

De la brutalidad del hardcore a la nostalgia del nu metal, pasando por el hip-hop, el thrash y las bandas sonoras de Danny Elfman, Aftershock volvió a demostrar que el rock pesado no tiene una sola cara.

Sacramento, California. A eso de las dos de la tarde del viernes, DRAIN ya tenía un circle pit en marcha. El sol pegaba de lleno en Discovery Park y todavía faltaban horas para que saliera Limp Bizkit. Cuando vimos a Insane Clown Posse, el calor seguía ahí y los de las primeras filas acabaron empapados. El líquido que les caía encima era refresco.

Aftershock se celebró del 1 al 4 de octubre con cinco escenarios. Yaconic llegó para cubrir los últimos tres días. El mal tiempo en la Ciudad de México provocó la cancelación de nuestro vuelo y aterrizamos en Sacramento el jueves por la noche, una vez pasada la primera jornada. Así que nuestro Aftershock empezó el viernes con DRAIN, entre gente que corría en círculos y asistentes que pasaban de mano en mano por encima del público.

Viernes de rap, hardcore y nu metal

Lo de Insane Clown Posse duró buena parte del concierto. Mientras el dúo seguía con el set, su equipo se encargaba de que el refresco llegara a las primeras filas. Quien se acercaba a verlos tenía buenas probabilidades de acabar pegajoso. Con el calor de esa tarde, era un riesgo bastante fácil de aceptar.

El rap tuvo su propio peso en el programa del viernes. Cypress Hill, Three 6 Mafia, Public Enemy y Wu-Tang Clan compartieron escenario con Limp Bizkit. La combinación tenía sentido para quienes crecieron a finales de los noventa, cuando un disco de Wu-Tang podía circular entre la misma gente que escuchaba nu metal. Tres décadas después, ahí estaban ambos nombres entre los más grandes del cartel del día.

Con Slaughter to Prevail, el volumen se sentía en el cuerpo desde antes de llegar a la tarima. Fue uno de los conciertos más físicos que vimos ese viernes. Más tarde, Chad Gray, conocido por Mudvayne y Hellyeah, habló entre canciones de los problemas de garganta que ha tenido después de tantos años de exigencia vocal. En un festival donde buena parte de lo que uno va a escuchar son voces llevadas al límite, valía la pena detenerse en lo que dijo.

Para cuando salió Limp Bizkit, el público todavía tenía piernas para saltar. El movimiento que con DRAIN había abierto un círculo a media tarde se convirtió, frente al escenario principal, en un salto colectivo. Los coros duraron hasta el cierre.

Sábado de dos baterías y riffs sureños

El sábado volvimos al hardcore con Stick to Your Guns. Con ellos, la distancia entre la banda y el público se acorta rápido. Buena parte del concierto está en esa respuesta de quienes conocen las canciones y se hacen oír desde abajo.

Más tarde vimos a Melvins en The Point. Tocaron con dos baterías, una configuración que cambia la manera de escuchar un riff. Se puede seguir lo que hace cada baterista y luego oír cómo se juntan para acentuar el mismo golpe. Después de un viernes que nos había tenido en movimiento, con Melvins daban ganas de quedarse en un sitio y seguirles el pulso.

DOWN tocó en la misma tarima. Con Philip H. Anselmo al frente, sus riffs se demoran lo suficiente para que se oiga el blues debajo de la distorsión. Más tarde, Black Label Society le dio otro uso al peso de esas guitarras. Con Zakk Wylde, el riff casi siempre acaba cediéndole el paso al solo. Pierce the Veil encabezó el sábado. Nosotros terminamos la noche en The Point, frente a Black Label Society.

Entre escenarios en Discovery Park

Con cinco escenarios y el sol de Sacramento encima, el tiempo entre conciertos también servía para rellenar la botella o buscar algo de comer. Había estaciones de agua gratuitas, casilleros de renta y puestos de vendedores locales. Entre las actividades de las marcas se podía personalizar una púa de guitarra o entrarle al karaoke.

El festival ofreció servicios de accesibilidad y un espacio de baja estimulación para quienes necesitaban una pausa del ruido. El campamento estaba en Cal Expo, fuera de Discovery Park, y contaba con duchas gratuitas, baños y estaciones de agua. Había transporte entre Cal Expo y el recinto. En un fin de semana así, saber dónde recargar agua o cuánto tardabas en cruzar de una tarima a otra acababa pesando en el itinerario tanto como los horarios de las bandas.

Domingo de Ladrones, Soulfly y los Cavalera

Ladrones llevó al festival una mezcla de metal y música regional mexicana. El grupo también tocó en formato acústico durante el fin de semana. Ese formato dejaba más expuesto el fraseo del regional, el mismo que sostiene las canciones cuando entra la distorsión. En un cartel de más de 140 artistas, ése era uno de los sonidos que menos se parecían a lo que se oía en las otras tarimas.

En el escenario principal, Helmet tocó temprano, con esos riffs secos que parecen cortarse justo donde uno espera que sigan. Después apareció Buckethead con la máscara y la cubeta de KFC. La primera mirada se va al disfraz. En cuanto empieza a tocar, uno acaba viendo las manos.

Municipal Waste puso a correr al público de The Point con su crossover thrash. Zakk Wylde, a quien habíamos visto la noche anterior con Black Label Society, reapareció con Zakk Sabbath. Esa tarde tocaba escuchar qué hace su guitarra con el repertorio de Black Sabbath.

La sorpresa del domingo llegó con «Pain». Jakobe Moreno subió con Soulfly para cantar la parte que su padre, Chino Moreno, grabó para Primitive en 2000. La aparición tenía un peso particular en Sacramento, donde se formó Deftones. Habían pasado 26 años desde la grabación y ahora era Jakobe quien tomaba el micrófono junto a Max Cavalera.

Max volvió a The Point con su hermano Igor para tocar material de Sepultura bajo el nombre Cavalera. En otra tarima, Stone Temple Pilots repasó parte de su repertorio con Jeff Gutt al frente. Para quienes conocieron a la banda en la radio, el gusto estaba en volver a oír esos riffs al volumen de un festival.

De Oingo Boingo a «Vicarious»

Danny Elfman salió al escenario principal al caer la tarde. En una hora pasó por Oingo Boingo y por la música de Beetlejuice, Batman y Los Simpson. La melodía que casi siempre oímos con imágenes de Springfield sonó en la misma tarima donde unas horas antes había tocado Helmet. En «Insects» apareció el Elfman de Oingo Boingo, con ese ritmo nervioso que explica por qué sus canciones de banda podían compartir escenario con sus partituras para cine.

Tool abrió con «Stinkfist» y cerró con «Vicarious». Entre ambas quedaron «Pneuma» e «Invincible», piezas que se toman varios minutos para llegar al punto en que la banda descarga todo su peso. Las imágenes en las pantallas seguían el desarrollo de las canciones. Después de tres días de mirar el reloj para decidir si alcanzábamos a ver otra banda, con «Vicarious» se acabó la prisa.