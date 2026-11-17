El Orquideario de Chapultepec reúne orquídeas y otras plantas tropicales en un espacio que combina conservación botánica y patrimonio arquitectónico. Su rehabilitación busca preservar ambos valores.

¿Te has preguntado qué es lo que hace tan particulares a las orquídeas? Aunque solemos reconocerlas por sus flores, sus formas y colores son apenas una parte de lo que las distingue. La diversidad de estas plantas también está relacionada con los ambientes en los que crecen y con las condiciones que necesitan para desarrollarse. Conocerlas permite asomarse a una parte de la riqueza vegetal de México, pero también entender por qué conservarlas va más allá de mantener sus flores a la vista.

En el Bosque de Chapultepec existe un lugar dedicado a conocerlas de cerca: el Orquideario de Chapultepec, ubicado dentro del Jardín Botánico de la Primera Sección. Este recinto está dedicado a la conservación, exhibición y divulgación de orquídeas nativas de México. Aunque forma parte del Jardín Botánico, no debe confundirse con el conjunto completo, que alberga otras áreas y colecciones vegetales. El Orquideario también destaca por su arquitectura, cuyo valor patrimonial forma parte del proyecto de rehabilitación impulsado por Pro Bosque Chapultepec.

Colección vegetal del Orquideario de Chapultepec. Archivo del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

¿Qué puedes ver en el Orquideario?

Las orquídeas son las protagonistas de este recinto, aunque no son las únicas plantas que alberga. De acuerdo con la documentación de Pro Bosque Chapultepec, su colección también incluye bromelias, helechos y diversas plantas tropicales. Un reportaje de Corriente Alterna publicado en 2022 mencionaba, además, ejemplares como la llamada “pata de elefante”, un enorme cedro y un estanque. Para dimensionar su variedad, la campaña de rehabilitación del Orquideario reporta un conjunto de 140 especies y 2,400 ejemplares, cifras que corresponden a la colección del recinto, integrada por orquídeas y otras plantas. La rehabilitación también contempla incorporar nuevas orquídeas nativas.

Parte del atractivo de las orquídeas está en sus flores, que pueden variar en forma, tamaño, color y aroma. Estas características no solo las distinguen a simple vista, también están relacionadas con sus mecanismos de polinización. Entre los animales que pueden polinizar distintas especies de orquídeas se encuentran abejas, mariposas diurnas y nocturnas, colibríes y moscas, como explica el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.

¿Por qué México tiene tantas orquídeas?

La variedad de orquídeas que existe en México está relacionada con los distintos ambientes en los que crecen. De acuerdo con el portal Biodiversidad Mexicana, en el país se conocen cerca de 1,300 especies, distribuidas en ecosistemas que van desde las selvas tropicales hasta los bosques templados. Entre estos ambientes, los bosques de niebla tienen especial relevancia, pues albergan una proporción importante de las orquídeas mexicanas.

Esta diversidad también se refleja en el número de especies que solo crecen de forma natural en nuestro territorio. Alrededor del 40% de las orquídeas de México son endémicas, es decir, crecen de forma natural únicamente en nuestro país. Por eso, proteger los ecosistemas donde habitan es fundamental para su conservación.

Sin embargo, el endemismo no implica por sí mismo que una especie esté en peligro de extinción: su situación depende de factores como el estado de sus poblaciones, las condiciones de su hábitat y las amenazas que enfrenta.

Interior del Orquideario de Chapultepec. Archivo del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

¿Por qué algunas especies necesitan protección?

Las orquídeas no solo necesitan un lugar donde crecer, también dependen de que su entorno conserve las condiciones que les permiten desarrollarse. Cuando un bosque se transforma o desaparece, las plantas que viven en él pueden perder el espacio del que dependen para sobrevivir. A esto se suma la extracción de ejemplares silvestres para su comercialización, otra de las amenazas documentadas por la CONABIO.

Las orquídeas forman parte de una red de relaciones que beneficia a distintos organismos. Las flores de distintas especies atraen a animales como abejas, mariposas, polillas, moscas y colibríes, mediante características y recursos que varían de una especie a otra. Algunas especies también proporcionan refugio a hormigas y avispas, que pueden protegerlas de los animales herbívoros.

