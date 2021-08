John Howard Carpenter, el amo y señor del cine de terror cuenta con un legado que vale la pena repasar una y otra vez. Su trabajo cinematográfico es de gran importancia pues sus aportaciones al género terrorífico especialmente se dio entre las décadas de 1970 y 1980. Además de dirigir, también se ha destacado como guionista y compositor​ de bandas sonoras.​

A lo largo de su trayectoria, el cineasta estadounidense ha obtenido 22 premios, incluyendo los Saturn o los del Festival de Cannes y Sitges, además de otras 20 nominaciones.

«Adoraba las películas de monstruos cuando era niño, pero desgraciadamente, ahora todo son superhéroes. Muchos de mis personajes no son los más molones de la sala, son los perdedores, la clase obrera.» John Carpenter

Halloween (1978)

El clásico por excelencia del aclamado director, es Halloween. Fue dirigida y orquestada por Carpenter. La co escribió junto con la productora Debra Hill, ese fue el inicio de una gran franquicia que perdura en el imaginario colectivo. ¿Quién no ama Halloween? Aunque la hayamos visto de pequeño o ya adolescentes, nos haya dado miedo o no. Es simplemente una obra maestra.

Es protagonizada por Donald Pleasence y Jamie Lee Curtis en su debut cinematográfico. La trama va sobre el comienzo de la noche de Halloween del año 1963, cuando Michael Myers asesina a su hermana en la ciudad ficticia del Medio Oeste estadounidense de Haddonfield. 15 años después logra escapar de un sanatorio el 30 de octubre de 1978 para seguir asesinando. El personaje como tal de Michael Myers, también se convirtió en una importante figura de la cultura del terror.

La Cosa (1982)

Terror y ciencia ficción se conjugan en esta gran película de John Carpenter. Fue escrita por Bill Lancaster y basada en la novela de 1938 de John W. Campbell Jr. Who Goes There? El amo del slasher nos cuenta la historia de como un grupo de investigadores estadounidenses, ubicados en la Antártida se encuentran con la «Cosa». Se trata de un ser extraterrestre parasitario que es capaz de imitar a otros organismos. El pánico y la paranoia se apodera rápidamente del grupo de investigadores pues descubren que ya no pueden confiar entre sí y que cualquiera de ellos podría ser la «Cosa».

Los protagonistas son Kurt Russell como un piloto de helicóptero del equipo, R.J. MacReady, A. Wilford Brimley, T. K. Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Richard Masur, Donald Moffat, Joel Polis, y Thomas Waites. Lo curioso es que una vez se estrenó los críticos de cine y el público detestó esta obra, y fue hasta su lanzamiento en video que poco a poco alcanzó el éxito hasta convertirse en un filme de culto. Hoy en día es una de las mejores películas de ciencia ficción o de horror.

Sobreviven (1988)

Sobreviven (They Live), fue escrita y dirigida por John Carpenter al igual que el guion. Solo que el director lo realizó bajo el pseudónimo de Frank Armitage. La película está basada en un relato de 1963 de Ray Nelson titulado Eight O’Clock in the Morning.

Cuenta la historia sobre un trabajador que encuentra unos lentes que permiten ver a las personas en su aspecto auténtico, así descubrirá que importantes personajes de la vida política y social son en realidad extraterrestres. De esta manera logra ver como la raza alienígena se va a apoderando poco a poco del mundo para esclavizar a los humanos. Contiene elementos de thriller, humor negro y al mismo tiempo proyecta un trasfondo social que vivía en ese momento los estadounidenses.

Starman (1984)

Otra de las obras maestras de Carpenter es Starman (hombre estrella). Protagonizada por Jeff Bridges y Karen Allenen, la trama gira en torno a la historia de un extraterrestre humanoide que llega a la tierra gracias a un mensaje enviado por la nave espacial Voyager II. En cuanto al guión, corrió a cargo Bruce A. Evans y Raynold Gideon.

En la boca del miedo (1994)

Película dirigida por Carpenter con guión de Michael De Luca, este título posee una gran influencia de los relatos de H.P. Lovecraft. Es protagonizada por Sam Neill, Julie Carmen, Jürgen Prochnow, David Warner y con una breve aparición de Charlton Heston. La cinta es la tercera y última parte de la llamada «Trilogía del Apocalipsis», creado por Carpenter.

Sinopsis: «John Trent es un cínico investigador que sigue el rastro de Sutter Cane, un escritor que desaparece y que, a través de sus novelas de terror, ejerce un extraño poder sobre sus lectores».