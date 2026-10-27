KID A MNESIA de Radiohead en CDMX: cómo es y qué debes saber antes de ir

KID A MNESIA Motion Picture House ya abrió sus puertas en la Ciudad de México. Entramos antes de su apertura al público para conocer cómo funciona la visita, qué hay dentro de la exposición y qué debes tomar en cuenta antes de comprar un boleto.

Si estás pensando en ir a KID A MNESIA en CDMX, hay un dato que debe quedar claro desde el principio: Radiohead no se presenta en vivo. Motion Picture House combina una galería dedicada al universo visual de Kid A y Amnesiac con una película de aproximadamente 75 minutos acompañada por una nueva mezcla de la música de ambos discos en sonido envolvente de seis puntos.

La temporada comenzó el 27 de octubre y permanecerá en La Maravilla Studios hasta el 27 de diciembre de 2026. Los boletos parten de 650 pesos y cada acceso corresponde a un horario determinado; la visita completa está planteada para durar entre 90 y 120 minutos. Estos datos, junto con la duración de la película y las características generales del proyecto, pueden consultarse en el sitio oficial de KID A MNESIA en Ciudad de México.

La información práctica dice poco, sin embargo, sobre cómo transcurre realmente la visita. El momento en que recorres las salas, el tiempo disponible antes de la película y hasta la posición que eliges para verla pueden hacer una diferencia importante, sobre todo si quieres observar las piezas con calma y tomar fotografías.

¿Cómo es KID A MNESIA de Radiohead en CDMX?

Al entrar a KID A MNESIA, primero se pasa a la zona de exposición. Durante nuestra visita encontramos televisiones con videos de Radiohead, esculturas, grafiti, instalaciones, luces y distintas piezas audiovisuales relacionadas con el universo de Kid A y Amnesiac. El espacio permanece medio oscuro durante buena parte del recorrido y la iluminación forma parte del ambiente, mientras aparecen figuras, paisajes y personajes reconocibles para quien conozca las portadas, libretos y materiales gráficos publicados alrededor de ambos discos.

Para entender mejor lo que está viendo el visitante hay que regresar al proceso creativo de aquella etapa. Después del trabajo digital de años anteriores, Stanley Donwood volvió a pintar a gran escala junto con Thom Yorke utilizando pinceles, cuchillos y diferentes tipos de pintura. El Ashmolean Museum de Oxford documenta que algunas obras realizadas durante este periodo tomaron como referencia fotografías periodísticas de la guerra en la antigua Yugoslavia, una influencia visible en los paisajes nevados, montañas y escenarios deshabitados asociados con Kid A.

Yorke y Donwood trabajaban además sobre las piezas del otro y desarrollaban imágenes en conjunto. A ese archivo se sumaron laberintos, figuras humanas esquemáticas y el minotauro, un personaje estrechamente relacionado con Amnesiac. En una conversación publicada por The Guardian, ambos hablaron sobre la presencia del laberinto y el minotauro dentro del trabajo realizado en aquellos años.

La galería funciona así como un recorrido físico por ese conjunto de imágenes y no como una retrospectiva general sobre toda la carrera de Radiohead. Las esculturas fueron, durante nuestra visita, uno de los elementos más impresionantes: encontrarlas a otra escala, dentro de un espacio oscuro y acompañadas por videos, pinturas y luces, cambia considerablemente la manera de observar un material que durante años conocimos principalmente a través de discos, libros y pantallas.

Instalaciones visuales de la exposición de Radiohead Kid A Mnesia. Foto: Viri Voz / Yaconic.

Llega temprano: el tiempo para recorrer la exposición importa

Uno de los consejos más útiles antes de asistir es llegar temprano. Al entrar se abre un primer periodo para caminar por la exposición, detenerse frente a las piezas y tomarse fotografías; cuando se acerca la hora de la película, el personal avisa al grupo que debe pasar a la sala. Una vez iniciada la proyección, terminó el momento principal para recorrer las galerías con calma.

