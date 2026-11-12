Dónde ver arte queer en CDMX: galerías, museos y memoria LGBT+

En el Centro Histórico de la Ciudad de México, las historias de las disidencias sexuales también se escriben en las calles, los espacios de encuentro y los proyectos culturales que preservan sus memorias. Esta ruta comienza en República de Cuba, una zona vinculada con la vida nocturna LGBT+. Luego, explora galerías, museos y archivos que amplían el mapa de la cultura queer en la ciudad.

La producción cultural LGBT+ no se limita a los bares ni a las actividades del Mes del Orgullo. También circula a través de exposiciones, fotografía, performance, publicaciones, investigaciones y archivos que permiten conservar y reinterpretar experiencias históricamente marginadas.

República de Cuba: vida nocturna y cultura LGBT+ en el Centro Histórico

República de Cuba se encuentra en el Centro Histórico, cerca del Eje Central y a unas cuadras del Palacio de Bellas Artes. La vida nocturna LGBT+ se concentra especialmente en los alrededores de la intersección con el Callejón Héroes de 57. Además, en ocasiones, se extiende hacia la zona de Plaza Garibaldi. Este corredor ha sido reconocido por su vida nocturna queer, como documenta un reportaje de Once Noticias sobre la calle y sus proyectos culturales.

Aunque la Zona Rosa se consolidó como uno de los referentes comerciales y turísticos de la vida LGBT+ capitalina, República de Cuba tiene una dinámica propia, relacionada con establecimientos nocturnos, cantinas, baile y ritmos latinos. Estas diferencias permiten observar que la sociabilidad LGBT+ de la ciudad no se concentra en un solo territorio. Se construye en distintos espacios y adopta formas diversas.

Henri Donnadieu, Naná y Alejandra Bogue, 1989. Fotografía de archivo vinculada con la historia del Bar El Nueve, recuperada en el contexto de la exposición Las noches del 9 del Museo Universitario del Chopo.

En esta calle, la experiencia va más allá del entretenimiento dentro de los locales. La convivencia en las banquetas, la presencia de vendedores de comida y otros servicios forman parte de la vida nocturna. Además, la ropa, el drag, la música, el baile y la performance contribuyen a crear una cultura visual propia. El espacio público se convierte así en un lugar de encuentro y expresión para distintas identidades y comunidades.

A esta escena se suman proyectos culturales como Bellas Hartas, que vinculan el entorno del Centro Histórico con propuestas artísticas relacionadas con la diversidad sexual y de género. La presencia de estos espacios permite mirar República de Cuba no solo como un punto de encuentro nocturno. También permite verla como parte de una geografía cultural queer en transformación.

Bellas Hartas: arte queer en República de Cuba

El Espacio Cultural Bellas Hartas es una iniciativa independiente ubicada en República de Cuba 16, en el Centro Histórico. Su propuesta conecta la vida nocturna LGBTIQ+ de la zona con la creación artística y la visibilización de las disidencias sexuales y de género.

El nombre del espacio recupera una historia familiar. En una entrevista publicada por Once Noticias, su fundador, Arturo Elías Álvarez, explicó que retoma el nombre de una pulquería que había pertenecido a su tío, Víctor Jaramillo. Este vínculo con la memoria del lugar añade otra capa a un proyecto que dialoga con el contexto social y cultural de la calle.

Su programación incluye exposiciones, proyectos curatoriales, talleres, conversaciones, performance, música y otras expresiones del arte contemporáneo. Desde este espacio, la creación artística se relaciona con las historias y luchas de las comunidades LGBT+, sin depender de una sola exposición o actividad temporal.

Que Bellas Hartas esté ubicado en República de Cuba también resulta significativo: inserta un espacio dedicado explícitamente al arte y la diversidad en un corredor reconocido por su vida nocturna LGBTIQ+. Las vitrinas que dan hacia la calle permiten que parte de las obras sea visible para quienes pasan por ahí, incluso si no entran a la galería. Así, el espacio establece una relación directa con la gente que convive en República de Cuba, desde la fiesta hasta las actividades culturales.

Información práctica

Dirección: República de Cuba 16, Centro Histórico, Ciudad de México.

Entrada: gratuita.

Horario: miércoles a sábado, de 12:00 a 20:00 horas; domingos, de 12:00 a 17:00 horas.

Programación: sitio oficial de Bellas Hartas.

Salón Silicón: arte contemporáneo, feminismo y teoría queer

Salón Silicón es una galería independiente fundada en 2017 en la colonia Escandón y trasladada en 2023 a Roma Sur. Su programación presta especial atención al trabajo de artistas mujeres, queer y de la comunidad LGBT+, desde una perspectiva crítica que dialoga con el feminismo y la teoría queer.

