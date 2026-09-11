InterNeta presenta Memoria de las y los invisibles: la historia detrás de más de tres décadas de archivo audiovisual

Hay archivos que nacen para conservar obras y otros que, antes de convertirse en archivos, tuvieron que acompañar aquello que querían registrar. El de InterNeta pertenece a los segundos. Durante décadas, sus cámaras siguieron escenas punk, barrios periféricos, comunidades indígenas, migraciones, movimientos urbano-populares, experiencias de comunicación alternativa, prácticas artísticas y conflictos sociales. Esos temas difícilmente encontraban un lugar estable en los circuitos audiovisuales institucionales.

Esa trayectoria llega ahora a una nueva etapa con InterNeta. Memoria Catálogo de las y los invisibles 1990-2026, publicación de Guadalupe Ochoa Aranda y Pablo Gaytán Santiago. El libro entregado por Gaytán a Yaconic precisa además el alcance del catálogo. Contiene una selección de 44 fichas videográficas de un total de 236 piezas del Acervo Audiovisual InterNeta. Memoria de las y los invisibles. Las fichas forman el cuarto apartado de una publicación. Esa publicación también incluye textos sobre la memoria videográfica del proyecto, el Video Proceso Comunitario, un ensayo dedicado a La década podrida y una galería documental.

El catálogo tendrá tres presentaciones durante septiembre de 2026 en Toluca y Ciudad de México. Pablo Gaytán confirmó a Yaconic las fechas y sedes durante la conversación. En esa conversación también explicó el proceso de elaboración del libro y la revisión del archivo. Esos encuentros ofrecen una oportunidad para revisar una historia poco contada del documental y el video independiente mexicano.

No se trata únicamente de ordenar títulos, fechas y créditos. El volumen reconstruye un recorrido por la producción audiovisual realizada fuera de los principales circuitos del cine mexicano. Además, propone observar esa historia desde un soporte que durante mucho tiempo quedó en segundo plano: el video electromagnético. Gaytán considera que uno de los principales valores del proyecto es precisamente reconstruir una memoria del documental desde el video y no únicamente desde la tradición cinematográfica.

Ficha de 8M Sihuatl (2021), videoclip realizado por Guadalupe Ochoa sobre la violencia machista y las movilizaciones del 8 de marzo en Ciudad de México. Producción: InterNeta.

InterNeta antes del catálogo: cuando el video salió a buscar sus propias historias

Para entender el catálogo hay que regresar al momento en que el video comenzó a modificar las posibilidades de registrar la vida cotidiana, las culturas urbanas y los movimientos sociales. El cine industrial, el cine independiente y las escuelas profesionales ocupan un lugar central en la historia audiovisual mexicana. Sin embargo, desde los años ochenta los equipos de video abrieron otras posibilidades para producir y circular imágenes.

Una investigación publicada en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas reconstruye parte de ese proceso. En 1986 se realizó la Primera Muestra de Videofilme. En 1990 llegó la Primera Bienal de Video. Durante los años siguientes surgieron agrupaciones, muestras y espacios dedicados al medio. En 1992, Sarah Minter y Gregorio Rocha fundaron Productores Independientes de Video (PIVAC). Además, otras iniciativas ampliaron los circuitos de producción y exhibición. El estudio ubica también a InterNeta entre los colectivos activos dentro de ese panorama videográfico de finales del siglo XX.

Ese desarrollo no fue únicamente institucional. Parte del video producido en México retomó intereses del cine independiente, militante y colectivo de los años setenta. Encontró en el nuevo soporte una vía para documentar migración, desigualdad, conflictos políticos y transformaciones sociales. El video permitió trabajar con recursos y dinámicas distintas a las del cine convencional. Así, favoreció la aparición de productores individuales y colectivos interesados en registrar acontecimientos inmediatos.

Pablo Gaytán ha situado su propio trabajo dentro de esa genealogía. En el coloquio Descongelar la revolución. Cultura visual, cine y política en México a 50 años del Halconazo, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM incorporó su investigación La Generación Transparente. La influencia del cine independiente en la primera generación de videastas autónomos (1971-1993).

En conversación con Yaconic, Gaytán explicó que aquella primera generación no estuvo integrada exclusivamente por estudiantes de cine o comunicación. Entre quienes comenzaron a utilizar el video había fotógrafos, músicos, artistas visuales y activistas. Ellos encontraron en las cámaras portátiles una herramienta para producir sus propios registros. La memoria-catálogo desarrolla esa genealogía en su primer apartado, dedicado al periodo 1977-1992.

La trayectoria de Guadalupe Ochoa resulta igualmente indispensable para contar esa historia. La memoria del V Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales del Cenidiap la identifica como socióloga, psicoanalista y videoasta. Además, la presenta como productora, guionista y correalizadora de trabajos junto con Gaytán. También registra su participación en Video Popular y Cultural A. C., Videar y la videorevista InterNeta.

