¿Quién es CocoRosie? Dos décadas de rareza, hermandad y las rolas para entender su universo

Después de años siguiendo caminos distintos, Bianca y Sierra Casady se reencontraron en París en 2003 y empezaron a hacer música juntas casi por accidente. Grababan en el departamento de Sierra, muchas veces en el baño por su acústica, con pocos recursos, instrumentos convencionales, juguetes y objetos que tenían a la mano. De esas sesiones salió el material que se convertiría en La Maison de Mon Rêve (2004). Así nació el inicio de CocoRosie. Una entrevista con las hermanas publicada por El Tiempo reconstruye ese periodo y el uso de objetos encontrados durante aquellas primeras grabaciones.

Más de dos décadas después, el dúo sigue siendo difícil de acomodar en una sola etiqueta. En su música conviven folk, hip hop, canto lírico, electrónica, pop lo-fi, sonidos encontrados y percusiones hechas con objetos poco habituales. Esa mezcla, junto con una identidad visual reconocible y una forma muy particular de trabajar las voces, les permitió construir una comunidad internacional de seguidores. Lo lograron sin depender de una fórmula musical fija. La discografía de CocoRosie reúne ocho álbumes de estudio publicados entre 2004 y 2025.

Esta guía sirve justo para eso: entender quién es CocoRosie, de dónde salió un proyecto tan raro de encasillar. Además, muestra qué elementos hacen reconocible su música y qué canciones funcionan mejor para entrarle a su discografía sin tener que escuchar veinte años de carrera de golpe.

¿Quién es CocoRosie?

CocoRosie está formado por las hermanas Bianca y Sierra Casady. Sierra nació en Iowa y Bianca en Hawái; crecieron dentro de una familia artística y durante varios años siguieron caminos distintos. La formación de ambas también fue diferente: Sierra se acercó al canto clásico y después estudió en París. Mientras tanto, Bianca se movió hacia las artes visuales, la escritura y otras disciplinas.

La distancia entre ellas terminó siendo parte de la historia del grupo. Sierra contó a El País que durante un tiempo prácticamente no tuvieron contacto: ella vivía en París y Bianca en Nueva York. El reencuentro de 2003 terminó cambiando esa relación porque comenzaron a trabajar juntas y encontraron en la música un espacio común.

El nombre CocoRosie también salió de esa historia familiar: combina los apodos “Coco” y “Rosie”, utilizados durante su infancia.

El punto de encuentro definitivo llegó en París. Sierra estudiaba canto y Bianca viajó a verla; comenzaron a escribir y grabar juntas en 2003. Las canciones estaban pensadas inicialmente para circular entre amigos. Sin embargo, terminaron convirtiéndose en La Maison de Mon Rêve, publicado en 2004. La grabación casera, las percusiones hechas con objetos cotidianos y el uso del baño como espacio de grabación terminaron formando parte del sonido del disco desde el principio.

Bianca y Sierra Casady, integrantes de CocoRosie, en un retrato promocional realizado durante la etapa que comenzó con “Least I Have You” y desembocó en Little Death Wishes. Foto: Kate Russell / Joyful Noise Recordings.

¿Qué hace diferente a CocoRosie?

Si alguien te pregunta a qué suena CocoRosie, “freak folk” puede servir para empezar, pero no alcanza para explicar todo lo que pasa en sus discos. Hay folk, sí, pero también hip hop, electrónica, blues, pop lo-fi, canto clásico y sonidos grabados fuera de un estudio tradicional. Las propias hermanas han rechazado durante años la idea de quedar amarradas a una sola clasificación.

Los juguetes y los objetos caseros forman parte de esa identidad desde La Maison de Mon Rêve. Sonajas, mecanismos que rechinan, pequeñas cajas musicales, teclados infantiles, grabadoras y percusiones improvisadas aparecen junto a guitarra, arpa, piano y flauta. No sustituyen siempre a una batería ni funcionan como una regla fija. Sin embargo, son parte de una paleta que CocoRosie utiliza cuando una canción necesita determinada textura. Años después, esos recursos seguían apareciendo entre samplers de juguetes, sonidos de animales, cajas de música y grabaciones encontradas.

Las voces terminan de hacer reconocible el proyecto. Sierra tiene formación clásica y utiliza un registro amplio, muchas veces cercano al canto lírico. Bianca trabaja desde otro lugar: frasea, susurra, rapea y modifica su timbre hasta adoptar registros agudos, nasales o deliberadamente infantilizados. Esa diferencia no desapareció con los años. Incluso cuando cambiaron la producción o los instrumentos, el contraste entre ambas siguió funcionando como uno de los centros de CocoRosie.