La galería, fundada por Laos Salazar, Olga Rodríguez y Romeo Gómez López, se ha integrado a la escena contemporánea de la Ciudad de México mediante exposiciones que cuestionan las barreras del circuito artístico tradicional y dan espacio a prácticas que no siempre ocupan un lugar central en las instituciones.

Entre las muestras que ha presentado se encuentran Un jardín propio, de Alan Hernández, y Welcome to the Dollhouse, de Sandra Blow y Romeo Gómez López. Salón Silicón también ha exhibido el trabajo de artistas emergentes y busca mantener algunas obras a precios accesibles, ampliando las posibilidades de coleccionismo y circulación del arte contemporáneo.

Su trayectoria muestra cómo los espacios independientes pueden abrir rutas de exhibición alternativas, acompañar carreras artísticas en etapas tempranas y colocar perspectivas feministas y queer en el centro de la conversación cultural.

Información práctica

Dirección: Tehuantepec 223, Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horario: martes a viernes, de 12:00 a 18:00 horas; sábados, de 12:00 a 15:00 horas.

Entrada: el acceso a las exposiciones es generalmente gratuito; algunas actividades pueden tener condiciones particulares.

Programación: sitio oficial de Salón Silicón.

Museo Universitario del Chopo: décadas de arte y diversidad sexual

El Museo Universitario del Chopo mantiene desde hace décadas un vínculo importante con las culturas LGBT+ y las disidencias sexuales. Desde su apertura como museo universitario en 1975, el recinto ha dado cabida a comunidades y expresiones culturales que no siempre han encontrado espacio en otras instituciones.

Uno de los hitos de esta historia fue la Semana Cultural Lésbica-Gay, que durante los años ochenta encontró en el Chopo un espacio importante para sus actividades. El Archivo Desobediente del museo conserva un cartel de la Semana Cultural Gay de junio de 1987, con conferencias y encuentros sobre derechos humanos y literatura. Esta etapa fue importante para el desarrollo de una programación cultural LGBT+ que ya contaba con antecedentes de organización en la ciudad.

Con el tiempo, la iniciativa se vinculó con el desarrollo del Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS), que en 2026 celebró su edición número 39. Más que una plataforma de exhibición, el festival ha sido un espacio para reflexionar sobre derechos, experiencias y memoria de las comunidades sexodiversas. Su programación ha reunido exposiciones, conversatorios, fotografía, performance, música y actividades escénicas, conectando la creación artística con las discusiones sociales y políticas de cada época.

El museo también ha albergado proyectos dedicados a recuperar episodios y archivos de la historia LGBT+ en México. En 2024 presentó Las noches del 9, una exposición basada en materiales relacionados con el histórico Bar 9 —también conocido como Disco Bar El Nueve—, que funcionó en la Zona Rosa entre 1977 y 1989.

En 2025, el FIDS incluyó Plasticidades encarnadas, una retrospectiva sobre las expresiones artísticas y culturales de cuinas, vestidas, travestis y mujeres trans en México entre 1975 y 2025, con participación de artistas y archivos vinculados con la memoria trans. Ambas iniciativas forman parte de la programación pasada del recinto.

En 2026, la exposición Un lugar de ambiente. Legado y disidencia abordó la figura de Juan Gabriel y su relación con las expresiones culturales y la historia de las disidencias sexuales en México. La muestra reunió obras y documentos de distintas épocas y permaneció abierta hasta el 23 de agosto de ese año.

Esta labor permite reconocer el vínculo entre arte, activismo y memoria. Fotografías, carteles, publicaciones y otros documentos ayudan a reconstruir las experiencias de quienes impulsaron espacios de encuentro y organización. Entre las figuras relevantes de esta historia está José María Covarrubias, fundador del Círculo Cultural Gay e impulsor de la Semana Cultural Lésbica-Gay.

Aunque el Chopo no es un museo dedicado exclusivamente al arte LGBT+, su trayectoria lo convierte en un referente para comprender cómo las prácticas artísticas, la performance y el activismo han contribuido a construir y preservar las culturas disidentes en Ciudad de México.

Información práctica

Dirección: Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera, Ciudad de México.

Horario: miércoles a domingo, de 11:00 a 18:00 horas.

Entrada a galerías: $40 general; $20 para estudiantes, profesores, comunidad UNAM e INAPAM con credencial vigente. Miércoles, entrada libre.

Programación y actividades: sitio oficial del Museo Universitario del Chopo.

Centro de la Imagen: fotografía, género y memoria

El Centro de la Imagen forma parte de esta ruta por su trabajo en fotografía, investigación y memoria visual. Aunque no está dedicado exclusivamente al arte queer ni a la diversidad sexual, sus exposiciones y acervos permiten explorar representaciones del cuerpo, las identidades y las experiencias que dialogan con cuestiones de género y disidencia sexual.