Registro de trabajo audiovisual en una comunidad ñañú, parte de la experiencia de video comunitario desarrollada por InterNeta durante los años noventa. Imagen: Archivo InterNeta.

Video Proceso Comunitario: trabajar durante años, no llegar solamente a filmar

Una de las aportaciones que el libro recupera es el Video Proceso Comunitario. En la introducción de la memoria-catálogo, Ochoa y Gaytán sitúan su formación en las experiencias de producción comunitaria y en los talleres de video realizados con comunidades indígenas, colectivos y organizaciones urbano-populares durante la década de los noventa.

Gaytán desarrolló el concepto con mayor precisión durante su conversación con Yaconic. Explicó que algunas piezas no surgieron de una visita breve o de un trabajo resuelto en unos meses, sino de procesos de relación que podían durar cinco, seis, siete u ocho años. “No es ni por encargo de una institución, ni es una tesis”, explicó al hablar de experiencias construidas con distintos grupos indígenas y colectivos urbanos. A ese involucramiento prolongado es a lo que InterNeta denomina Video Proceso Comunitario.

La importancia del término está, por tanto, en la duración y en la relación establecida con las personas involucradas. No describe solamente una técnica de realización. En algunos casos, varias horas de convivencia, talleres y registros terminaban concentradas en piezas de tres, siete, diez o quince minutos. Gaytán define esos videos como síntesis de procesos mucho más extensos cuya documentación completa permanece en el acervo.

El libro organiza esas experiencias dentro del apartado Video Proceso Comunitario, 1993-2007, donde aparecen trabajos relacionados con comunidades indígenas, video popular urbano, rock y los cambios que acompañaron el tránsito del soporte analógico al digital.

Tocada punk registrada dentro del universo contracultural documentado por InterNeta desde los años ochenta. Ese trabajo desembocó en materiales como La década podrida 1985-1995. Imagen: Archivo InterNeta.

La década podrida: una cámara dentro del punk mexicano

Uno de los puntos de entrada más conocidos al archivo es La década podrida 1985-1995. El registro del Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán de la Secretaría de Cultura la conserva dentro de la Colección InterNeta, la fecha en 1995, identifica como responsables a Video Popular y Cultural e InterNeta y registra su soporte original en VHS. La ficha describe un video dedicado a grupos de rock y punk cuyas letras expresaban problemáticas de jóvenes del Valle de México.

En una entrevista publicada en 2018 por 1 Minuto de Gloria Zine, Gaytán explicó que Submetropolitanos, material incorporado posteriormente a La década podrida, reunió registros efectuados entre 1984 y 1989 en tocadas de colonias periféricas. En esa conversación describió la experiencia como un trabajo realizado desde dentro de los colectivos punk.

En conversación con Yaconic, Gaytán agregó detalles sobre el alcance del archivo. Habló de registros del movimiento punk realizados entre 1985 y 1992 y destacó escenas de tocadas, vida cotidiana y producción de fanzines que, desde su perspectiva como autor y custodio, difícilmente pueden encontrarse en otros acervos. También recordó materiales que no pudieron recuperarse durante los procesos de digitalización y otros que desaparecieron antes de que pudieran resguardarse adecuadamente.

Que hoy La década podrida pueda localizarse en un repositorio institucional muestra además el recorrido de estas imágenes. Un material creado y distribuido en circuitos independientes puede convertirse décadas después en una fuente para investigar culturas juveniles, música y transformaciones metropolitanas.

Pero el archivo no se agota en el punk. La memoria-catálogo organiza sus 236 piezas en siete categorías: arte público, Generación Transparente, memoria y movimiento urbano-popular, movimientos contraculturales, movimientos en defensa del territorio, movimientos sociales y políticos, y pueblos indígenas y pueblos originarios.

En la conversación con Yaconic, Gaytán mencionó trabajos realizados en Querétaro, Oaxaca, Baja California, Chihuahua, Estado de México y Veracruz, además de Ciudad de México. Habló, entre otros casos, de procesos con mujeres hñähñu de Querétaro, talleres comunitarios, registros de la cultura rockabilly y documentación de organizaciones urbano-populares. Esa variedad permite entender por qué “las y los invisibles” no designa una sola escena ni un solo grupo social.

Del VHS al problema de preservar una memoria audiovisual

Guardar un casete durante treinta años no equivale a preservar lo que contiene. Los soportes magnéticos envejecen, las cintas pueden deteriorarse y los equipos necesarios para reproducir determinados formatos dejan de estar disponibles. En el caso de InterNeta, el problema no es abstracto: Gaytán contó a Yaconic que algunos materiales ya no pudieron digitalizarse debido al daño físico de las cintas.

Ese riesgo ayuda a entender por qué la organización del acervo se convirtió en otra etapa del proyecto. La introducción de la memoria-catálogo explica que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 hubo tiempo para comenzar a ordenar los materiales y avanzar en su sistematización. Ese trabajo desembocó posteriormente en la exposición Rebelar la memoria, realizada en 2023 en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, y continuó con la catalogación presentada ahora en el libro.