Durante nuestra visita se permitió tomar fotografías y videos personales, y las condiciones de acceso también contemplan ese uso siempre que no se moleste a otros asistentes. No se permiten cámaras profesionales, lentes intercambiables ni tripiés. El montaje utiliza además luces estroboscópicas y efectos parpadeantes, algo que las personas sensibles a este tipo de estímulos deberían considerar antes de entrar; las condiciones pueden consultarse en la página de boletos y preguntas frecuentes de Fever.

Por eso llegar con el tiempo justo para la película puede jugar en contra si quieres ver la exposición completa. Después de la función existe un regreso breve a algunas zonas, pero durante nuestra visita el personal comenzó a desalojar al grupo poco después para preparar el ingreso del siguiente horario. Si quieres detenerte frente a una escultura, revisar los videos o tomarte fotografías, el mejor momento es antes de entrar a la sala.

La película de KID A MNESIA dura alrededor de 75 minutos

Después de recorrer la galería comienza la pieza central de Motion Picture House: una película de aproximadamente 75 minutos construida a partir del trabajo visual de Thom Yorke y Stanley Donwood y acompañada por música de Kid A y Amnesiac. Durante nuestra visita, la duración se sintió cercana a ese rango.

Entre las canciones que aparecen en la película están “Everything in Its Right Place”, “Morning Bell”, “You and Whose Army?”, “Motion Picture Soundtrack” e “Idioteque”, temas identificados en la cobertura de Artnet sobre Motion Picture House.

La pantalla ocupa buena parte del frente de la sala y destaca por su gran formato y por la escala con la que presenta las imágenes. La imagen se aprecia bien desde distintos puntos, pero el sonido termina siendo uno de los componentes que más peso tiene durante la función.

Nigel Godrich regresó a las grabaciones multipista originales de Kid A y Amnesiac para realizar una nueva mezcla en audio espacial de seis puntos, concebida para trabajar con la sala. El sitio internacional de Motion Picture House explica que el material procede directamente de los multitracks de ambos álbumes y fue mezclado específicamente para este formato.

En la práctica, el efecto sí se percibe envolvente. Durante la función aparecen voces, capas y detalles desde diferentes puntos del espacio mientras las imágenes avanzan, de manera que canciones conocidas se escuchan de una forma distinta a poner los discos en casa o reproducirlos en un sistema convencional. El trabajo audiovisual fue, junto con las esculturas, de lo más destacado de nuestra visita: imagen y sonido avanzan juntos y construyen una pieza pensada específicamente para la proyección.

Proyección audiovisual durante la exposición de Radiohead Kid A Mnesia. Foto: Viri Voz / Yaconic.

Un consejo: piensa dónde vas a sentarte durante 75 minutos

Hay algo bastante menos emocionante que el sonido envolvente, pero probablemente agradecerás saberlo antes de llegar: durante nuestra visita no había una sala de cine tradicional con filas de butacas. Encontramos tarimas o superficies ligeramente acolchadas y pequeños cojines donde los asistentes podían sentarse o acostarse, mientras cada persona iba buscando un lugar desde el cual ver la pantalla.

Después de permanecer un tiempo sentada, los apoyos pueden resultar incómodos, especialmente en la espalda y la parte baja de la cadera. Y hay que reconocer la realidad generacional: buena parte del público que creció escuchando Kid A ya no tiene 20 años. Acostarse puede resultar considerablemente más cómodo que permanecer sentado durante toda la película, sobre todo si encuentras un espacio donde hacerlo sin interferir con la vista o el lugar de los demás.

Si necesitas mayor soporte, puedes consultar previamente con el recinto si está permitido entrar con una cobija pequeña, un cojín ligero u otro apoyo acolchado que no sea voluminoso ni moleste a los demás asistentes.

¿Puedes regresar a la exposición después de la película?