Desde su apertura en 1994, el Centro se ha dedicado a la exhibición, preservación, investigación, enseñanza y divulgación de la fotografía y la imagen. La institución ha presentado más de 400 exposiciones y, de acuerdo con su información oficial sobre el acervo, resguarda más de 13,500 obras de alrededor de 1,200 fotógrafas y fotógrafos de México y América Latina.

Entre sus proyectos relacionados directamente con la diversidad sexual se encuentra la exposición fotográfica digital #CulturaDiversa, que recuperó imágenes de la comunidad LGBTTTI+ de México tomadas entre 1935 y 2011, pertenecientes a su acervo. Estas fotografías permiten acercarse a distintas épocas de la vida LGBT+ y observar cómo se han representado sus experiencias y formas de convivencia.

La fotografía abre posibilidades para explorar temas como el cuerpo, la identidad, el género, la intimidad y la memoria. Aunque estas aproximaciones no se limitan a la diversidad sexual, pueden contribuir a visibilizar experiencias y subjetividades históricamente relegadas de los relatos dominantes.

El Centro cuenta, además, con una biblioteca especializada en fotografía e imagen y un Centro de Documentación que resguarda textos curatoriales, hojas de sala, carteles, invitaciones, registros museográficos y recortes de prensa. Estos recursos permiten investigar la historia de la fotografía y acercarse a las transformaciones de la cultura visual en México. Las consultas especializadas del Centro de Documentación se realizan mediante cita, conforme a las condiciones de acceso publicadas por la institución.

Fotomuro del Centro de la Imagen, espacio de exhibición al aire libre inaugurado en 2015 en La Ciudadela, Ciudad de México.

Información práctica

Dirección: Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico, Ciudad de México.

Horario: miércoles a domingo, de 11:00 a 18:00 horas.

Entrada: gratuita.

Acervo: parte de las colecciones puede consultarse en línea; para consultar fondos documentales especializados, se requiere gestionar una cita.

Programación: sitio oficial del Centro de la Imagen.

Archivos LGBT+ y memoria queer que también se pueden consultar

La cultura queer no se construye únicamente en galerías y museos. Los archivos, las colecciones personales y los proyectos de memoria también permiten conocer la historia visual y cultural de las disidencias sexuales en México. Fotografías, carteles, publicaciones, invitaciones y testimonios documentan experiencias que con frecuencia han quedado fuera de los relatos oficiales.

Archivo de la Memoria Trans México

El Archivo de la Memoria Trans México (AMTM) preserva y difunde relatos, imágenes y objetos vinculados con las vidas de mujeres trans en el país. Su labor busca reconocer sus experiencias y dignificar tanto la memoria de quienes siguen construyendo estas historias como la de quienes ya no están.

Su archivo digital reúne fotografías y documentos de distintas épocas, incluidos fondos personales de mujeres trans como Sara Lugo, Terry Holiday, Coral Bonelli, Gabriela Elliot, Lucero León y Antonella Rubens, entre otras. El proyecto incorpora materiales de manera periódica y permite consultar parte de este patrimonio en línea.

Consulta: archivo digital de la Memoria Trans México.

Contacto: [email protected].

Modalidad: consulta digital y actividades públicas ocasionales, como exposiciones y colaboraciones con espacios culturales.

Círculo Cultural Gay y Festival Internacional por la Diversidad Sexual

El Círculo Cultural Gay, activo entre 1983 y 2006, fue una organización relevante para el desarrollo cultural y político del movimiento LGBT+ en México. Su historia está vinculada con el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, una iniciativa que ha reunido prácticas artísticas y espacios de reflexión sobre la diversidad sexual y de género.

Los materiales relacionados con esta trayectoria —carteles, programas, catálogos y fotografías— permiten acercarse a las redes culturales y comunitarias que impulsaron estas iniciativas. El Museo Universitario del Chopo ha recuperado parte de esta memoria mediante exposiciones, actividades dedicadas a la historia del festival y la conservación de documentos en su Archivo Desobediente.

Espacios históricos y archivos fotográficos

Los archivos relacionados con espacios históricos LGBT+ permiten reconstruir otras dimensiones de esta historia, como la vida nocturna y las redes de sociabilidad. Un ejemplo es el Bar 9, también conocido como Disco Bar El Nueve, que funcionó en la Zona Rosa entre 1977 y 1989. Las fotografías, los materiales promocionales y las invitaciones vinculados con este lugar han contribuido a recuperar parte de su historia y su importancia cultural.

