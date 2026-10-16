BestLinks AI cuando usar tres gráficas antes de pagar

Una redacción de cultura ya cobra por pauta, por patrocinio de un festival o por una guía de hábitos digitales, y aun así recibe cada mes un listado de sitios donde podría «salir citada». El problema no es la falta de ofertas. El problema es que una curva que sube no dice si el texto va a sonar a esa redacción o a un aviso pegado. En ese hueco aparece BestLinks AI, con una promesa concreta: un equipo humano busca colocaciones, usa el producto, escribe cada texto a mano, publica de uno en uno y deja ver la indexación. La página añade que el mismo método se probó antes en más de cien sitios del propio equipo.

Esa frase todavía no alcanza para encargar nada. Lo que sí se puede revisar, sin pedir una demo ni un acceso privado, son dos piezas que la página deja a la vista: tres capturas de Ahrefs de sitios propios, y la cuenta de una beta corta en la que no todos los que pagaron llegaron a usar el servicio. Una mesa de cultura puede leer esas dos piezas como evidencia, o puede leerlas como folleto. La diferencia está en el orden de las curvas y en lo que las reseñas no esconden.

Qué mira una redacción antes de fiarse de una curva

En un medio que cubre música, deporte o vida digital, el lector llega por un cartel, una fecha o un hábito, no por un informe de dominios de referencia. Si el comercial lleva a la mesa un gráfico donde tres líneas suben juntas, la pregunta útil no es si el gráfico es bonito. La pregunta es de quién son los sitios, qué línea se mueve primero y qué frase acompaña al gráfico para que nadie lo tome por contrato.

Esa lectura cabe en una reunión corta. No hace falta abrir una cuenta de Ahrefs ni reconstruir el historial de un festival. Hace falta mirar si el tráfico espera a que los enlaces lleven meses creciendo, y si la página se atreve a decir que el resultado depende del sitio, del contenido y de la competencia de la búsqueda. Un medio que ya vive de pauta conoce esa cautela: un patrocinador puede pagar un especial y, aun así, la redacción no promete que el especial va a mover la audiencia de la semana siguiente.

Cómo leer las tres gráficas que publica el servicio

El equipo de BestLinks.ai publica tres capturas reales de Ahrefs, tomadas de sitios propios, no de un cliente de cultura. El azul marca dominios de referencia, el morado marca DR y el naranja marca tráfico orgánico. Las tres piezas siguen el mismo relato visual: primero crecen los enlaces y después se mueve el tráfico. Encima de los casos, la página dice que el método se ensayó en sitios propios y solo después se ofreció como servicio. Abajo, una leyenda repite los tres colores para que no haya que adivinar qué línea es cuál.

Caso Qué hace la curva de enlaces Qué hace el tráfico Caso 1 Los enlaces siguen creciendo y el DR sube con constancia El tráfico orgánico despega después de abril Caso 2 Los enlaces crecen de forma sostenida El tráfico pega un salto hacia mayo Caso 3 Los enlaces crecen a un ritmo casi constante El tráfico sube de manera continua desde marzo

La tabla no es un pronóstico para un medio de música o de hábitos. Es el resumen de lo que las tres tarjetas dicen, con el mes que cada tarjeta nombra. Si alguien en la reunión cita «el tráfico sigue a los enlaces» y se salta el mes, está citando el titular y no el caso.

El orden que se repite en los tres casos

En la prueba que la página deja publicada, el primer caso no muestra un salto de visitas el mismo día en que entra un enlace. Los dominios de referencia siguen creciendo, el DR acompaña, y el tráfico orgánico se nota después de abril. El segundo caso mantiene el crecimiento de enlaces y concentra el salto de tráfico hacia mayo. El tercero casi dibuja una rampa: los enlaces avanzan a un ritmo parecido y el tráfico orgánico va subiendo desde marzo. El patrón común es la espera, no el mismo mes.

Para una redacción eso cambia la conversación con comercial. No se trata de negar que las líneas suben. Se trata de no venderle a un director un calendario que las propias tarjetas no sostienen. Un especial de festival puede publicarse en octubre y el efecto, si llega, no tiene por qué verse en el informe de esa quincena. Quien prometa lo contrario está hablando por encima de las tres capturas.

La advertencia que deja la curva como referencia

Debajo de los tres casos, BestLinks.ai escribe que el posicionamiento depende de muchos factores: el sitio, el contenido, la competencia de las búsquedas y otros más. Por eso las curvas quedan como referencia y no como garantía. La página dice que prefiere dejar esa frase a la vista. Ese calendario de abril, mayo y marzo no coincide con una promesa de visitas automáticas. Una mesa que archive la captura y borre la frase se queda con el folleto y tira la única cautela que el propio gráfico trae pegada.

Ahí está el uso práctico. Si el argumento de compra es «mira cómo sube el naranja», la respuesta de redacción es pedir el color, el mes y la frase de no garantía en la misma diapositiva. Si esas tres cosas no caben juntas, la curva todavía no pasó la revisión de esta mesa. No hace falta un lenguaje de laboratorio. Hace falta no separar el dibujo de la letra pequeña que el dibujo ya incluye.

