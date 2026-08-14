Trainspotting vuelve en 4K: qué cambió y qué revisar antes de elegir función

Treinta años después, Trainspotting regresará a Cinemex el 20 de agosto de 2026 con una restauración digital en 4K. La cadena confirmó el reestreno y publicó los complejos donde estará disponible, pero hay otra razón para prestar atención: Danny Boyle aprovechó la restauración para modificar sutilmente una imagen que llevaba queriendo terminar desde 1996.

Así que la pregunta no es solamente dónde encontrar una función, sino dónde conviene verla y qué debemos revisar antes de comprar el boleto.

Qué revisar antes de elegir tu función

Antes de comprar el boleto, estos son los puntos que realmente pueden marcar la diferencia:

Revisa el formato que aparece junto al horario. No des por hecho que “restaurada en 4K” significa que todas las salas estarán proyectándola bajo exactamente las mismas condiciones.

No des por hecho que “restaurada en 4K” significa que todas las salas estarán proyectándola bajo exactamente las mismas condiciones. Comprueba en qué tipo de sala está programada. Si Cinemex habilita una función especial o indica una sala con mejores prestaciones, esa debería tener prioridad.

Si Cinemex habilita una función especial o indica una sala con mejores prestaciones, esa debería tener prioridad. Busca primero Oceanía, Parque Delta, Santa Fe y Tezontle. Son los complejos confirmados para el reestreno que además cuentan con infraestructura IMAX con Láser; habrá que comprobar si alguna función utiliza realmente ese auditorio.

Son los complejos confirmados para el reestreno que además cuentan con infraestructura IMAX con Láser; habrá que comprobar si alguna función utiliza realmente ese auditorio. Elige un asiento centrado. Para apreciar el montaje y la composición de imagen sin tener que recorrer constantemente la pantalla con la mirada, funciona mejor una ubicación central que las primeras filas.

Para apreciar el montaje y la composición de imagen sin tener que recorrer constantemente la pantalla con la mirada, funciona mejor una ubicación central que las primeras filas. No ignores el sonido. En Trainspotting, Iggy Pop, Lou Reed y Underworld forman parte del ritmo de la película. Una buena sala puede hacer que el regreso al cine se note tanto por los oídos como por la imagen.

¿En qué Cinemex de CDMX se podrá ver Trainspotting?

En Ciudad de México están confirmados Encuentro Oceanía, Parque Delta, Santa Fe, Tezontle, Plaza Oriente, Tláhuac, Coapa, Manacar, Universidad, Artz Pedregal Market, Lomas Estrella, Reforma 222, Portal Centro, San Antonio, Gran Sur, Patriotismo Market, Parque Lindavista y Real. La relación nacional completa puede consultarse directamente en la publicación oficial de Cinemex con las sedes de Trainspotting.

Para consultar horarios y comprar boletos conviene entrar después a la cartelera de Cinemex para CDMX, donde la cadena permite seleccionar complejo y función.

Entonces, ¿dónde conviene verla?

Encuentro Oceanía, Parque Delta, Santa Fe y Tezontle serían nuestros primeros complejos para revisar la cartelera. Hay una razón concreta: Cinemex ha confirmado que esas cuatro sedes cuentan con infraestructura IMAX con Láser, una tecnología que utiliza proyección láser y está pensada para ofrecer mayor brillo, contraste y una experiencia audiovisual de gran formato.

Pero hay que hacer una distinción importante: que el complejo tenga IMAX con Láser no significa que Trainspotting vaya a proyectarse en ese auditorio. Cinemex todavía no ha anunciado una función IMAX específica para el reestreno. Por eso, si al abrirse los horarios la película aparece únicamente en una sala convencional, no tendría sentido afirmar que Oceanía es automáticamente mejor que Universidad, Manacar o Reforma 222.

Nuestra mejor apuesta inicial sería Encuentro Oceanía, porque es una de las sedes confirmadas para Trainspotting y Cinemex promociona allí su pantalla IMAX con Láser. Si la película no aparece programada en ese formato, entonces elegiríamos simplemente la función con mejor sala disponible y la ubicación que permita verla cómodamente.

¿Qué cambia en Trainspotting 4K?

The Criterion Collection confirma que la versión íntegra recibió una nueva restauración digital 4K supervisada por Danny Boyle, acompañada por sus opciones de sonido envolvente. El objetivo no es borrar el grano y la suciedad visual de la película, sino recuperar con mayor detalle una fotografía que nació en celuloide y fue diseñada para verse en pantalla grande.

Hay un detalle del final que ahora es diferente

Boyle reveló a People que también retocó el plano final en el que Renton se acerca a cámara. Desde 1996 quería que su rostro adquiriera paulatinamente una apariencia de calavera, pero entonces no pudo conseguir completamente el efecto. Las herramientas digitales actuales le permitieron reforzarlo sin cambiar la historia.

Es una modificación mínima, pero justamente por eso resulta divertida para quienes conocen la película casi de memoria: ahora hay algo nuevo que buscar.

¿Vale la pena verla otra vez en cine?

Sí, pero no solamente porque diga “4K” en el anuncio. Este reestreno permite volver a una versión supervisada por Boyle, descubrir el pequeño retoque del final y recuperar una película cuyo montaje, fotografía y música funcionan mejor cuando ocupan una pantalla y un sistema de sonido mucho mayores que los de casa.

La recomendación es sencilla: revisa primero Encuentro Oceanía, Parque Delta, Santa Fe y Tezontle cuando aparezcan los horarios definitivos y comprueba qué sala le asignó Cinemex a Trainspotting. Ahí estará la diferencia entre simplemente volver a verla y aprovechar realmente su regreso al cine.