Más allá de su valor documental, estos materiales permiten aproximarse a las formas en que las comunidades LGBT+ crearon espacios de encuentro y visibilidad en contextos de discriminación. También ayudan a comprender cómo la fiesta, la fotografía, la gráfica y las publicaciones comunitarias participaron en la construcción de una cultura visual propia.

Preservar y compartir estos materiales también es una forma de producción cultural queer. Un cartel de una fiesta, una fotografía de una marcha, una revista independiente o un testimonio personal pueden documentar maneras de vivir, relacionarse, organizarse y crear que han sido poco representadas en la historia oficial. Los archivos permiten que nuevas generaciones conozcan esos antecedentes, reconozcan continuidades entre distintas épocas y cuestionen el olvido.

Armando Cristeto, En la disco Metal, de la serie Las noches de reventón, 1989. Plata sobre gelatina. Colección MUAC, DGAV-UNAM. Donación del artista, 2014.

¿Dónde ver arte queer en CDMX durante todo el año?

La oferta de arte queer en Ciudad de México no se limita a las galerías especializadas ni a las actividades organizadas durante el Mes del Orgullo. Las cuestiones de género, sexualidad, identidad y memoria también atraviesan exposiciones de fotografía, arte contemporáneo, performance y proyectos de investigación en instituciones culturales de distintos perfiles.

Para localizar estas propuestas, conviene revisar la programación de museos y galerías, así como los textos curatoriales de sus exposiciones. Conceptos como disidencia sexual, corporalidad, feminismos, memoria trans y archivo pueden ayudar a identificar muestras que abordan estas experiencias, incluso cuando no se anuncian explícitamente como arte queer.

Además del Chopo, el Centro de la Imagen y Salón Silicón, vale la pena consultar la programación del Museo de Arte Moderno y del Museo de la Ciudad de México. Las redes sociales y los sitios oficiales de estos recintos permiten conocer inauguraciones, conversatorios, performances y talleres, además de verificar fechas, horarios y costos. Seguir a artistas, colectivos y espacios independientes amplía la búsqueda hacia iniciativas que no siempre tienen presencia en los circuitos institucionales.

Espacio Zona Dirección o modalidad Qué ofrece Entrada Programación Bellas Hartas Centro Histórico República de Cuba 16 Exposiciones, talleres y actividades relacionadas con la cultura LGBTIQ+ Gratuita Sitio oficial Salón Silicón Roma Sur Tehuantepec 223 Arte contemporáneo con perspectivas feministas y queer Generalmente gratuita; algunas actividades pueden variar Sitio oficial Museo Universitario del Chopo Santa María la Ribera Dr. Enrique González Martínez 10 Exposiciones, performance, fotografía, archivos y FIDS $40 general; miércoles gratis en galerías Sitio oficial Centro de la Imagen Centro Histórico Plaza de la Ciudadela 2 Fotografía, exposiciones, memoria visual y documentación Gratuita Sitio oficial Archivo de la Memoria Trans México Consulta digital Archivo en línea Fotografías, documentos y testimonios de mujeres trans Consulta digital gratuita Sitio oficial

Más allá de junio: el arte queer durante todo el año

La cultura LGBT+ de Ciudad de México no se limita al Mes del Orgullo ni a las actividades que se organizan alrededor de junio. Museos, galerías independientes, archivos y espacios comunitarios mantienen abiertas distintas conversaciones sobre identidad, representación, memoria histórica y creación contemporánea.

República de Cuba permite acercarse a una parte de esta historia desde la calle, la vida nocturna y las redes de sociabilidad que se han formado en torno a ella. Bellas Hartas conecta ese entorno con propuestas artísticas y culturales, mientras que Salón Silicón y el Museo Universitario del Chopo ofrecen otras perspectivas sobre las prácticas contemporáneas, el activismo y la memoria LGBT+. El Centro de la Imagen y el Archivo de la Memoria Trans México, por su parte, permiten explorar cómo las fotografías y los documentos contribuyen a preservar historias que no siempre han ocupado un lugar central en los relatos oficiales.

Recorrer estos espacios permite reconocer que la cultura queer no se produce en un solo lugar ni responde a una única forma de expresión. La fiesta, las artes visuales, la investigación y los archivos forman parte de una trama cultural construida por comunidades, artistas y proyectos que transforman continuamente la manera de habitar y representar la ciudad.

República de Cuba es apenas una puerta de entrada a esa geografía queer que se despliega por la ciudad, hecha de cuerpos, encuentros, obras y memorias que se niegan a desaparecer. Porque la historia no cabe en un mes ni en una bandera: vive en los espacios que resisten, en las imágenes que nos devuelven a quienes fuimos y en las voces que siguen inventando otras formas de existir. Mientras haya memoria que cuidar y cuerpos que narrarse, la historia seguirá encontrando dónde florecer.