surgió como un oratorio privado de la familia Escandón y constituye un ejemplo de arquitectura neogótica en la capital. La primera piedra se colocó en 1923 y la construcción terminó en 1938, después de interrupciones relacionadas con la Guerra Cristera. Esta parada queda fuera del circuito peatonal del Centro Histórico, pero permite observar la permanencia del neogótico durante la primera mitad del siglo XX.

Qué observar

El rosetón, los arcos apuntados, las esculturas, los motivos vegetales y la torre rematada por pináculos concentran el carácter neogótico. En la lectura exterior, estos componentes tienen principalmente un efecto compositivo y ornamental. En el interior, los vitrales permiten la entrada de luz coloreada y forman parte de la decoración religiosa del templo.

Parroquia del Santo Niño de la Paz, un emblemático ejemplo de la arquitectura neogótica germánica construido entre 1923 y 1938 en la calle Praga de la Ciudad de México.

Ruta Roma–Del Valle

Paradas: Parroquia de la Sagrada Familia y Parroquia del Purísimo Corazón de María.

Distancia aproximada entre templos: entre 4 y 5 kilómetros, según el trayecto elegido.

Duración estimada: de dos horas y media a cuatro horas.

Punto inicial: colonia Roma Norte.

Punto final: colonia Del Valle Centro.

Traslado recomendado: Metrobús entre ambas zonas.

Nivel de caminata: bajo dentro de cada colonia.

Restricciones: los dos edificios mantienen actividades religiosas y no cuentan con horarios turísticos independientes.

Para realizar el traslado, camina desde la Sagrada Familia hasta la estación Álvaro Obregón de la Línea 1 del Metrobús. Viaja hacia el sur hasta Nuevo León y realiza el transbordo a la Línea 2 con dirección a Tepalcates. Baja en Amores y utiliza navegación peatonal actualizada para completar el trayecto hasta Gabriel Mancera 415, ya que los cruces habilitados pueden cambiar. La conexión entre ambas líneas puede consultarse en el mapa oficial del Metrobús de la Ciudad de México.

Parroquia del Verbo Encarnado y la Sagrada Familia

Dirección: Puebla 144, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Periodo de construcción: 1910-1925, con interrupciones.

Arquitecto: Manuel Gorozpe.

Ingeniero: Miguel Rebolledo.

Clasificación: ecléctica con elementos neorrománicos y neogóticos.

Función original: templo católico atendido por la Compañía de Jesús.

Uso actual: parroquia católica.

Estado actual: mantiene su uso religioso y conserva su programa ornamental, los vitrales y las pinturas interiores.

Visitas: sin horario turístico regular.

Acceso al culto: de acuerdo con la programación parroquial.

Costo: entrada libre para el culto.

Transporte cercano: metro Insurgentes y Metrobús Álvaro Obregón o Durango.

Fotografía: las imágenes interiores deben tomarse fuera de ceremonias y sin flash ni trípode, salvo autorización.

La primera piedra fue colocada en 1910 en terrenos donados por Edward Orrin y Pedro Lascuráin. La obra se interrumpió entre 1913 y 1917 debido a la inestabilidad política y continuó durante los años siguientes. Margarita Hanhausen Cole documenta el proyecto de Manuel Gorozpe y el trabajo pictórico del sacerdote jesuita Gonzalo Carrasco en su estudio sobre el proyecto decorativo del templo de la Sagrada Familia de la colonia Roma.

Qué observar

El templo no pertenece a un solo estilo. Los arcos de medio punto y la solidez de algunos volúmenes son recursos asociados con su componente neorrománico. Esta corriente recuperó la arquitectura románica anterior al gótico y se caracteriza, entre otros aspectos, por el uso de arcos semicirculares y composiciones de apariencia robusta.

