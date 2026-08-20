Wellness, productividad y presión: cómo saber si un hábito realmente te hace bien

Dormir ocho horas, caminar, meditar o preparar alimentos en casa pueden contribuir al bienestar. Sin embargo, estas actividades también pueden convertirse en metas que deben medirse, cumplirse y mostrarse. Wellness productividad y presión son temas cada vez más presentes al hablar del equilibrio entre el bienestar y las exigencias diarias. Una caminata parece insuficiente si el reloj no la registró; una noche de descanso se evalúa primero mediante una aplicación, y una pausa puede sentirse como tiempo desperdiciado.

Aunque muchas prácticas de bienestar no requieren una compra, la versión más visible del wellness suele aparecer acompañada de aplicaciones, wearables, membresías, suplementos, alimentos especializados y asesorías. Sostener algunas de estas rutinas también requiere tiempo disponible, horarios previsibles, descanso y espacios seguros, condiciones que no están distribuidas de la misma manera.

Un hábito puede ser útil cuando responde a una necesidad concreta, admite cambios y contribuye al bienestar sin determinar el valor personal. Conviene revisarlo cuando genera culpa, exige resultados constantes, ignora las señales del cuerpo o se mantiene principalmente por comparación, presión social o publicidad.

¿Cuándo el autocuidado se convierte en productividad?

Halbert L. Dunn contribuyó a desarrollar la concepción moderna del wellness en 1959. En su artículo “High-Level Wellness for Man and Society”, publicado en American Journal of Public Health, planteó que la salud no debía entenderse únicamente como ausencia de enfermedad, sino como un proceso cambiante relacionado con las capacidades de la persona y el entorno donde vive.

Con el paso del tiempo, varias prácticas relacionadas con el bienestar comenzaron a organizarse mediante conceptos que también aparecen en el trabajo: metas, constancia, rendimiento, avances y resultados. Dormir puede dejar de valorarse como una necesidad y convertirse únicamente en una preparación para producir más al día siguiente. Meditar puede justificarse porque mejora la concentración, mientras el descanso se acepta porque permite recuperar energía para continuar trabajando.

Estas motivaciones no son negativas por sí mismas. Se puede dormir mejor para concentrarse, entrenar para alcanzar una marca o registrar avances porque se disfruta el proceso. La presión aparece cuando incluso el ocio, el descanso y el placer deben demostrar un resultado medible.

El autocuidado comienza a parecerse a una jornada laboral cuando cada actividad necesita una meta, un horario, una prueba de cumplimiento y una recompensa. En ese punto, una rutina que comenzó como apoyo puede convertirse en otra fuente de evaluación.

Esta transformación también abrió oportunidades comerciales. De acuerdo con una estimación de Spherical Insights, el mercado mundial del wellness alcanzó alrededor de 5.4 billones de dólares en 2024 y podría llegar a 10.73 billones en 2035. La cifra debe leerse como una estimación de esa consultora, pues cada informe agrupa productos y servicios distintos dentro de la categoría.

¿Por qué descansar puede generar culpa?

La presión por aprovechar el tiempo puede aparecer incluso cuando no hay una obligación laboral inmediata. Alguien puede sentarse a descansar y pensar que debería leer, ordenar la casa, aprender algo, entrenar o adelantar pendientes. El tiempo libre deja de funcionar como una pausa y se convierte en otra oportunidad que debe utilizarse correctamente.

También puede surgir la sensación de que interrumpir una rutina arruina el progreso. Perder una racha, no completar una meta o faltar un día al entrenamiento puede interpretarse como falta de disciplina, aunque la causa sea cansancio, enfermedad, dolor o una modificación en las responsabilidades diarias.

Descansar puede ayudar a recuperar energía y mejorar el rendimiento, pero no necesita justificarse únicamente por lo que permitirá hacer después. También tiene valor por el alivio, el placer y la tranquilidad que ofrece en el presente.

La diferencia no está entre esforzarse o descansar. Está en poder elegir, reconocer límites y ajustar la práctica sin convertir cada pausa en una prueba de fracaso.