Qué cabe decir de las reseñas de la beta

Las gráficas hablan de sitios del equipo. Las reseñas hablan de quien pagó. El apartado de Guest Post en la página describe editores de calidad y textos escritos uno por uno, y justo debajo la sección de reseñas avisa que las frases son de clientes de la beta, que incluyen lo bueno y lo crítico, que los dominios van tapados y que el texto se tradujo del chino. Esa presentación ya impide leer las tarjetas como un muro de elogios anónimos sin fecha ni origen.

La cuenta de trece compras y diez usos

BestLinks.ai cuenta la beta con números chicos y útiles. Entraron 13 clientes. Dos guardan el encargo para más adelante. Uno recibió el reembolso porque necesitaba artículos que no fueran en inglés. Los otros diez sí lo usaron, y las reseñas que se muestran son de esos diez. No es una muestra grande. Es una muestra que no esconde a quien pagó y no publicó, ni a quien se fue porque el idioma no servía. Para un medio cultural en español, ese reembolso importa más que cualquier adjetivo: el servicio, hoy, escribe en inglés.

Entre los diez, Yi dice que no esperaba que el equipo usara de verdad el producto, y que cada sitio recibió un artículo distinto, no una sola pieza girada para todos. Después de diez artículos, Yi escribe que por fin entendió qué es un artículo invitado, que casi todos los enlaces quedaron indexados y que la puntuación de enlaces en Ahrefs subió. Vincent, en cambio, pide más aviso al arrancar y un seguimiento en una hoja, y cuenta que conviene advertir sobre correos que se hacen pasar por administradores del sitio. La reseña no es un rechazo del encargo. Es una queja de comunicación que la página dejó publicada, no una frase pulida por el comercial.

Wenzi escribe otra cosa, y conviene no mezclarla con el gráfico naranja. Su sitio todavía no despega, así que no puede aislar el efecto de los enlaces; el servicio, dice, siguió los pasos y quedó ordenado. mhhy quería dos encargos, uno se agotó y se quedó con uno. Esas cuatro tarjetas bastan para una mesa: hay uso real del producto, hay una crítica de comunicación, hay un sitio que aún no puede medir el efecto, y hay cupo limitado. El retrabajo de perseguir a cada editor, escribir a solas y volver semanas después a ver si el enlace sigue vivo es justo lo que estas reseñas dicen haber dejado de hacer. No dicen que cualquier medio, en cualquier idioma, va a ver el naranja subir en abril.

Qué pregunta una mesa de cultura antes de encargar

Una redacción que cubre un festival o una guía de hábitos no necesita el catálogo entero de botones. Necesita saber si el texto va a salir con la voz del medio o con la voz de un aviso. La página responde con una regla de trabajo: una persona usa el producto y los sitios de la competencia, y después escribe una pieza distinta para cada destino. Eso no convierte al equipo en redactor de la casa. Sí impide tratar el encargo como un mismo párrafo pegado en veinte sitios con el nombre cambiado.

La segunda pregunta es de calendario, y ya está contestada en las tres tarjetas. Si comercial quiere el informe de tráfico del mes en que se publica el primer texto, las capturas no lo respaldan. El caso 1 separa el crecimiento de enlaces del despegue del tráfico. Llevar esa separación a la orden de compra evita un retrabajo interno peor: la reunión de «¿por qué no se movió la audiencia?» cuando la propia referencia decía que el naranja llega después.

La tercera pregunta es de idioma. El reembolso de la beta está ahí para no descubrirlo a mitad de un especial. Si la pieza tiene que salir en español, con el tono de una guía de hábitos o de una crónica de cartel, este encargo no es el cajón correcto. Descartar ese caso al principio es más barato que encargar diez textos y pedir que los reescriban en otra lengua.

Qué cambia si el sitio ya cobra por pauta

Un medio que ya tiene patrocinadores no está en el mismo lugar que un proyecto que todavía no factura. La pauta obliga a separar lo que se promete en el contrato comercial de lo que la redacción puede defender con una captura. Las tres gráficas sirven para esa separación: muestran un orden repetido en sitios del equipo, y la letra de abajo niega la garantía. Las reseñas sirven para la otra separación: diez usos reales, una crítica de avisos, un sitio que no puede aislar el efecto, y un reembolso por idioma.

Con esas piezas, la mesa puede encargar sin tratar el gráfico como un pronóstico del próximo festival. También puede decir que no, si el especial tiene que publicarse en español o si alguien quiere vender el salto de mayo como si fuera una fecha de entrega. Ninguna de las dos salidas necesita inventar una audiencia hostil ni un experimento con decenas de borradores. Necesita no cortar la frase que la página ya puso debajo del naranja.

Para qué redacción cultural encaja este encargo

BestLinks.ai encaja en una redacción que ya cobra por pauta, que puede publicar en inglés y que acepta leer abril, mayo y marzo como referencia. No encaja si el texto tiene que salir en español, ni si el argumento de compra es que el tráfico va a moverse en el mismo mes del primer enlace.

La decisión cabe en una página: los tres colores, los tres meses, la frase de no garantía, y la cuenta de trece compras con diez usos. Si esa página no convence a la mesa, el gráfico solo no va a convencerla después.