La torre, el rosetón, varios vanos apuntados y parte de la ornamentación se relacionan, en cambio, con el neogótico. El rosetón de la fachada cumple una función visual y lumínica: organiza el frente del edificio y permite el paso de luz a través de los vitrales. La torre y sus remates acentúan la verticalidad, aunque el conjunto conserva un aspecto más sólido que el de una catedral gótica.

En el interior destacan las pinturas de Gonzalo Carrasco, realizadas como parte de un programa religioso y catequético. Forman parte del proyecto decorativo que dio identidad al templo durante su construcción.

La Parroquia de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto Manuel Gorozpe en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Parroquia del Purísimo Corazón de María

Dirección: Gabriel Mancera 415, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

Periodo de construcción: el proyecto actual comenzó en 1938; Antonio Muñoz García retomó y transformó la obra en 1947, y el templo quedó concluido entre 1953 y 1954.

Transporte cercano: metro y Metrobús Etiopía-Plaza de la Transparencia; Metrobús Amores.

Fotografía: la apertura para el culto no implica autorización automática para sesiones fotográficas.

El documento Un recorrido por su historia y arquitectura, publicado por el propio templo, explica que Plutarco Barreiro estuvo a cargo del proyecto inicial y que Antonio Muñoz realizó la obra concluida entre 1953 y 1954. También identifica el edificio como una obra art déco en la que se perciben influencias del funcionalismo y algunas formas góticas.

Qué observar

La verticalidad, los vanos alargados, las nervaduras visibles y algunos perfiles apuntados producen una evocación gótica, pero se integran en una obra construida mediante técnicas modernas. Su gran cubierta central es un poliedro de concreto armado, alejado del sistema de una bóveda de crucería medieval.

La masa de concreto, la repetición geométrica, las líneas rectas y la organización de las fachadas se relacionan con el art déco y el funcionalismo. Las referencias góticas aparecen como parte de una composición moderna y no como la base exclusiva del proyecto.

Parroquia del Purísimo Corazón de María en la Colonia del Valle, Ciudad de México.

Ruta Anáhuac–Santa Julia

Parada: Santuario Nacional de María Auxiliadora.

Punto inicial: metro Colegio Militar.

Punto final: Santuario Nacional de María Auxiliadora.

Distancia aproximada: entre 1.3 y 1.7 kilómetros, según las calles elegidas.

Tiempo aproximado a pie: entre 18 y 25 minutos.

Alternativa de traslado: taxi de sitio, transporte por aplicación o transporte local desde los alrededores del metro Colegio Militar.

Duración estimada de la visita: entre una y dos horas.

Nivel de caminata: medio.

Mejor horario: depende de las actividades del santuario y del colegio.

Restricciones: el templo forma parte de un conjunto salesiano en funcionamiento; el acceso puede modificarse por actividades escolares y religiosas.

Santuario Nacional de María Auxiliadora

Dirección: Colegio Salesiano 61, colonia Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Periodo de construcción: proyecto elaborado entre 1905 y 1906; Vicente Mendiola retomó las obras en 1954 y el santuario continuó desarrollándose por etapas.

Responsables: Adrián Giombini Montanari elaboró el proyecto original; Vicente Mendiola retomó y adaptó sus diseños durante la etapa final.

Clasificación: ecléctica con componentes neorrománicos y recursos neogóticos.

Función original: santuario y templo relacionado con la comunidad salesiana.

Uso actual: santuario católico.

Estado actual: mantiene su uso y forma parte del conjunto educativo salesiano.

Visitas: sin horario turístico regular.

Acceso al culto: de acuerdo con la programación del santuario y las actividades del colegio.

Costo: no se anuncia una cuota turística.

Transporte cercano: metro Colegio Militar.

Fotografía: las imágenes interiores requieren autorización y debe evitarse fotografiar estudiantes o actividades escolares.