¿Las aplicaciones de salud ayudan o generan presión?

Las aplicaciones y los wearables pueden ayudar a identificar patrones: cuántas horas duerme alguien, qué días permanece más tiempo sentado o cómo cambia su actividad física. El problema no está en medir, sino en el lugar que ocupa la cifra.

Una revisión sistemática publicada en Journal of Medical Internet Research analizó 67 estudios sobre auto seguimiento y bienestar. Los autores encontraron que estas herramientas pueden apoyar la motivación, el establecimiento de objetivos y el reconocimiento de avances, pero sus resultados dependen del contexto, las necesidades del usuario y la forma en que se presentan los datos.

Una cifra funciona como orientación cuando ayuda a entender una experiencia. Se convierte en evaluación cuando determina si el día fue bueno o malo.

Podemos reconocer ese cambio cuando una caminata parece no contar porque el teléfono no la registró, cuando alguien camina dentro de casa para completar su meta de pasos o cuando entrena a pesar del agotamiento para conservar una racha. También ocurre al despertar con una sensación de descanso, consultar una puntuación baja de sueño y comenzar a interpretar el cuerpo a partir del dispositivo.

Esto no significa que los wearables produzcan malestar en todas las personas. Un estudio transversal publicado en 2019 encontró que la mayoría de los participantes describía su experiencia con estos dispositivos como positiva y reportaba poco riesgo de consecuencias psicológicas negativas. Otras investigaciones señalan que los datos pueden brindar apoyo y, al mismo tiempo, generar incertidumbre en determinados contextos.

La experiencia también puede cambiar según la edad y la finalidad de la aplicación. Un estudio cualitativo con 29 adolescentes del Reino Unido encontró relaciones diversas con las herramientas de auto seguimiento. Para algunos participantes resultaban motivadoras; otros describieron pérdida de control o dificultades relacionadas con el conteo de calorías. La muestra es pequeña y no representa a todos los adolescentes, pero muestra por qué una misma función puede ser útil para alguien y rígida para otra persona.

¿Cuándo ayuda una herramienta?

Una aplicación puede ser útil cuando responde a una pregunta concreta, permite reconocer patrones, ofrece información comprensible y admite cambios. También conviene observar qué ocurre cuando se deja de utilizar temporalmente: si la interrupción produce culpa, ansiedad o una sensación desproporcionada de pérdida de control, puede ser necesario reconsiderar la relación con la herramienta.

Por ejemplo, registrar el sueño puede orientar a alguien que intenta identificar qué horarios afectan su descanso. En ese caso, el dato sirve como referencia y no como diagnóstico.

¿Cuándo la medición comienza a sentirse como presión?

Conviene revisar su uso cuando el estado de ánimo depende de una puntuación, se ignoran el cansancio o el dolor para alcanzar una meta, una pausa se interpreta como fracaso o la experiencia corporal parece menos confiable que el dispositivo.

Estas señales no constituyen un diagnóstico. Son preguntas para reconsiderar la función que cumple la medición.

¿Cómo influyen las redes sociales en nuestra idea de bienestar?

Las redes vuelven visibles prácticas que antes pertenecían en mayor medida al ámbito privado: qué se come, a qué hora se duerme, cuánto se entrena, cómo cambia el cuerpo y qué productos forman parte de una rutina.

Sin embargo, el espectador no observa necesariamente un día completo. Ve una selección ordenada de momentos. Las dificultades, interrupciones, tiempos de traslado, labores de cuidado y días de cansancio suelen quedar fuera de la publicación.

Un ejemplo frecuente son los videos de personas que comienzan el día a las cinco de la mañana y, antes de que avance la mañana, ya entrenaron, prepararon alimentos, leyeron, trabajaron y atendieron responsabilidades familiares. Para algunas, una rutina temprana puede ser útil y compatible con su ritmo de vida. El horario no es problemático por sí mismo.

La presión aparece cuando esa rutina se presenta como una fórmula universal de éxito o como prueba de superioridad. Levantarse temprano no implica lo mismo para alguien con horarios flexibles y pocos traslados que para quien tiene turnos rotativos, trabajo nocturno, responsabilidades de cuidado o varias horas de transporte.

