Angela Davis en México: qué significa pensar la justicia más allá de las cárceles

Angela Davis llegará por primera vez a la UNAM el próximo 26 de agosto. La filósofa, académica y activista estadounidense participará en la FILUNI 2026 para conversar sobre Abolición, feminismo, ¡ahora!. Este es un libro que pone en discusión una idea profundamente arraigada en nuestra manera de entender la justicia. Específicamente, pone a debate la cárcel como respuesta central ante el daño.

La pregunta adquiere otro peso al mirarla desde México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del INEGI, durante 2024 el 93.2% de los delitos quedó dentro de la llamada cifra negra. Es decir, esos son casos que no se denunciaron o en los que no se inició una carpeta de investigación. El problema de la justicia mexicana, por tanto, empieza mucho antes de llegar a una sentencia o una prisión. Además, la visita de Davis abre una discusión distinta: qué instituciones y condiciones permiten reparar, prevenir y producir seguridad. Esto es relevante cuando el castigo penal resulta insuficiente para hacerlo.

Retrato de la teórica marxista y referente del feminismo interseccional estadounidense, Angela Davis, quien visitará la Ciudad de México como invitada de honor en la FILUNI organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Angela Davis en la UNAM: cuándo y dónde será el diálogo

El diálogo magistral “Abolición, feminismo, ¡ahora!” se realizará el miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Participarán Angela Davis, Gina Dent y Amneris Chaparro Martínez, con presentación de Rosa Beltrán. Esta actividad forma parte de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Dicha feria se celebrará del 25 al 30 de agosto.

La entrada será libre, con cupo limitado, y la publicación oficial de Libros UNAM recomienda llegar con anticipación. Además, el encuentro contará con traducción simultánea y tendrá transmisión por TV UNAM, su sitio web, YouTube y las páginas de Facebook de TV UNAM y Libros UNAM. En televisión podrá verse por el 20.1 de señal abierta y distintos sistemas de paga.

La participación tiene además un carácter histórico para la Universidad. Gaceta UNAM señala que será la primera ocasión en que Davis participe en la UNAM. La publicación la presenta como una de las figuras centrales de FILUNI 2026, junto con Gina Dent y otras voces internacionales del pensamiento contemporáneo.

El encuentro toma su nombre de Abolición, feminismo, ¡ahora!, escrito por Angela Y. Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners y Beth E. Richie y publicado en México en una coedición de Libros UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y U-Tópicas.

Qué significa abolir las cárceles para Angela Davis

El pensamiento abolicionista de Davis se ha desarrollado durante décadas de estudio y militancia alrededor del sistema penitenciario estadounidense. Su análisis conecta la expansión de las prisiones con procesos históricos de racialización, desigualdad económica, vigilancia y control de poblaciones específicas. En consecuencia, la cárcel aparece así como parte de una estructura social más amplia y no únicamente como el edificio al que llega una persona después de cometer un delito.

El Institut Català Internacional per la Pau, que en 2025 publicó una recopilación del pensamiento abolicionista de Davis, explica que sus trabajos examinan las continuidades históricas entre esclavitud y sistema penitenciario en Estados Unidos. Además, examinan la racialización de la delincuencia y el desarrollo de instituciones de control como las prisiones, la policía o los centros de detención migratoria. Davis vincula esa crítica con la búsqueda de otras formas de garantizar salud, seguridad pública y condiciones de vida dignas.

Desde esa perspectiva, la abolición es también un proyecto de construcción. Vivienda, educación, atención médica, tratamientos de salud mental y adicciones, redes comunitarias, prevención de conflictos y mecanismos de reparación forman parte del mismo debate sobre seguridad. Con ese enfoque, la respuesta al daño se reparte entre herramientas distintas y la prisión deja de funcionar como la solución dominante para problemas de naturaleza muy diferente.

El contexto estadounidense es decisivo en la obra de Davis. Buena parte de su análisis reconstruye la relación entre esclavitud, segregación racial, criminalización de las comunidades negras y crecimiento del sistema penitenciario. Esa genealogía explica el lugar que ocupan raza y clase en su crítica y también marca una diferencia importante con México. Es decir, las instituciones, las historias raciales y los sistemas jurídicos de ambos países no son equivalentes. Para México resulta más fértil preguntarse quién recibe el peso del castigo, qué situaciones llegan a criminalizarse y cuáles son las condiciones sociales que permanecen después de una condena.