Los salesianos llegaron a México en 1892 y establecieron su obra en Santa Julia durante los últimos años del siglo XIX. La historia del santuario atravesó interrupciones y cambios constructivos durante varias décadas. De acuerdo con la guía oficial de la Ciudad de México sobre María Auxiliadora, Vicente Mendiola retomó en 1954 los diseños elaborados entre 1905 y 1906 por el arquitecto italiano Adrián Giombini Montanari.

La propuesta original recurría principalmente a modelos neorrománicos. Durante las etapas posteriores se incorporaron materiales y soluciones constructivas propias del siglo XX.

Qué observar

La fachada reúne arcos de medio punto, vanos apuntados, rosetones, tracerías, torres y pináculos. La convivencia de estos elementos da al edificio un carácter ecléctico: los arcos semicirculares forman parte de su componente neorrománico, mientras que los remates agudos, la verticalidad y determinados detalles ornamentales se relacionan con el neogótico. En la composición exterior, los pináculos, las tracerías y los remates acentúan la verticalidad de la fachada.

Santuario Nacional de María Auxiliadora, del arquitecto italiano Adrián Giombini y concluido en la segunda mitad del siglo XX. Ubica en la histórica colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Ruta funeraria del Panteón Francés de la Piedad

Parada principal: Capilla del Sagrado Corazón y monumentos funerarios situados en las áreas cuyo acceso autorice la administración.

Dirección: avenida Cuauhtémoc, colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.

Punto inicial: determinado por la administración del panteón.

Punto final: depende de las zonas autorizadas y de las actividades funerarias del día.

Trayecto interior: no existe una ruta turística fija.

Duración estimada: entre una y dos horas, cuando se autoriza el recorrido.

Nivel de caminata: medio; las avenidas interiores son extensas y algunas superficies pueden resultar irregulares.

Transporte cercano: metro y Metrobús Centro Médico.

Acceso: el panteón mantiene actividades funerarias. Las visitas culturales y el acceso a determinados monumentos dependen de la administración.

Costo: no existe una tarifa turística regular anunciada.

Fotografía: sujeta a autorización. Las tumbas y ceremonias deben tratarse con respeto y no se deben realizar sesiones profesionales sin permiso.

El Panteón Francés de la Piedad muestra cómo los historicismos también llegaron a la arquitectura funeraria. Fue fundado durante la segunda mitad del siglo XIX y se relaciona con la comunidad francesa establecida en México. Éthel Herrera Moreno estudia su historia, su configuración urbana y la diversidad de sus monumentos en El Panteón Francés de la Piedad como documento histórico: una visión urbano-arquitectónica. En el conjunto conviven obras neoclásicas, eclécticas, art nouveau, art déco y monumentos con referencias medievales.

No todos sus mausoleos son neogóticos. La clasificación depende de los elementos y la composición de cada monumento, no únicamente de la presencia de una aguja, un arco apuntado o una escultura religiosa.

Panteón Fracés de la Piedad Sagrado Corazón

Dirección: interior del Panteón Francés de la Piedad, avenida Cuauhtémoc, colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.

Periodo de construcción: edificada en 1890.

Arquitecto: E. Desormes.

Clasificación: Neogótico.

Función original: cementerio.

Uso actual: recinto funerario de acceso controlado.

Acceso: sujeto a autorización de la administración del panteón.

Visitas: sin horario turístico regular.

Costo: no existe una tarifa turística regular.

Transporte cercano: metro y Metrobús Centro Médico.

Fotografía: requiere autorización, especialmente en el interior.

La información patrimonial de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre el Panteón Francés de la Piedad identifica el recinto como edificado en 1890 por el arquitecto francés E. Desormes y describe vitrales emplomados del siglo XIX firmados por Félix Gaudin, además de pinturas de Vignal.

Qué observar

La fachada utiliza arcos apuntados, tracerías, pináculos y un chapitel que dirige la mirada hacia arriba. Aquí el neogótico crea una composición solemne relacionada con la memoria, el duelo y la idea cristiana de trascendencia. Los vitrales modifican la luz interior y refuerzan el carácter ceremonial. Los nichos, las lápidas y las pinturas forman un programa funerario que combina arquitectura, artes decorativas y recuerdo familiar.

