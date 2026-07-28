Los 7 tipos de guías espirituales que existen

Publicado originalmente el 14 de septiembre de 2020. Actualizado el 28 de julio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Los guías espirituales se interpretan de distintas maneras según cada religión, corriente esotérica o tradición cultural. Esta clasificación reúne siete tipos frecuentes dentro del espiritualismo y de algunas creencias contemporáneas, pero no representa una lista universal ni científica.

Probablemente has escuchado hablar de ángeles, antepasados, animales protectores o maestros espirituales. Aunque suelen colocarse bajo una misma categoría, estas figuras tienen orígenes y funciones diferentes.

¿Qué es un guía espiritual?

Dentro del espiritualismo, un guía espiritual es una entidad o presencia a la que se atribuye la capacidad de orientar, proteger o transmitir conocimiento a una persona. Quienes siguen estas creencias pueden interpretarlo como un espíritu desencarnado, un antepasado, una figura religiosa, un animal simbólico o una presencia vinculada con la naturaleza.

El concepto contemporáneo de guía espiritual recibió influencia del espiritismo del siglo XIX, la teosofía y otras corrientes que defendían la posibilidad de comunicarse con entidades no materiales. De acuerdo con la Encyclopedia of Religion, estas creencias incluyen figuras tan distintas como ángeles, espíritus de la naturaleza, antepasados, santos y maestros ascendidos.

Por esa razón, hablar de guías espirituales no significa referirse a una sola doctrina. Cada tradición utiliza nombres, relatos y prácticas particulares para explicar la relación entre las personas, sus muertos, sus divinidades y el entorno.

A continuación presentamos siete tipos de guías espirituales frecuentes dentro de estas clasificaciones.

1. Mitad humano, mitad animal

Algunas personas consideran guías espirituales a seres que combinan rasgos humanos y animales. Entre los ejemplos más conocidos están los centauros, faunos, sirenas, esfinges y minotauros, aunque estas figuras pertenecen a mitologías diferentes y originalmente no fueron concebidas bajo una misma categoría.

También existen divinidades representadas con características animales. Anubis, asociado con los ritos funerarios del antiguo Egipto, suele aparecer con cuerpo humano y cabeza de cánido. Ra puede representarse con cabeza de halcón y un disco solar. En el hinduismo, Ganesha es una deidad con cabeza de elefante vinculada, entre otros aspectos, con la sabiduría y la eliminación de obstáculos.

Estas representaciones no significan que todas esas figuras sean guías espirituales dentro de sus religiones de origen. Su inclusión en esta lista corresponde, sobre todo, a interpretaciones esotéricas posteriores que las utilizan como símbolos de protección, conocimiento o acompañamiento.

2. Animales y tótems

Los animales ocupan un lugar importante en numerosas tradiciones religiosas y culturales. Pueden aparecer como antepasados, protectores, mensajeros, compañeros de ciertas divinidades o símbolos relacionados con un grupo.

Sin embargo, el término “tótem” no debe emplearse como sinónimo general de animal espiritual. En antropología suele referirse a una relación simbólica entre una comunidad, un clan y una especie animal, vegetal u otro elemento del entorno. Una publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia explica que el totemismo puede relacionar especies animales o vegetales con la identificación de un grupo.

En México existen relaciones específicas entre comunidades y animales como el jaguar, la serpiente, el venado o el coyote. Estas relaciones varían según cada pueblo y no deben presentarse como una sola creencia indígena. El INAH ha documentado, por ejemplo, la importancia simbólica del jaguar en distintas culturas mesoamericanas.

En corrientes espirituales actuales, algunas personas eligen un animal como representación de cualidades personales, necesidades emocionales o momentos de cambio. Esta interpretación individual es distinta de los sistemas comunitarios tradicionales.

3. Seres de luz

La expresión “seres de luz” suele utilizarse en círculos espiritualistas para hablar de presencias consideradas protectoras o benéficas. Algunas personas las identifican con ángeles, mientras que otras las describen como entidades sin una identidad religiosa determinada.

Dentro de estas creencias se considera que pueden acompañar a una persona durante experiencias de pérdida, duelo, enfermedad o incertidumbre. No existe evidencia científica que confirme la presencia objetiva de estas entidades; se trata de una interpretación espiritual de experiencias personales, sueños, visiones o sensaciones de compañía.

Los ángeles, por su parte, forman parte de religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero sus funciones y características dependen de cada tradición. Por ello, no todos los creyentes aceptarían que “ángel” y “ser de luz” significan exactamente lo mismo.

4. Antepasados

El vínculo con los antepasados aparece en numerosas culturas. Puede manifestarse mediante altares, ofrendas, plegarias, visitas a cementerios, relatos familiares y ceremonias destinadas a mantener la memoria de quienes murieron.

En algunas corrientes espiritualistas se considera que un familiar fallecido puede actuar como guía. Esta figura puede ser una madre, un padre, un abuelo u otro integrante del linaje, incluso alguien a quien la persona nunca conoció directamente.

