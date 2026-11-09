Bahidorá 2027: lineup, artistas por escenario, horarios y novedades de sus XV años

El Carnaval de Bahidorá 2027 ya tiene lineup para celebrar su XV aniversario. Del 12 al 14 de febrero, Las Estacas, Morelos, volverá a recibir tres días de música con una programación encabezada por Thundercat, Mochakk, Avalon Emerson, Gilles Peterson, Nu Genea y RY X. El cartel reúne a figuras internacionales del house, techno, jazz y funk, junto con propuestas latinoamericanas que exploran nuevas posibilidades de la música electrónica y los sonidos populares.

La edición número quince también trae colaboraciones especiales con Dekmantel y Nyege Nyege, dos plataformas que han impulsado distintas escenas de la música de baile contemporánea. A esto se suman presentaciones en vivo, sesiones extendidas y artistas que vale la pena descubrir antes de llegar al festival. Aunque todavía falta conocer los horarios individuales, la distribución inicial del cartel permite identificar qué sucederá en algunos de sus escenarios.

Thundercat (Stephen Lee Bruner), músico estadounidense de jazz, funk y soul.

Bahidorá 2027: ¿quiénes encabezan el lineup?

Uno de los nombres destacados es Thundercat, bajista, cantante y productor estadounidense cuya música conecta el virtuosismo del jazz con el funk, el soul y el R&B. Su participación destaca dentro de una programación habitualmente asociada con la electrónica, pero que conserva un espacio importante para los conciertos en vivo. Su capacidad para pasar de composiciones introspectivas a líneas de bajo complejas lo convierte en uno de los músicos que aportarán variedad al aniversario.

Desde Brasil llegará Mochakk, DJ y productor que ha construido una identidad alrededor del house, la energía de sus sesiones y una selección musical que incorpora elementos del funk y el disco. También figura Avalon Emerson, reconocida por sus mezclas que atraviesan distintas vertientes de la electrónica, mientras que Gilles Peterson aportará su experiencia como DJ, locutor y explorador de sonidos provenientes del jazz, el soul y las escenas de baile de diferentes regiones del mundo.

Otros nombres destacados incluyen a RY X, Nu Genea Live Band, DJ Nobu, HAAi, Omar S, Marcel Dettmann y Ricardo Villalobos. La variedad confirma que el cartel reúne distintas maneras de entender la música de baile, la improvisación y la experimentación, sin concentrarse en un solo género.

Cartel del Carnaval de Bahidorá 2027, que celebrará su XV aniversario del 12 al 14 de febrero en Las Estacas, Morelos. El lineup incluye a Thundercat, Mochakk, Avalon Emerson, Gilles Peterson, Nu Genea Live Band y otros artistas de la escena internacional.

Artistas de Bahidorá 2027 por escenarios

Bahidorá cuenta con cuatro espacios musicales principales: Sonorama, El Cubo, La Estación y Paradisio. Cada uno responde a una identidad sonora particular, desde los conciertos de gran formato hasta las sesiones de vinilos y la música de club. La organización ya adelantó parte de la distribución de artistas, aunque todavía falta anunciar la programación individual por día y hora.

Sonorama: Thundercat, Mochakk y Nu Genea

Sonorama será uno de los puntos centrales del festival. Aquí estarán Thundercat y Mochakk, junto con RY X en formato live, Nu Genea Live Band, A.CHAL, Brunello y Fuensanta. La combinación permite anticipar conciertos y presentaciones donde convivirán instrumentos en vivo, electrónica, composiciones vocales y ritmos orientados al baile.

Destaca especialmente Nu Genea, proyecto formado por Massimo Di Lena y Lucio Aquilina. Su música recupera elementos del disco, boogie, funk y distintas tradiciones mediterráneas, particularmente aquellas relacionadas con Nápoles. Su presentación con banda completa ofrecerá un formato distinto al de un DJ set, con arreglos instrumentales y una fuerte presencia del groove.