Sí, pero durante nuestra visita ese regreso fue breve. Una vez terminada la proyección pudimos volver rápidamente a algunas zonas de la galería, aunque poco después el personal comenzó a pedir al grupo que avanzara hacia la salida para dejar libre el espacio antes del siguiente horario. No es un segundo periodo para recorrer toda la muestra con calma.

Eso tampoco significa que exista reingreso. El breve regreso sucede todavía dentro del mismo recorrido, antes de abandonar el evento; una vez que sales, la visita terminó y no puedes regresar posteriormente. En términos prácticos, la primera parte sigue siendo el momento que debes aprovechar si quieres mirar con detenimiento las piezas o repetir fotografías.

Después de ese último paso por la exposición, el flujo conduce hacia la tienda, que funciona como la parte final de la visita.

Proyección audiovisual durante la exposición de Radiohead Kid A Mnesia. Foto: Viri Voz / Yaconic.

¿Qué venden en la tienda de KID A MNESIA?

Durante nuestra visita encontramos mercancía oficial con precios que iban de 300 a 2,500 pesos. El llavero costaba 300 pesos, las tote bags 400 pesos, los libros 600 pesos y el set de tres parches 300 pesos. También había playeras conmemorativas en modelos de 800 y 1,000 pesos.

La pieza vinculada específicamente con la parada mexicana es el póster oficial de Ciudad de México, con un precio de 600 pesos. El resto corresponde a mercancía de la línea general del proyecto o a productos que también pueden encontrarse en otras sedes. No observamos que la tienda funcionara como una zona independiente: aparece al final del recorrido y forma parte del cierre antes de abandonar el lugar.

¿Cuánto cuesta KID A MNESIA en CDMX?

Los boletos para KID A MNESIA Motion Picture House cuestan entre 650 y 1,150 pesos, dependiendo del acceso disponible. La instalación se presenta del 27 de octubre al 27 de diciembre de 2026 en La Maravilla Studios, en Calle del Fresno 315, colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc.

También habrá taquilla en el recinto, aunque los boletos pueden agotarse antes de cada función. La página específica de Ciudad de México recomienda comprar con anticipación si quieres asegurar un horario determinado.

La Maravilla Studios no cuenta con estacionamiento propio. Si vas en automóvil, toma en cuenta ese punto al calcular tu hora de llegada; otra alternativa es utilizar taxi o una aplicación de transporte.

Instalación artística de la exposición de Radiohead Kid A Mnesia. Foto: Viri Voz / Yaconic.

¿Vale la pena KID A MNESIA de Radiohead?

La respuesta depende de lo que esperes encontrar. Quien busque una exposición extensa sobre toda la historia de Radiohead encontrará una propuesta mucho más concentrada: Motion Picture House gira alrededor de Kid A, Amnesiac y del trabajo visual que Thom Yorke y Stanley Donwood desarrollaron durante aquel periodo.

Desde nuestra visita, las esculturas, la película, el trabajo audiovisual y, especialmente, el sonido envolvente son los elementos que mejor justifican verlo de manera presencial. Las pinturas, criaturas y figuras que durante años aparecieron en materiales gráficos adquieren otra escala dentro de la galería, mientras la proyección toma ese mismo universo y lo pone en movimiento junto con una mezcla que revela capas de canciones conocidas desde distintos puntos de la sala.

Para alguien familiarizado con ambos discos, ahí está buena parte del atractivo: escuchar material de Radiohead de una manera distinta mientras las imágenes de Yorke y Donwood ocupan el espacio. Para aprovechar mejor la visita, llega con tiempo suficiente para recorrer la exposición antes de la película, toma las fotografías que quieras durante esa primera parte y elige una posición cómoda cuando entres a la sala; después de la función, el margen antes de la salida puede ser muy corto.

Y para quienes conocen hasta los detalles más pequeños de Kid A y Amnesiac queda otra tarea: buscar referencias entre las imágenes, esculturas y videos. ¿Encontraste algún easter egg? Cuéntanos cuál y dónde apareció.