Capilla del Sagrado Corazón (1890-1891), obra emblemática del arquitecto francés E. Desormes en el Panteón Francés de la Piedad, México.

Mausoleos, capillas familiares y escultura funeraria

En caso de contar con autorización para recorrer el panteón, pueden observarse pequeñas capillas familiares, criptas, templetes, obeliscos, ángeles, cruces y esculturas de dolientes. Algunos monumentos incorporan arcos apuntados, doseletes, pináculos o tracerías, pero esos recursos no convierten automáticamente a toda la obra en neogótica.

Para reconocer un monumento funerario con influencia neogótica hay que observar la relación entre sus componentes:

Predominio de vanos o nichos apuntados.

Composición vertical.

Pináculos o agujas integrados al diseño.

Tracería y ornamentación vegetal.

Esculturas colocadas bajo doseletes de apariencia medieval.

Puertas, vitrales o rejas concebidos como parte de una capilla familiar.

Cuando un mausoleo combina columnas clásicas, frontones, arcos apuntados y ornamentación de distintas procedencias, puede considerarse ecléctico. En otros casos, un solo arco ojival es únicamente un detalle ornamental.

Capilla estilo neogótico en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México.

¿Qué ruta elegir?

Si te interesan los vitrales, la Sagrada Familia, El Mesías y la Capilla del Sagrado Corazón ofrecen tres maneras distintas de observar cómo la luz forma parte de la arquitectura religiosa y funeraria.

Para conocer la presencia protestante en la Ciudad de México, la ruta del Centro Histórico reúne dos casos fundamentales: El Mesías, vinculado con la comunidad metodista, y la antigua Christ Church, relacionada con la comunidad anglicana.

San Felipe de Jesús, la Sagrada Familia y María Auxiliadora resultan especialmente útiles para comprender el eclecticismo, pues combinan elementos procedentes de distintos lenguajes arquitectónicos. El Purísimo Corazón de María muestra otro proceso: una obra moderna que utiliza algunas referencias góticas sin pertenecer al neogótico.

La ruta del Panteón Francés es la opción más completa para acercarse al arte funerario, siempre que el acceso pueda realizarse con autorización y sin interferir con los servicios del cementerio.

Recomendaciones generales para las rutas

Estas construcciones continúan vinculadas con comunidades religiosas, instituciones educativas o servicios funerarios. No son escenografías ni museos convencionales. Antes de entrar, revisa si hay una misa, ceremonia, funeral, actividad escolar o evento privado.

Los horarios de culto pueden cambiar y no equivalen a horarios turísticos. Cuando un templo aparece abierto, eso no significa que esté permitida la fotografía interior. El flash, los trípodes, las sesiones profesionales y la grabación de video suelen requerir autorización.

Lleva calzado cómodo, evita bloquear los accesos y procura realizar cada ruta por separado. El circuito del Centro Histórico puede completarse a pie; para el recorrido Roma–Del Valle es preferible utilizar transporte entre las dos paradas.

Las personas con movilidad limitada deben considerar que el Panteón Francés cuenta con recorridos extensos y superficies que pueden ser irregulares. Antes de acudir, consulta con la administración cuáles son las rutas accesibles y si se permite el ingreso en vehículo.

La mejor manera de reconocer la arquitectura neogótica en la Ciudad de México es mirar más allá del arco apuntado. Hay que preguntarse cuándo se construyó el edificio, quién lo proyectó, qué comunidad lo utilizó, con qué materiales se levantó y qué función cumple cada elemento. Solo así es posible distinguir una obra neogótica, una construcción ecléctica y un edificio moderno que utiliza el pasado como referencia.

Información de acceso y transporte actualizada en agosto de 2026. Verifica las condiciones de visita antes de acudir.