70000 TONS OF METAL 2027: el heavy metal toma el Caribe con 60 bandas y cuatro días de metal a bordo

Del 14 al 18 de enero de 2027, el crucero metalero zarpará de Miami rumbo a Puerto Plata, República Dominicana. Hay festivales en los que el público llega, ve a sus bandas favoritas y regresa a casa esa misma noche. Sin embargo, 70000 TONS OF METAL concentra músicos y asistentes durante cinco días y cuatro noches en un mismo barco. Hay conciertos, actividades y vida a bordo mientras la ruta avanza por el Caribe.

La organización promociona el encuentro como The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise. Para 2027, están previstas 60 bandas y cuatro escenarios, con dos presentaciones por grupo, además de actividades y sesiones especiales. Actualmente, el cartel de 70000 TONS OF METAL 2027 muestra 40 de los 60 artistas previstos, por lo que todavía faltan nombres por anunciar. El viaje se realizará en el Independence of the Seas, de Royal Caribbean.

Un cartel que cruza generaciones y subgéneros

Entre las bandas confirmadas para 2027 aparecen Arch Enemy, Obscura, Warbringer, Evergrey, Moonspell, Equilibrium, Enforcer, Primal Fear y Melechesh. También están junto con Die Apokalyptischen Reiter, Brainstorm, Thulcandra, Mors Principium Est y Æther Realm. Además, están anunciados Uli Jon Roth y los Rhapsody Final Shows. El cartel cruza death, thrash, power, black, metal sinfónico y distintas variantes del heavy metal. Reúne grupos de varias generaciones y países. Por otra parte, todavía quedan 20 nombres por revelar.

Uli Jon Roth y el legado de Scorpions

Uli Jon Roth llevará al crucero material de la etapa de Scorpions en la que participó durante los años setenta. Sus dos presentaciones estarán vinculadas con In Trance, publicado en 1975, y Virgin Killer, de 1976. Interpretará Virgin Killer completo en uno de sus sets. Dedicará el otro principalmente a canciones de In Trance.

Rhapsody: una reunión especial en alta mar

Rhapsody Final Shows reunirá a Fabio Lione, Luca Turilli, Patrice Guers, Dominique Leurquin y Alex Holzwarth. La organización presenta estas fechas como una reunión de esa alineación clásica y afirma que Rhapsody con Fabio Lione y Luca Turilli juntos no volverá a presentarse fuera de Latinoamérica después de esta etapa. Los cinco músicos volverán a coincidir en esta serie limitada de presentaciones. Además, Primal Fear regresará al crucero por primera vez desde 2018.

Cuatro días en los que el festival no termina al salir del escenario

El Independence of the Seas tendrá cuatro espacios para conciertos: Royal Theater, Star Lounge, Studio B y Pool Deck. El último funciona al aire libre junto a la zona de piscinas, mientras los otros tres distribuyen actuaciones en distintas áreas interiores del barco. Con 60 bandas y dos sets por grupo, el núcleo musical ronda los 120 conciertos, a los que se suman actividades especiales.

La cabina funciona como alojamiento durante la travesía y el acceso al festival incluye los conciertos programados, Meet & Greets con las bandas, clínicas y talleres. También forman parte de la agenda 70000TONS OF KARAOKE y Jamming In International Waters, el All-Star Jam en el que integrantes de distintos grupos coinciden para interpretar material conjunto. Músicos y público comparten numerosos espacios del barco durante esos días. Sin embargo, los encuentros personales fuera de las actividades programadas dependen de cada situación y no forman parte de una garantía para los pasajeros.

A bordo hay amplia disponibilidad de alimentos durante la jornada, con opciones vegetarianas y variedad de comida vegana, aunque esta última no está garantizada en todos los restaurantes. Además, algunas necesidades alimentarias especiales requieren aviso previo. Entre sets también pueden utilizarse instalaciones como FlowRider, The Perfect Storm, gimnasio y spa Vitality. Royal Caribbean detalla estas y otras amenidades delIndependence of the Seas. Sin embargo, los servicios personales del spa pueden generar cargos adicionales.

Una comunidad internacional sobre el mar

En la edición de 2026 participaron asistentes de 72 países. De modo que durante varios días coinciden públicos provenientes de escenas nacionales distintas en los mismos conciertos, actividades y espacios comunes. La organización utiliza para esa mezcla el nombre de “Naciones Unidas del Heavy Metal en el mar”. Es un lema que resume el alcance internacional de un evento al que buena parte del público viaja específicamente para permanecer toda la travesía. Con cuatro escenarios, dos presentaciones por banda y varios días de programación, el público tiene más oportunidades de encontrarse con grupos que no estaban entre sus prioridades iniciales.

Rumbo a Puerto Plata

La travesía de 2027 partirá de Miami el 14 de enero, hará escala en Puerto Plata, República Dominicana, y regresará a Miami el 18 de enero. El itinerario completo contempla cinco días y cuatro noches. El precio del ticket incluye alojamiento a bordo, transporte marítimo, cargos portuarios, determinados impuestos y cargos, comidas, bebidas no embotelladas sin alcohol y sin gas, y entretenimiento a bordo. Sin embargo, comprar una cabina no cubre todos los gastos. Servicios como spa, internet, teléfono, excursiones y otras compras personales pueden cobrarse por separado.

Vista aérea de una playa de Puerto Plata, República Dominicana.

Quienes planeen asistir también deben considerar el traslado hasta Miami y revisar con anticipación los requisitos migratorios y de viaje correspondientes a su nacionalidad y documentación. No existe una regla única aplicable a todos los pasajeros. Por lo tanto, esa parte depende del país de origen y del itinerario personal.

Con 20 bandas todavía por anunciar y dos presentaciones previstas para cada uno de los 60 grupos, la edición de 2027 aún no tiene cerrado su cartel completo. Lo que sí está definido es la estructura del viaje: cinco días y cuatro noches a bordo del Independence of the Seas. Hay una programación musical distribuida en cuatro escenarios y una escala en Puerto Plata antes del regreso a Miami.