Avalon Emerson en su casa del norte del estado de Nueva York. Fotografía de Tim Barber para The New York Times, publicada el 18 de marzo de 2026 en el reportaje The Loud Nights and Quiet Days of Avalon Emerson.

El Cubo: Avalon Emerson, Gilles Peterson y DJ Nobu

El Cubo concentrará buena parte de la programación de música de club internacional. Avalon Emerson, Gilles Peterson y DJ Nobu compartirán cartel con HAAi, Omar S, Paurro y Saga & Millow. Es un espacio pensado para quienes disfrutan las sesiones largas, las transiciones entre géneros y la relación entre el DJ y la pista de baile.

La selección reúne distintas generaciones y aproximaciones a la electrónica. Omar S representa una conexión directa con el house de Detroit, mientras que DJ Nobu es una figura reconocida dentro del techno japonés. Gilles Peterson, por su parte, aporta una visión mucho más amplia de la cultura del DJ, con selecciones que pueden transitar entre jazz, música afrodescendiente, soul y electrónica.

La Estación: BADSISTA, Meth Math y sonidos latinoamericanos

La Estación reunirá propuestas como BADSISTA, La Coreañera, Los Thuthanaka, Meth Math, Orestes Gomez y Mixteña de Santa Cecilia. También recibirá un showcase de ANENOA presentado por Matías Aguayo. Esta selección refleja el interés de Bahidorá por las escenas latinoamericanas y las posibilidades de cruzar géneros populares con nuevas formas de producción electrónica.

Frente a los sonidos más asociados con los clubes europeos, La Estación ofrece una programación donde el cuerpo, el ritmo y las identidades musicales de América Latina ocupan un lugar central. Es uno de los espacios donde el público podrá descubrir propuestas que no necesariamente aparecen entre los nombres principales del cartel.

Dekmantel y Nyege Nyege llegan con programación especial

Una de las novedades de Bahidorá 2027 será la participación de Dekmantel Soundsystem & Friends, una intervención que reunirá a Marcel Dettmann, Octave One en formato live, Soul of Hex y el b2b de Moxie con Jennifer Loveless, además de Dekmantel Soundsystem. La selección conecta distintas generaciones del techno y el house, desde la tradición de Detroit hasta las escenas contemporáneas de clubes europeos.

También llegará Nyege Nyege, colectivo y sello originario de Kampala, Uganda, con su propuesta Rave in Town. Participarán ASNA, Arsenal Mikebe, DJ Travella, Kampire y Sandunga, artistas vinculados con ritmos africanos contemporáneos, experimentación y formas de baile que amplían el panorama de la electrónica internacional.

Estas intervenciones forman parte de la programación especial del festival y no representan nuevos escenarios permanentes. El sitio oficial también contempla Paradisio, un espacio diurno dedicado a selectores musicales y sonidos recuperados en vinilo, aunque su distribución completa para 2027 todavía no está detallada.

Jennifer Loveless, DJ y productora canadiense, es una de las artistas confirmadas para Bahidorá 2027, donde compartirá un set b2b con Moxie.

Cuatro artistas que vale la pena descubrir en Bahidorá 2027

Más allá de los headliners, hay varios nombres que merecen atención. Uno de ellos es BADSISTA, proyecto de Rafaela Andrade, artista de São Paulo cuya producción combina baile funk brasileño, bass music, house y techno. Su trayectoria incluye colaboraciones con Linn da Quebrada y Kelela, además de una participación activa en espacios que promueven la presencia de nuevas figuras dentro de la música electrónica.

Otro descubrimiento es daoud, trompetista y compositor que trabaja desde una aproximación poco convencional al jazz. Su álbum GOOD BOY (2024) muestra una música que alterna momentos de tensión, humor e improvisación. En directo, su propuesta incorpora teclados, contrabajo y batería, con arreglos que se alejan de las estructuras más previsibles del género.

La productora Jennifer Loveless, quien se presentará en un b2b con Moxie, explora una vertiente más emotiva del house. Su trabajo combina melodías envolventes, texturas cercanas al ambient y bajos que mantienen una conexión constante con la pista de baile. Su álbum Familiar, publicado en octubre de 2026 por Running Back, es una buena introducción a esa faceta.

