Cómo reconocer y prevenir los golpe de calor en mascotas

¿Sabías que las olas de calor pueden ser fatales tanto en perros como en gatos, ya que, a diferencia de los humanos, ellos no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal mediante el sudor? Si bien los perros disipan el calor principalmente a través del jadeo y las almohadillas de sus patas, mientras que los gatos lo hacen acicalándose para evaporar saliva de su pelaje; debes saber que estos mecanismos son insuficientes cuando la temperatura oscila o supera los 40 °C. Las razas braquicéfalas, como bulldogs o gatos persas, los perros y gatos menores de 6 meses y mayores de 8 años, los que tienen sobrepeso o problemas cardíacos o respiratorios, son más vulnerables debido a su menor capacidad para termo-regularse. ¿Qué hacer cuando el calor se pone en modo inclemente? ¡Indaguemos en este importante tema y descubramos la respuesta!

Síntomas habituales de un golpe de calor

Los síntomas habituales de un golpe de calor en perros suelen ser jadeos excesivos, salivación abundante, encías rojas brillantes, respiración acelerada, letargo, tambaleo, y vómitos. En gatos, los signos pueden ser más sutiles, ya que estos animales tienen la capacidad de esconder muy bien sus síntomas cuando se sienten mal. Sin embargo, cuando están muy afectados, comienzan a mostrar síntomas como jadeo, inquietud, mucosas enrojecidas, falta de apetito y comportamiento apático. Es muy importante destacar que, aunque estos sean síntomas comunes de golpes de calor, no siempre es así, ya que otras condiciones, como infecciones, problemas neurológicos o intoxicaciones, pueden manifestarse de manera similar. Por ello, ante cualquier signo de malestar, es fundamental llevar a tu mascota inmediatamente a un veterinario para un diagnóstico preciso, descartar que no se trate de otra condición y así determinar un tratamiento oportuno y a tiempo.

¿Por qué es importante una alimentación balanceada ante temperaturas inclementes?

Una alimentación balanceada es clave para fortalecer a las mascotas frente a olas de calor. Una dieta rica en nutrientes apoya el sistema inmunitario y mantiene la energía, contrarrestando la pérdida de apetito usual en verano. Así tenemos, por ejemplo, que las croquetas para mascotas fabricadas por Maka son ideales, ya que están formuladas con ingredientes naturales de alta calidad, proporcionando proteínas, vitaminas y minerales esenciales para perros y gatos. Maka también ofrece opciones de alimento húmedo que, además de ser nutritivas, aportan hidratación adicional, lo que es crucial durante las olas de calor. Repartir la comida en porciones pequeñas y ligeras a lo largo del día facilita la digestión y evita la sobrecarga metabólica en climas cálidos. No obstante, es fundamental que, antes de iniciar una dieta, se debe consultar con un veterinario a fin de ajustar la dieta según la raza, edad y necesidades específicas de la mascota.

Medidas preventivas

Hidratación

La hidratación es la piedra angular para prevenir golpes de calor. Los perros y gatos deben tener acceso constante a agua fresca y limpia, preferiblemente en recipientes de acero inoxidable o cerámica para gatos, ya que evitan que el agua se caliente rápidamente. Cambiar el agua varias veces al día y añadir cubitos de hielo puede incentivar la ingesta, especialmente en gatos, que suelen ser reacios a beber.

Horarios de paseo

Durante los paseos perrunos, se debe ofrecer agua cada 15-20 minutos si las temperaturas superan los 26 °C. Los horarios de paseo deben ajustarse a las horas más frescas del día, idealmente antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde.

Proporcionar un entorno fresco

Es vital mantener a las mascotas en áreas ventiladas con aire acondicionado o ventiladores, alejadas de ventanas expuestas al sol. Esto evita el riesgo de sobrecalentamiento corporal.