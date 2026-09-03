La música frente a la saturación digital: Carlos García y la convicción de emocionar

Carlos García lleva más de dos décadas sosteniendo una misma certeza. El valor real de la música no reside en los números de reproducción ni en la velocidad con que una canción conquista un algoritmo. Más bien, radica en su capacidad de mover emocionalmente al oyente.

Vicepresidente de A&R de Sony Music en México, según reportó El Financiero, García defiende esa convicción en un momento en que la inteligencia artificial multiplica la oferta de contenidos a una velocidad sin precedentes. Además, la dependencia de las métricas de streaming amenaza con convertir la música en un bien de consumo rápido.

La pregunta que su trayectoria plantea es simple y difícil a la vez: ¿puede la emoción humana sobrevivir como criterio de valor en este ecosistema?

El ecosistema de ocio digital y la disputa por la atención

La saturación descrita por García no ocurre únicamente dentro de la industria musical. La atención se ha convertido en uno de los recursos más disputados del entretenimiento digital. Servicios de streaming, videojuegos, redes sociales, plataformas de apuestas y contenidos generados por inteligencia artificial compiten diariamente por una parte del tiempo disponible del usuario.

Esta transformación también ha borrado algunas de las fronteras que antes separaban distintas formas de ocio. Música, transmisiones en vivo, videojuegos y plataformas de entretenimiento conviven ahora dentro de los mismos dispositivos y, muchas veces, frente a las mismas audiencias. Así, quien quiera Aprende más sobre una de las propuestas que forman parte de este ecosistema puede observar cómo actividades que antes dependían de espacios y formatos específicos también se han trasladado hacia las pantallas.

Para la música, el problema no es solamente producir frente a una oferta cada vez mayor. También lo es conseguir que una canción permanezca en la memoria. Esto sucede cuando prácticamente toda la economía digital está diseñada para disputar el siguiente minuto de atención. García, desde su posición en la industria, continúa apostando por la capacidad de la música para conseguirlo. Incluso lo hace frente al reto que la inteligencia artificial plantea a la creación de contenidos.

Un año sin sueldo como punto de entrada a Sony Music

La historia de cómo García llegó a ocupar ese lugar en la industria tiene poco de convencional. No entró por una convocatoria formal ni por una recomendación que allanara el camino. A principios de los años 2000 se presentó en las oficinas de Sony Music y, ante la negativa inicial de contratación, recibió una propuesta poco habitual. Se le propuso asistir diariamente durante un año a las reuniones de A&R como oyente, sin cobrar un peso, con una libreta y la disposición de escuchar.

García aceptó. Durante ese periodo acudió a sesiones donde aprendió sobre la selección de repertorio y la contratación de fotógrafos, cineastas y otros profesionales involucrados en la producción musical. Por las noches sistematizaba lo aprendido y entregaba sus notas al director artístico de la compañía.

No era un ejercicio pasivo: fue una disciplina sostenida durante doce meses, sin garantía de continuidad ni retribución económica. Al cabo de ese año, la compañía lo incorporó formalmente como pasante, con un salario modesto y un teléfono móvil. Ese inicio marcaría buena parte de la forma en que posteriormente entendería el trabajo detrás de los artistas.

Piratería, Napster y la llegada del algoritmo como árbitro del gusto

La industria que García encontró al entrar a Sony Music tenía sus propias reglas. El modelo físico ordenaba el negocio: los álbumes combinaban sencillos comerciales con piezas experimentales, y la relación entre catálogo y nuevo talento seguía una lógica de desarrollo a largo plazo.

Ese orden comenzó a romperse con la expansión de la piratería y posteriormente con plataformas como Napster y Limewire. En consecuencia, la crisis golpeó a las grandes discográficas, provocó despidos y dejó al sector frente a una profunda incertidumbre sobre el futuro de su modelo de negocio.

El streaming terminó ofreciendo una nueva vía para la industria, pero también aceleró la fragmentación del mercado. Al mismo tiempo, las redes sociales adquirieron una capacidad cada vez mayor para establecer tendencias de consumo musical a gran velocidad. Por eso, el foco comenzó a desplazarse del desarrollo de catálogo y la formación de talento a largo plazo. Se movió hacia la respuesta inmediata a métricas, tendencias y movimientos del algoritmo.

Hoy, la saturación de lanzamientos semanales y la dependencia de las métricas de streaming presionan la lógica del sector desde otro ángulo. Una canción puede prosperar o desaparecer según la volatilidad de un algoritmo o el éxito efímero de un desafío viral.

La inteligencia artificial añade otra dimensión a esa presión. Si la creación de contenidos puede automatizarse y multiplicarse a escala industrial, destacar dentro de una oferta prácticamente infinita se convierte en un desafío cada vez mayor para músicos, sellos y oyentes.

La convicción de García: acompañar al talento, no dirigirlo

Frente a ese panorama, García sostiene una filosofía que define su manera de entender el trabajo de A&R. El director de repertorio no es, en su visión, el cerebro creativo detrás del artista. Su función consiste en proporcionar recursos y acompañamiento para que el talento pueda alcanzar su expresión más plena.

La diferencia no es retórica: determina cómo se toman las decisiones y qué tipo de relación se construye con los creadores.

Su trabajo con Natalia Lafourcade permite observar ese enfoque. García ha acompañado parte de la evolución de una artista cuya trayectoria pasó del pop de sus primeros años hacia búsquedas musicales cada vez más amplias. Además, él mismo ha señalado su evolución, desde aquel pop inicial hasta sus incursiones en la música clásica. Lo pone como ejemplo de la plasticidad y exigencia de un proceso artístico genuino que las estructuras corporativas deben aprender a proteger.

Esa manera de entender la industria tampoco ha estado libre de conflictos. A lo largo de su trayectoria, García ha presentado renuncias voluntarias motivadas por incompatibilidades éticas o por cambios directivos que entraban en conflicto con su visión profesional. Esas salidas terminaron reafirmando una independencia construida durante más de dos décadas dentro de un negocio en transformación constante.

Su convicción central permanece intacta después de esas crisis. El arte auténtico siempre encontrará una manera de abrirse paso. No lo hace como una declaración abstracta, sino como una idea construida después de observar desde dentro algunos de los mayores cambios experimentados por la industria musical durante este siglo.

Para García, incluso en un ecosistema dominado por métricas, algoritmos y una oferta prácticamente infinita de contenidos, el verdadero valor de la música continúa estando en su capacidad de emocionar.

Esa certeza es la que queda suspendida al cerrar su historia. No es una promesa resuelta, sino una apuesta concreta en un ecosistema que todavía no ha terminado de mostrar sus cartas.