Las redes también pueden relacionar el bienestar con una apariencia específica. Cuando eso sucede, el cuerpo funciona como una supuesta prueba pública de disciplina. Ciertos físicos se presentan como evidencia de constancia, mientras otros se asocian injustamente con falta de voluntad, sin considerar factores relacionados con la salud, la genética, la alimentación, la economía, el trabajo o el entorno social.

La salud no puede deducirse únicamente de la forma o el peso de una persona. Aun así, parte del contenido de wellness presenta las transformaciones corporales como una calificación visible del esfuerzo.

Una investigación publicada en Journal of Nutrition Education and Behavior analizó 250 videos de TikTok asociados con el hashtag #HealthyLifestyle. El estudio identificó tanto mensajes positivos como contenidos relacionados con cultura de dieta e imagen corporal negativa. El análisis describe los mensajes disponibles en la plataforma; no demuestra que ver un video produzca por sí mismo un trastorno alimentario.

¿Cómo reconocer el marketing detrás del wellness?

En muchos contenidos, el producto no aparece primero como publicidad, sino como parte aparentemente natural de una rutina deseable. El video muestra una vida ordenada, activa y saludable; después presenta una aplicación, un suplemento, un alimento o un dispositivo como uno de los elementos que permiten alcanzar ese resultado.

La secuencia suele comenzar con una aspiración: tener más energía, dormir mejor, reducir el estrés, organizar el tiempo o modificar el cuerpo. Después aparece una carencia y, finalmente, una solución acompañada de un enlace de afiliación, un patrocinio o un código de descuento.

Una recomendación comercial no es necesariamente falsa. Sin embargo, debe evaluarse de otra manera cuando quien la comparte recibe una comisión, vende el producto o lo presenta como requisito indispensable.

La Organización Panamericana de la Salud explica que los determinantes comerciales de la salud comprenden acciones y condiciones vinculadas con actores comerciales que pueden influir en la salud. Esta perspectiva permite analizar los intereses económicos sin asumir que toda empresa, producto o promoción resulta perjudicial.

Antes de seguir una recomendación conviene preguntar: ¿qué evidencia presenta?, ¿se distingue la experiencia personal de una indicación profesional?, ¿el contenido está patrocinado?, ¿se ofrecen alternativas sin costo?, ¿se explican límites y riesgos?

El bienestar también depende del tiempo y el contexto

Presentar el bienestar exclusivamente como resultado de la voluntad puede ocultar las condiciones que permiten sostener una rutina. El dinero importa, pero no es el único recurso.

La posibilidad de ejercitarse, cocinar, dormir o asistir a una consulta también depende de los horarios laborales, los traslados, las tareas de cuidado, la vivienda, la seguridad del entorno y el acceso a servicios de salud.

Alguien con turnos rotativos no puede organizar el sueño de la misma manera que quien tiene un horario previsible. Trabajar desde casa permite una administración del tiempo distinta a la de quien pasa varias horas en transporte. Salir a caminar tampoco implica las mismas condiciones en una zona segura que en un lugar donde hacerlo representa un riesgo.

La OMS explica que la salud está condicionada por las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Los ingresos, la educación, la vivienda, el empleo y el acceso a recursos influyen en las posibilidades de cuidar la salud.

En América Latina, estas diferencias son especialmente visibles. La OCDE reportó que, en 2018, el 24 % de los empleados de los ocho países latinoamericanos con datos comparables trabajaba 60 horas semanales o más, considerando todos sus empleos. En México, el porcentaje llegaba a 45.8 %. Las jornadas extensas dejan menos tiempo para el descanso, la convivencia, las tareas domésticas y otras prácticas relacionadas con el bienestar.

Esto no significa que el wellness pertenezca únicamente a quienes tienen altos ingresos. Significa que una rutina no puede juzgarse fuera de las condiciones que permiten o dificultan sostenerla.

