Nintendocore: Cuando los videojuegos y el rock se fusionan en un género único

El mundo de la música y el de los videojuegos han mantenido un vínculo estrecho desde hace décadas. Sin embargo, en la década de los 2000, esta conexión se materializó en un género musical que tomó por asalto a una subcultura de amantes de los juegos retro y el rock: el Nintendocore. Este género es la unión de la música chiptune, creada a partir de los chips de sonido de consolas de videojuegos como el NES, con géneros potentes y enérgicos como el metal, el punk, el rock y el metalcore.

Aunque su nombre se centra en Nintendo, el Nintendocore engloba una amplia gama de sonidos y estilos, abarcando desde el power metal hasta el shoegaze. Antes de que los juegos musicales como Guitar Hero y Rock Band se volvieran populares, ya existían artistas que experimentaban con sonidos de videojuegos. Un ejemplo es la banda japonesa Yellow Magic Orchestra, que a finales de los 70 sampleó los sonidos del popular juego Space Invaders para sus composiciones.

De forma similar, en Estados Unidos, el dúo cómico Buckner & Garcia capitalizó la euforia por Pac-Man con su álbum Pac-Man Fever (1982), un disco que se convirtió en platino al celebrar juegos icónicos como Frogger y Donkey Kong. Estos pioneros sentaron las bases para lo que años más tarde sería un género completo, demostrando que la música de videojuegos tenía un potencial más allá de las consolas para transformarse en Nintendocore.

El Nintendocore no solo se ha manifestado en estudios de grabación, sino también en las presentaciones en vivo de bandas que demostraron su amor por los 8 bits. Tal es el caso de Autoclave, una banda de Washington D.C. que en sus inicios de math rock, era conocida por interpretar en vivo el tema de la clásica arcade Paper Boy. Otro ejemplo notable es el del legendario Mike Patton, quien en su época con Mr. Bungle solía deleitar al público con una versión del icónico tema de Super Mario Bros., compuesto por el maestro Koji Kondo.

Bandas esenciales del Nintendocore y sus aportes al género

Horse the Band

Considerados los creadores del término Nintendocore. Formados en California, esta banda combinó el sonido del viejo NES con melodías de metalcore. Su álbum The Mechanical Hand les dio gran popularidad y destacó por sus letras que exploraban traumas y metáforas basadas en personajes de los videojuegos. Aunque su último álbum data de 2009, en 2020 regresaron con un EP, reafirmando su legado.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

The Depreciation Guild

Desde Nueva York, este trío se inclinó por una vertiente más etérea del género. Su música mezcla el chiptune con el dream pop y shoegaze, creando atmósferas soñadoras y etéreas. En su álbum In Her Gentle Jaws, los bits sirven para construir paisajes sonoros, mientras que su EP Nautilius es un homenaje directo a las melodías del Game Boy, mostrando una faceta más tranquila y melódica del Nintendocore.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Math the Band

Esta banda de Providence ha mantenido vivo el movimiento Nintendocore con un enfoque muy particular. Su música es una mezcla de chiptune con punk, indie y pop, aderezada con un gran sentido del humor y referencias a la cultura geek. Fundada por Kevin Steinhauser, su proyecto es tan ambicioso que han lanzado álbumes con temas dedicados a videojuegos como Killer Instinct e incluso han intentado crear su propio juego para Game Boy Color, demostrando su devoción por los 8 bits.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Minibosses

Un grupo que, a pesar de su trayectoria desde finales de los 90, ha permanecido en la escena underground. Con un estilo de rock progresivo con toques de heavy metal, Minibosses se ha dedicado a crear excelentes versiones de temas de videojuegos clásicos de Nintendo. Sus covers de juegos como Castlevania, Mega Man y Super Mario son reverentes homenajes que demuestran su virtuosismo musical y su profundo conocimiento de la música de los 8 bits.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Powerglove

Bautizada en honor al icónico accesorio de NES, esta banda de Boston es un referente del power metal. Se especializan en reversionar temas clásicos no solo de videojuegos, sino también de series animadas como Los Picapiedra y X-Men. Su álbum Total Pwnage incluye covers de Tetris y F-Zero, mientras que en producciones más recientes han colaborado con vocalistas de bandas como Sonata Arctica y Dragonforce, llevando su talento a un nivel superior.