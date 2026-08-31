¿Por qué cancelaron la exposición de John Galliano y qué cambia para la Met Gala 2027?

La retrospectiva que habría convertido a John Galliano en apenas el tercer diseñador vivo con una exposición monográfica en el Costume Institute ya no sucederá. Apenas un mes después de anunciar John Galliano: Horizons, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York confirmó que decidió, junto con el diseñador británico, no seguir adelante con la muestra prevista para mayo de 2027.

La decisión llegó después de que el proyecto reabriera una discusión que acompaña a Galliano desde hace 15 años. Se trata de sus comentarios antisemitas y racistas de 2011. Por lo tanto, surge el debate sobre hasta qué punto una carrera profesional recuperada debe traducirse también en un reconocimiento de una institución cultural.

El Metropolitan Museum of Art y Galliano anunciaron conjuntamente que la muestra no seguirá adelante. La versión oficial del museo establece que la decisión se produjo después de conversaciones entre ambas partes. Además, no atribuye la cancelación a una organización, dirigente político, donante o protesta específica. El Met adelantó también que anunciará posteriormente la nueva exposición de primavera del Costume Institute y los detalles de la Met Gala 2027.

Anna Wintour, directora editorial global de Vogue, junto a John Galliano en el desfile de Alta Costura de Christian Dior.

¿Qué era John Galliano: Horizons?

La exposición había sido concebida como un recorrido por cuatro décadas de trabajo de Galliano. Comenzaba desde su colección de graduación de 1984 en Central Saint Martins hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela.

No se trataba de una muestra menor. Horizons habría convertido a Galliano en apenas el tercer diseñador vivo con una retrospectiva monográfica en el Costume Institute, después de Yves Saint Laurent en 1983 y Rei Kawakubo en 2017.

El recorrido iba a reunir prendas, accesorios, bocetos, toiles, libros de investigación y documentos de archivo de distintas etapas de su carrera. Incluía desde Les Incroyables, su colección de graduación, hasta sus años en Givenchy, Dior y Maison Margiela. Por otro lado, el proyecto original también planteaba abordar de manera explícita los episodios que incluyeron expresiones antisemitas, racistas y específicamente anti-asiáticas.

Para Galliano, la muestra suponía uno de los reconocimientos institucionales de mayor alcance desde la crisis que interrumpió su carrera en 2011.

¿Por qué cancelaron la exposición de John Galliano?

El antecedente que volvió a ocupar el centro de la discusión no se limita a un solo video. En 2011 salieron a la luz distintos episodios ocurridos en un café de París en los que Galliano profirió expresiones antisemitas y racistas; uno de los videos más difundidos lo mostraba expresando admiración por Adolf Hitler y también se documentaron expresiones anti-asiáticas. Dior lo despidió y meses después un tribunal francés lo declaró culpable de proferir insultos públicos basados en raza, religión, etnia u origen.

Después de ese episodio, Galliano ingresó a tratamiento, pidió disculpas y comenzó un proceso de rehabilitación personal y profesional. Ese proceso no fue rechazado de manera uniforme por las organizaciones judías. En 2013, la Anti-Defamation League consideró que había mostrado un arrepentimiento genuino y reconoció el trabajo que había realizado para estudiar el antisemitismo y asumir responsabilidad por sus comentarios.

También hubo líderes judíos que, tras reunirse personalmente con Galliano, consideraron sincero su arrepentimiento. El rabino Rick Jacobs, presidente de la Union for Reform Judaism, y el rabino Joshua Davidson estuvieron entre quienes reconocieron su proceso de reparación, aunque eso no significaba necesariamente respaldar una retrospectiva del Met. Ambos plantearon que, si la exposición seguía adelante, el museo debía abordar de manera abierta los actos de 2011 y sus consecuencias.

Su regreso profesional avanzó en paralelo. Maison Martin Margiela confirmó a Galliano como su nuevo director creativo en octubre de 2014, su primer puesto de esa magnitud desde la salida de Dior. Durante diez años volvió a ocupar una posición central dentro de la moda y dejó Maison Margiela en diciembre de 2024.

Las objeciones a Horizons aumentaron durante agosto de 2026. Dirigentes políticos, líderes judíos y donantes del museo pidieron al Met reconsiderar el proyecto. Entre ellos estuvo Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York e hija de un sobreviviente del Holocausto, quien consideró especialmente dolorosa la decisión de homenajear a Galliano. La donante Alice Tisch también criticó el proyecto y lo describió como un intento de limpiar su historial.

La presión económica apareció además en la cobertura previa a la cancelación. El País reportó casos de donantes que amenazaron con retirar aportaciones al museo si la exposición continuaba. Ese dato forma parte del contexto de rechazo documentado alrededor de la muestra, pero el Met no lo señaló como causa oficial de su decisión.