No todas las prácticas relacionadas con los antepasados implican que los muertos intervengan en la vida cotidiana. En muchos casos, su presencia cumple una función familiar, histórica o comunitaria: permite conservar nombres, enseñanzas, vínculos y recuerdos compartidos.

En México, el Día de Muertos es uno de los ejemplos más conocidos de relación ceremonial con los fallecidos, aunque sus prácticas cambian entre regiones y comunidades. No debe confundirse automáticamente con el espiritismo ni con la idea moderna de un guía personal.

5. Plantas, hongos y preparaciones ceremoniales

Algunas culturas atribuyen cualidades espirituales a determinadas plantas, hongos y preparaciones utilizadas en ceremonias. No todos estos elementos pertenecen a la misma categoría biológica ni cumplen las mismas funciones.

La ayahuasca o yagé es una bebida psicoactiva de origen amazónico. Generalmente se prepara con la liana Banisteriopsis caapi y otras plantas, entre ellas Psychotria viridis. Una revisión publicada por el Instituto de Ecología de la UNAM señala que sus usos contemporáneos han sido estudiados desde la antropología, la religión, la sociología y otros campos.

El peyote, en cambio, es un cactus cuyo uso ceremonial está documentado entre pueblos como los wixaritari y otras comunidades del norte de México y Estados Unidos. Algunas especies de hongos también han ocupado un lugar ritual en comunidades indígenas de México, particularmente en regiones de Oaxaca.

Estas prácticas no deben reducirse a la idea de “contactar espíritus”. Forman parte de sistemas ceremoniales con autoridades, conocimientos, reglas y contextos comunitarios propios. Tampoco constituyen una recomendación de consumo. Las sustancias psicoactivas pueden provocar efectos físicos y psicológicos adversos, además de estar sujetas a diferentes restricciones legales.

El cannabis tiene historias médicas, rituales y recreativas diversas, pero no puede colocarse automáticamente en la misma tradición que la ayahuasca, el peyote o los hongos ceremoniales.

6. Dioses y diosas

En algunas clasificaciones espirituales contemporáneas, las divinidades de distintas religiones son vistas como figuras de orientación personal. Entre los nombres que suelen aparecer están Atenea, Apolo, Lakshmi, Kali, Hathor, Horus, Selene, Lugh y Guanyin.

Sin embargo, estas figuras no pertenecen a una sola tradición. Atenea, Apolo y Selene proceden de la religión griega antigua; Hathor y Horus pertenecen al antiguo Egipto; Lakshmi y Kali forman parte del hinduismo; Lugh aparece en la tradición irlandesa; y Guanyin es una figura vinculada con el budismo de Asia oriental.

Llamarlas “guías espirituales” responde a interpretaciones actuales y personales. Dentro de sus contextos religiosos originales pueden ser entendidas como deidades, manifestaciones divinas, bodhisattvas u otras figuras con funciones específicas.

Antes de adoptar una de estas imágenes como guía personal conviene conocer su procedencia y evitar reunir tradiciones diferentes como si compartieran las mismas creencias.

7. Maestros ascendidos

Los maestros ascendidos son figuras propias de la teosofía y de movimientos esotéricos derivados de ella. Se describen como seres que habrían vivido en la Tierra, alcanzado un elevado desarrollo espiritual y superado el ciclo de reencarnaciones.

La idea adquirió fuerza entre los siglos XIX y XX. Distintos grupos incluyeron en sus listas a personajes religiosos, figuras históricas y entidades conocidas por nombres como Kuthumi, Morya o Saint Germain. La Encyclopedia of Occultism and Parapsychology relaciona este concepto con la teosofía y con organizaciones posteriores que afirmaban recibir mensajes de esos maestros.

Algunas listas contemporáneas incluyen a Jesús, Buda, Krishna, Confucio, María o Melquisedec. Esto no significa que el cristianismo, el budismo, el hinduismo o el confucianismo los reconozcan como “maestros ascendidos”. Esa clasificación pertenece a movimientos esotéricos que reinterpretaron figuras procedentes de distintas religiones.

¿Cómo saber cuál es tu guía espiritual?

No existe un método verificable para demostrar que una persona tiene un guía espiritual. Dentro de estas creencias, algunas personas buscan señales mediante la oración, la meditación, los sueños, la observación de símbolos o el acompañamiento de integrantes de su comunidad religiosa.

También es importante mantener una mirada crítica. Una experiencia emocional intensa, una coincidencia o un sueño no prueban por sí mismos la intervención de una entidad. Si una visión, una voz o una sensación genera miedo, afecta la vida diaria o impulsa conductas peligrosas, conviene buscar atención profesional.

Los siete tipos de guías espirituales presentados aquí permiten entender una clasificación extendida en medios y comunidades esotéricas. Su significado cambia según el contexto: algunas figuras proceden de religiones antiguas, otras de prácticas comunitarias y varias de corrientes modernas como el espiritismo y la teosofía.