La presencia de la infancia también permanece, aunque ha cambiado con ellas. En Little Death Wishes (2025), las referencias familiares conviven con relaciones que terminan, heridas que pasan entre generaciones y otras experiencias adultas. El disco mantiene varios recursos asociados con CocoRosie, pero los coloca dentro de preocupaciones que ya no son las mismas de sus veinte.

¿Por qué CocoRosie se convirtió en una banda de culto?

Una parte tiene que ver con lo fácil que es reconocerlas y lo difícil que sigue siendo clasificarlas. Incluso cuando cambian de producción, permanecen ciertos elementos: las dos voces en contraste, el uso de sonidos encontrados, una relación poco rígida con los géneros y una puesta en escena en la que vestuario, maquillaje y performance importan tanto como los instrumentos. El País resumía hace años ese problema de clasificación al señalar que cualquier intento de acomodarlas dentro de una categoría terminaba quedándose corto.

También llegaron en un momento particular de la escena independiente. Durante los primeros años de los 2000, términos como “freak folk” y “New Weird America” comenzaron a circular en la prensa para reunir proyectos que recuperaban elementos acústicos y del folk. Sin embargo, los mezclaban con psicodelia, experimentación y formas poco convencionales de composición. Devendra Banhart, Joanna Newsom, ANOHNI y otros músicos quedaron asociados con esas etiquetas, que funcionaban más como una manera periodística de describir una escena que como géneros con reglas cerradas.

CocoRosie compartió ese entorno, pero nunca se quedó solamente ahí. Su trabajo se extendió al teatro y a otros formatos, incluida la música para cuatro montajes de Robert Wilson. Además, hicieron una colaboración con Kronos Quartet. Esos proyectos ayudaron a reforzar algo que ya estaba presente en sus conciertos: CocoRosie podía moverse fuera del formato habitual de una banda sin abandonar las herramientas que hacían reconocibles sus canciones.

La recepción crítica tampoco ha sido uniforme. A lo largo de su carrera, CocoRosie ha provocado reacciones muy distintas y algunos medios en español han señalado directamente esa división. Hay quienes conectan con su mezcla de voces, géneros y recursos caseros y quienes la encuentran excesiva o difícil de escuchar.

Ahí está buena parte de su condición de banda de culto: no construyeron una carrera a partir de una fórmula que se repite igual en cada disco, pero tampoco perdieron los rasgos que permiten reconocerlas. Cambiaron de producción, se movieron entre géneros y trabajaron fuera del circuito habitual de un grupo de indie rock. Sin embargo, mantuvieron una audiencia capaz de seguirlas durante años.

Más de veinte años después, esa combinación explica mejor su permanencia que cualquier etiqueta. Así, lograron un sonido fácil de identificar, discos difíciles de acomodar en una sola escena, críticas divididas y una comunidad que siguió ahí aunque CocoRosie cambiara de rumbo varias veces.

Bianca y Sierra Casady, integrantes de CocoRosie, en uno de los retratos promocionales de la etapa de Little Death Wishes. Foto: Kate Russell / Joyful Noise Recordings.

¿Por dónde empezar a escuchar a CocoRosie?

Si nunca las has escuchado o no sabes por dónde entrarle a su discografía, no hace falta empezar desde el primer disco y aventarse todo en orden. Estas ocho rolas muestran facetas distintas de CocoRosie y funcionan mejor como una ruta que como un ranking.

1. “Terrible Angels” — La Maison de Mon Rêve (2004)

Una de las piezas más claras para escuchar de dónde salió todo. Guitarra acústica, ruido de fondo, pequeños sonidos metálicos y una grabación que conserva la sensación casera de aquellas sesiones en París. Si quieres entender la etapa lo-fi y la manera en que podían convertir las limitaciones de grabación en parte de la canción, empieza aquí.

2. “By Your Side” — La Maison de Mon Rêve (2004)

Está en el mismo disco, pero muestra otro lado. La melodía es más frágil y directa, con pocos elementos alrededor de las voces. Sirve para descubrir que debajo de los juguetes y los ruidos también hay una forma muy tradicional de construir melodías que después ellas tuercen a su manera.

3. “Beautiful Boyz” — Noah’s Ark (2005), con ANOHNI

Aquí aparece otra herramienta recurrente de CocoRosie: construir personajes dentro de una canción. “Beautiful Boyz” suma la voz de ANOHNI, entonces conocida por su trabajo al frente de Antony and the Johnsons, en una de las colaboraciones más recordadas de Noah’s Ark. Es una buena entrada a la faceta teatral del dúo: tres voces muy distintas construyendo una misma escena sin necesidad de sonar parecidas.