La Anti-Defamation League también terminó criticando el homenaje, sin negar el proceso de arrepentimiento que había reconocido años antes. Jonathan Greenblatt había reiterado durante el debate que la organización llevaba tiempo aceptando las disculpas de Galliano, pero posteriormente sostuvo que dedicarle una retrospectiva en ese momento era una decisión equivocada, especialmente ante el aumento del antisemitismo. La objeción se dirigía así al homenaje del Met y a su oportunidad, no a retirar retroactivamente el reconocimiento de su rehabilitación.

El calendario añadió otro elemento. La Met Gala estaba prevista para la noche del 3 de mayo de 2027, precisamente cuando comienza Yom HaShoah, la jornada de conmemoración del Holocausto. La coincidencia no significaba que el museo hubiera programado la exposición para conmemorar esa fecha, pero sí intensificó las críticas de quienes consideraban inadecuado inaugurar una temporada dedicada a Galliano durante esa conmemoración.

La oposición tampoco puede resumirse como una postura uniforme de la comunidad judía. Associated Press documentó críticas de líderes y miembros de la comunidad y de organizaciones judías, mientras otras figuras habían considerado válido el proceso de arrepentimiento del diseñador.

Todo ese rechazo forma parte del contexto que precedió a la decisión, pero no debe confundirse con la explicación oficial del Met. El museo no anunció que hubiera cancelado Horizons por Julie Menin, la ADL, los donantes o Yom HaShoah. Galliano explicó que no quería que la discusión alrededor de su figura colocara al museo en una posición complicada ni distrajera del trabajo del Costume Institute, y reconoció nuevamente el dolor causado a las comunidades judía y asiática.

Andrew Bolton, responsable del Costume Institute, y Anna Wintour, integrante del consejo del Met, respaldaron la decisión de no seguir adelante con la exposición, no necesariamente cada argumento expresado durante las críticas públicas.

John Gallianoen en su taller.La imagen fue difundida originalmente para retratar el proceso artesanal detrás de su obra artística. Tras las intensas protestas de líderes comunitarios y donantes en Nueva York, Estados Unidos, el archivo histórico de prendas y lienzos conceptuales resguardados en este estudio no llegará al Costume Institute debido a la cancelación definitiva de su exposición en The Met.

Por qué una retrospectiva del Met tenía un significado distinto

La discusión no consistía simplemente en volver a juzgar los hechos de 2011. Para cuando Horizons fue anunciada, Galliano llevaba años nuevamente integrado a la industria. Su proceso de arrepentimiento incluso había recibido reconocimiento de personas y organizaciones que anteriormente lo habían condenado.

Una exposición monográfica del Costume Institute no equivale, sin embargo, a contratar a un diseñador para realizar nuevas colecciones. Selecciona, conserva, estudia y presenta su trayectoria. Todo esto ocurre dentro de una institución cuya programación contribuye a establecer qué figuras y periodos forman parte de la historia de la moda.

Por eso el anuncio tenía un peso distinto a su contratación en Maison Margiela. Antes de la cancelación, El País presentó la futura exposición como uno de los mayores reconocimientos recibidos por Galliano después de su caída de 2011. Además, situó el proyecto dentro de una etapa en la que el diseñador ya había recuperado buena parte de su lugar dentro de la industria.

La retrospectiva planteaba, por tanto, una cuestión que iba más allá de su reincorporación laboral. Se preguntaba qué implica que una institución de ese alcance convierta una trayectoria marcada también por esos episodios en objeto de una exposición individual.

¿Qué cambia para la Met Gala 2027?

La Met Gala 2027 no ha sido cancelada. Lo que desaparece es John Galliano: Horizons, la exposición que iba a funcionar como el proyecto de primavera del Costume Institute.

La fecha prevista para la gala es el lunes 3 de mayo de 2027 y, antes de la cancelación de Horizons, el código de vestimenta todavía no había sido anunciado oficialmente. Las posibles referencias al trabajo de Galliano en la ropa de los invitados eran entonces una previsión. Todo esto derivaba de la relación habitual entre la gala y la exposición del Costume Institute. Sin embargo, no era un dress code confirmado.

Por ahora tampoco existe un nuevo tema oficial para la exposición. El Met tendrá que presentar el proyecto que sustituirá a Horizons y posteriormente explicar los detalles de la gala asociados con esa nueva muestra.

La cancelación deja al Costume Institute ante una tarea concreta: sustituir una exposición que ya había sido anunciada. Ahora debe también definir el nuevo marco de la Met Gala 2027. Para Galliano, supone que su regreso profesional no culminará, al menos mediante Horizons, en la retrospectiva monográfica que el museo había preparado.