Señales de que un hábito genera más presión que bienestar

Una práctica responde a una necesidad personal cuando tiene una finalidad reconocible, se adapta a las circunstancias, produce algún beneficio y puede modificarse. No necesita mostrarse públicamente ni mantenerse todos los días para conservar su valor.

Una práctica útil puede convertirse en obligación cuando ya no admite pausas, continúa aunque dejó de servir, romperla produce culpa o la cifra importa más que la necesidad original.

La presión social aparece cuando la rutina se mantiene para cumplir expectativas externas, demostrar constancia o evitar la sensación de quedarse atrás. Por otro lado la presión relacionada con la apariencia surge cuando el éxito se mide principalmente por cambios corporales. Y la presión comercial aparece cuando una aspiración o inseguridad se transforma en una necesidad de compra.

Querer mejorar el rendimiento no es negativo. Correr más rápido, entrenar para una competencia o cumplir una meta puede formar parte del bienestar cuando responde a una elección personal. La dificultad aparece cuando la meta deja de ser flexible, determina el valor de la persona o se mantiene a pesar del malestar.

Cómo revisar una rutina sin abandonarla

Revisar un hábito no significa renunciar a él. Una práctica puede resultar útil durante un periodo y necesitar cambios después. La pregunta central es si continúa al servicio de la persona o si la persona comenzó a organizar su vida para cumplir con la práctica.

¿Para qué lo hago?

Conviene identificar qué necesidad atiende el hábito y qué resultado se esperaba obtener. También hay que preguntarse si todavía cumple esa función.

Una rutina puede comenzar para mejorar el descanso y terminar centrada únicamente en obtener una puntuación alta. Recuperar el propósito original permite decidir si necesita mantenerse, adaptarse o pausarse.

¿Cómo me hace sentir?

Es útil observar lo que ocurre antes, durante y después. ¿Produce alivio, disfrute, energía o claridad? ¿Genera culpa, miedo o frustración desproporcionada? ¿Un resultado bajo afecta todo el día?

Una práctica no tiene que resultar agradable en cada momento para ser valiosa, pero su costo emocional debe guardar proporción con el beneficio que ofrece.

¿Puede adaptarse?

Una rutina flexible permite cambiar horarios, reducir metas, descansar o responder a una enfermedad y a nuevas responsabilidades. Cuando cualquier modificación se vive como fracaso, la constancia puede haberse convertido en obligación.

¿La cifra me orienta o me califica?

Los datos pueden aportar información, pero no describen por completo la experiencia. Conviene preguntarse si la medición ayuda a tomar decisiones o si reemplaza las señales del cuerpo.

Una puntuación de sueño, una meta de pasos o una cifra de calorías no equivalen por sí mismas a una valoración médica.

¿Quién recomienda la práctica?

Es importante distinguir entre evidencia, experiencia personal y publicidad. Que una rutina funcione para un creador de contenido no significa que sea adecuada para todas las personas.

También conviene revisar si existe un patrocinio, una comisión o un producto presentado como indispensable.

¿Se ajusta a mis condiciones?

El hábito debe ser compatible con el tiempo, el trabajo, la salud, los ingresos y las responsabilidades de la persona. Una rutina no fracasa porque no puede reproducir el horario o los recursos que aparecen en un video.

En algunos casos será necesario consultar a un profesional, especialmente cuando la práctica afecta la alimentación, el sueño, la salud mental, una enfermedad o el tratamiento médico.

¿Cómo construir una idea personal de bienestar?

Construir una idea propia de bienestar implica reconocer qué prácticas responden a las necesidades personales y cuáles se mantienen por comparación, culpa o presión. La disciplina y las métricas pueden ser útiles, pero también deben admitir cambios, pausas y límites.

Sentirse bien no siempre produce resultados visibles. Puede incluir movimiento, descanso, convivencia, placer o tiempo que no necesita registrarse. También puede cambiar con la edad, la salud, el trabajo y las circunstancias.

Una práctica conserva su sentido cuando se adapta a la persona. Conviene revisarla cuando exige que la persona organice su tiempo, su estado de ánimo y su valor alrededor de ella.