4. “Werewolf” — The Adventures of Ghosthorse and Stillborn (2007)

Si quieres escuchar qué pasa cuando CocoRosie lleva el hip hop al frente, “Werewolf” es una buena puerta de entrada. La rola parte de un relato hablado y después entra el fraseo de Bianca sobre una base que combina ritmo, electrónica e imágenes oscuras, mientras Sierra mantenía el contraste desde un registro mucho más melódico.

5. “Lemonade” — Grey Oceans (2010)

“Lemonade” muestra uno de los lados más cercanos al pop dentro de CocoRosie. Tiene un gancho fácil de recordar y una producción más pulida que la de sus primeros trabajos, sin abandonar los cambios de textura ni el choque entre las dos voces. Dentro de esta ruta sirve para escuchar qué pasa cuando el dúo acerca su forma de escribir a una estructura más accesible.

6. “Gravediggress” — Tales of a GrassWidow (2013)

Para entrar en una etapa más oscura y política, “Gravediggress” muestra cómo las hermanas podían mantener sonidos delicados mientras escribían sobre temas mucho menos ligeros. Tales of a GrassWidow trabaja ideas relacionadas con la violencia y el trato hacia las mujeres, y la canción utiliza esa mezcla de voces, piano, sintetizadores y percusión que el dúo ya había desarrollado durante años.

Es una buena rola para escuchar cómo la oscuridad de CocoRosie no depende únicamente de efectos raros o voces extrañas: también está en lo que cuentan.

7. “Cut Stitch Scar” — Little Death Wishes (2025)

Dos décadas después del debut, “Cut Stitch Scar” conserva varias herramientas conocidas —teclados, máquinas de ritmo, capas electrónicas y las dos voces—, pero las coloca en una producción mucho más amplia. La canción funciona como una de las mejores muestras de Little Death Wishes: un disco donde folk, electrónica, pop y hip hop siguen apareciendo sin quedar completamente separados.

Funciona para escuchar la etapa madura del dúo sin pensarla como una versión más limpia de sus primeros discos: el sonido cambió, pero sigue existiendo la misma curiosidad por transformar voces, ritmos y pequeños ruidos en algo difícil de clasificar.

8. “Least I Have You” — Little Death Wishes (2025)

Si “Terrible Angels” muestra el comienzo, “Least I Have You” coloca al frente la relación que hizo posible que CocoRosie durara más de veinte años: la de Bianca y Sierra. La canción trabaja directamente con la hermandad y el apoyo mutuo. Es un buen lugar para terminar esta ruta porque muestra algo que siempre estuvo en el centro del proyecto, incluso cuando cambiaron los instrumentos, los productores o las referencias: CocoRosie empezó como una conversación entre dos hermanas y todavía funciona desde ahí.

¿Por qué valen la pena?

CocoRosie ha mantenido una continuidad poco común para un proyecto surgido dentro de una escena independiente tan asociada con los primeros años de los 2000. Entre La Maison de Mon Rêve y Little Death Wishes hay ocho álbumes y suficientes cambios de producción para que escuchar su discografía completa no se sienta como repetir ocho veces la misma idea.

Eso no significa que hayan dejado atrás lo que las vuelve reconocibles. Las voces siguen chocando entre sí, los ritmos pueden pasar del folk al hip hop en unos minutos y los sonidos pequeños o aparentemente fuera de lugar continúan apareciendo junto a melodías bastante directas. Incluso en Little Death Wishes, su octavo disco, esa convivencia sigue funcionando.

Su relación con Chance the Rapper también muestra cómo CocoRosie puede entrar y salir de otros espacios musicales sin perderse por completo dentro de ellos. En 2019 coescribieron, produjeron e interpretaron “Roo”, incluida en The Big Day, y seis años después Chance volvió a aparecer con ellas en “Girl In Town”, una de las canciones de Little Death Wishes. Para entender el presente del dúo, esa segunda colaboración resulta más útil que detenerse en una lista de créditos: el hip hop ya no aparece como una influencia externa, sino como una parte de su vocabulario desde hace años.

Para alguien que llega por primera vez, CocoRosie sigue siendo una buena puerta de entrada a músicas híbridas o experimentales porque no exige elegir entre melodía y ruido, entre folk y hip hop o entre una canción y una performance. A veces todo eso aparece en la misma rola.

Y probablemente ahí siga estando la mejor forma de entrarle: escuchar primero una canción, después otra que parezca no tener nada que ver y descubrir poco a poco que ambas pertenecen al mismo universo.