Finalmente, Nu Genea Live Band merece un lugar entre las recomendaciones, incluso siendo uno de los proyectos destacados del cartel. Discos como Nuova Napoli y Bar Mediterraneo muestran su interés por reconstruir encuentros entre culturas musicales. Su regreso discográfico en 2026 con People of the Moon ofrece otra referencia para llegar a Bahidorá con una idea más clara de su universo sonoro.

Horarios de Bahidorá 2027: ¿qué está confirmado?

Aunque el cartel ya permite conocer parte de la distribución por escenarios, los horarios individuales de los artistas todavía no se han publicado. Lo que sí está disponible es la información sobre accesos y el inicio general de las actividades.

De acuerdo con las preguntas frecuentes oficiales de Bahidorá, el viernes 12 de febrero los asistentes con boleto Full Weekend (tres días) podrán ingresar desde las 16:00 horas. Quienes tengan boleto Full Weekend y camping o hospedaje dentro de Las Estacas podrán acceder desde las 14:00 horas, cuando abre el campamento. La programación musical comenzará a las 18:00 horas con dos escenarios activos. También existe la modalidad Day Pass viernes, cuyo acceso inicia a las 16:00 horas.

El sábado 13, el acceso para asistentes con Half Weekend estará disponible desde las 11:00 horas. El domingo 14, quienes cuenten con Day Pass podrán ingresar a partir de las 11:00 horas. Es importante distinguir estos horarios de entrada de los horarios de conciertos, que deberán consultarse cuando el festival publique su itinerario definitivo.

Para ingresar al festival es necesario contar con el boleto de acceso correspondiente. Los boletos de camping y hospedaje se adquieren por separado y no sustituyen la entrada al Carnaval.

Saula Mandujanevsky y las novedades de los XV años de Bahidorá

La celebración también incluye una colaboración con Saula Mandujanevsky, música, comediante y creadora de contenido conocida por sus reinterpretaciones de canciones populares. Para conmemorar el aniversario, preparó una versión de Quinceañera, tema popularizado por Thalía, que lleva a su particular universo de humor, referencias musicales y cultura de internet.

La colaboración incorpora una lectura lúdica de los tradicionales XV años mexicanos. Bahidorá utiliza una canción reconocible para conectar la celebración con otras expresiones de la cultura popular. La publicación oficial dedicada a Saula explica cómo su experiencia musical y su trabajo en la comedia confluyen en esta reinterpretación. Su participación forma parte de la campaña del aniversario, aunque no se ha anunciado una presentación suya dentro del lineup.

Presentación nocturna en el escenario Sonorama durante el Carnaval de Bahidorá 2024, celebrado en Las Estacas, Morelos, el 17 de febrero. Foto: Cortesía de Carnaval de Bahidorá.

Fechas, boletos y próximas actualizaciones de Bahidorá 2027

El Carnaval de Bahidorá 2027 se celebrará el 12, 13 y 14 de febrero en Las Estacas Parque Natural, ubicado en Tlaltizapán, Morelos. El festival es exclusivo para mayores de 18 años y ofrece distintas modalidades de acceso, además de opciones de camping y hospedaje que deben contratarse por separado.

Los boletos se encuentran disponibles a través de la página oficial de Bahidorá, donde también se publicarán las siguientes actualizaciones del cartel y los horarios. Para consultar los precios anunciados en la preventa, las diferencias entre accesos y las opciones de campamento, Yaconic cuenta con una guía de boletos y camping de Bahidorá 2027.

Con quince ediciones, Bahidorá mantiene una identidad que combina música, naturaleza y convivencia, pero su cartel de 2027 también permite observar hacia dónde se están moviendo distintas escenas musicales. Entre el jazz de Thundercat y daoud, las conexiones mediterráneas de Nu Genea, el baile funk brasileño y las propuestas experimentales africanas, el festival reúne tradiciones musicales que rara vez coinciden en un mismo espacio.