El proceso cuenta además con antecedentes institucionales. En 2022, el Instituto Mexicano de Cinematografía incluyó Acervo Audiovisual InterNeta. Memoria de las y los Invisibles, presentado por Pablo Gaytán Santiago, entre los proyectos de continuidad autorizados dentro del apoyo a la conformación y preservación de acervos cinematográficos.

Ese mismo año, una nota de Campus sobre el proyecto hablaba de más de 1,200 horas de registro videográfico y 220 documentales, conservados en formatos como Betacam, VHS, Video 8, Hi8 y DVD.

La memoria-catálogo de 2026 registra un conjunto de 236 piezas, de las cuales fueron seleccionadas 44 para las fichas videográficas del libro. Gaytán dio a Yaconic la misma cifra y explicó que las piezas tienen duraciones que van aproximadamente de uno a 80 minutos. El reporte de 2022 utiliza el término “documentales”, mientras que la publicación de 2026 habla de “piezas”. Al utilizar categorías diferentes, ambas cifras describen el acervo de formas distintas y no deben leerse automáticamente como una contradicción directa.

Catalogar añade una capa distinta a conservar físicamente una cinta. Permite identificar qué existe, establecer relaciones entre piezas, recuperar fechas y autorías y reconstruir procesos cuyo material puede estar repartido entre distintos formatos y copias.

La dimensión archivística de InterNeta llegó también en 2026 a un espacio académico especializado. El 5º Seminario Internacional de Investigación en Archivística, Memoria y Sociedad incorporó la presentación Acervo Audiovisual InterNeta. Memoria de las y los invisibles, a cargo de Pablo Gaytán, dentro de su eje dedicado a sociedad y comunidades archivísticas.

Registro frente al San Francisco Day Labor Program, dentro de los procesos sobre migración y experiencias mexicoamericanas documentados por InterNeta durante los años noventa. Imagen: Archivo InterNeta.

¿Qué propone Memoria Catálogo de las y los invisibles?

La publicación permite recorrer varias décadas de imágenes sin reducirlas a una cronología. Su estructura comienza con Memoria videográfica, 1977-1992; continúa con Video Proceso Comunitario, 1993-2007; dedica un tercer bloque a 40 años de la década podrida; incorpora después el catálogo del acervo y cierra con una galería de materiales de InterNeta.

Las 44 fichas videográficas seleccionadas incluyen información de catalogación, sinopsis, ficha técnica e imágenes de las piezas. El propio Gaytán mostró a Yaconic esa organización durante la conversación y explicó que la selección forma parte de un conjunto de 236 piezas producido y conservado por el proyecto.

El libro también permite discutir qué entendemos por documental. Frente a una historia organizada principalmente a partir de películas terminadas, directores e instituciones cinematográficas, el recorrido de InterNeta obliga a mirar las condiciones en las que se produjeron esas imágenes: con quién se trabajó, cuánto duró un proceso, qué acontecimientos se registraron y qué ocurrió después con las cintas.

Esa perspectiva es especialmente importante cuando los soportes envejecen. En conversación con Yaconic, Gaytán insistió en que detrás de las piezas terminadas permanecen muchas más horas de documentación. En algunos casos, el valor del acervo está precisamente en esos registros extensos que permiten recuperar aspectos de una experiencia que quedaron fuera del montaje final.

El catálogo, en ese sentido, no funciona como punto final. Convierte una parte del archivo en una herramienta de consulta y hace visible el trabajo necesario para que esas imágenes puedan seguir siendo identificadas, preservadas y vistas.

Ficha videográfica de La Escuelita de Artes y Oficios Emiliano Zapata (1994), realizada por Alicia Soto y producida por la Unión de Colonos de Santo Domingo A.C. y Video-Popular y Cultural A.C. Reproducción de InterNeta. Memoria Catálogo de las y los invisibles 1990-2026.

¿Cuándo y dónde se presenta el catálogo de InterNeta?

En conversación con Yaconic, Pablo Gaytán confirmó tres presentaciones durante septiembre de 2026. El recorrido comienza en Toluca y continúa en dos sedes de Ciudad de México:

• Jueves 17 de septiembre de 2026: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Toluca.

• Jueves 24 de septiembre de 2026: Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa.

• Jueves 24 de septiembre de 2026: Librería Macondo, en la calle Baja California, colonia Roma, Ciudad de México.

El libro estará disponible durante las presentaciones.

Más allá de esas coordenadas prácticas, las presentaciones ofrecen la posibilidad de volver sobre un conjunto de imágenes registradas durante décadas mientras las escenas y procesos documentados estaban ocurriendo. InterNeta. Memoria Catálogo de las y los invisibles 1990-2026 convierte parte de ese recorrido en una herramienta para entrar al archivo y entender que conservar imágenes no consiste solamente en evitar la pérdida de una cinta: también implica mantener la información, los nombres y los contextos que permiten volver a comprenderla.