Estas relaciones muestran que las orquídeas no solo dependen de las condiciones de su entorno, también interactúan con otros seres vivos y contribuyen a la diversidad de los ecosistemas.

Por eso, proteger las orquídeas implica conservar los lugares donde crecen y los ecosistemas de los que forman parte. Espacios como el Orquideario de Chapultepec ayudan a acercar al público a estas especies, aunque su conservación también depende de proteger sus hábitats naturales.

Los vitrales y la arquitectura del Orquideario

Una vez que reabra sus puertas, podrás descubrir que las plantas no son el único atractivo del Orquideario. La estructura de acero, el domo de cristal y los vitrales también forman parte de su historia.

Su conservación es uno de los objetivos de la actual rehabilitación, que busca recuperar estos elementos y mantener las condiciones que necesitan las plantas que alberga. Se trata de preservar el valor arquitectónico del recinto, más allá de que siga siendo un sitio atractivo para visitar o fotografiar.

Uno de los elementos más representativos del Orquideario son sus vitrales, cuyo diseño Art Déco forma parte de la identidad del recinto. El proyecto de rehabilitación de Pro Bosque Chapultepec contempla restaurar 240 de estos elementos e intervenir la estructura de acero y el domo de cristal.

Interior del Orquideario de Chapultepec. Archivo del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

¿Por qué un orquideario también sirve para conservar especies?

Además de mantener las condiciones adecuadas para las orquídeas, el Orquideario permite conocer mejor las especies que alberga. Contar con una colección viva ayuda a identificar sus características, observar su desarrollo y acercar al público a plantas que quizá no conocía. Estos espacios también pueden contribuir a la investigación y la educación, al mostrar la diversidad vegetal y la importancia de conservarla.

Como parte de la rehabilitación, se contempla renovar los recorridos y la museografía, además de incorporar señalética educativa bilingüe. Estas mejoras buscan ofrecer a los visitantes más información sobre las especies y facilitar la comprensión de la colección.

La rehabilitación del Orquideario de Chapultepec

El proyecto contempla intervenir los 835 metros cuadrados del recinto mediante mejoras en la infraestructura necesaria para el cuidado de las plantas. Entre ellas se encuentran la renovación de los sistemas de riego y nebulización, la instalación de iluminación eficiente y equipos de recirculación de aire, así como un sistema de captación de agua pluvial. El riego aporta el agua que necesitan las plantas, mientras que la nebulización ayuda a mantener la humedad del ambiente. Por su parte, la iluminación y la circulación de aire contribuyen a regular las condiciones del invernadero, y la captación pluvial permite aprovechar el agua de lluvia. También se renovarán las jardineras y los recorridos, y se incorporarán nuevas orquídeas nativas, de acuerdo con la ficha oficial de Pro Bosque Chapultepec.

Orquideario de Chapultepec, previo a su rehabilitación. Archivo del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

Cómo visitar el Orquideario de Chapultepec

El Orquideario se encuentra dentro del Jardín Botánico de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Uno de los principales accesos a esta zona del bosque se encuentra sobre Paseo de la Reforma, a la altura del número 126. Para llegar en transporte público, puedes utilizar las estaciones Chapultepec o Auditorio del Metro, así como las estaciones Chapultepec, Gandhi o Antropología del Metrobús. La caminata dependerá de la estación en la que bajes y del acceso que utilices para entrar al bosque.

El Jardín Botánico tiene un horario de martes a domingo, de 9:00 a 16:00 horas, de acuerdo con su información oficial, y su acceso es gratuito. Sin embargo, el Orquideario permanece cerrado al público por rehabilitación, por lo que el horario del Jardín Botánico no corresponde al de este recinto. Todavía no existe una fecha oficial confirmada de reapertura ni se han anunciado horarios propios para las visitas una vez que concluyan los trabajos. El proyecto contempla actividades gratuitas de educación ambiental.

Conocer para conservar: la riqueza natural que tenemos cerca

El Orquideario de Chapultepec es una oportunidad para descubrir parte de la riqueza natural de México y acercarnos a la diversidad de sus orquídeas. Si tienes oportunidad de adoptar una orquídea y apoyar a la rehabilitación de este espacio o si puedes visitarlo cuando reabra sus puertas, date una vuelta y disfruta de estas plantas que forman parte del patrimonio natural de nuestro país.