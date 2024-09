Las mejores canciones de Travis Scott previo a su concierto en México

Jacques Berman Webster II, mundialmente conocido como Travis Scott y su historia de vida ha servido de inspiración para muchas personas. Por ello, no es difícil entender el sold out de su primera fecha anunciada en México y la apertura de una segunda de su «Circus Maximus Stadium Tour«. Si aún no lo conoces, te traemos las 10 mejores canciones de Travis Scott para escuchar previo a su concierto en el Estadio Azteca.

Texas es el lugar de origen de este rapero que además, ha colaborado con distintas reconocidas marcas de ropa. Previo a alcanzar el éxito, Travis empezó a interesarse más en la música y abandonó sus estudios universitarios para grabar, en un inicio, en estudios improvisado en casa. En 2015, lanzó «Rodeo» álbum del que se desprendió «Antidote«, sencillo que se convirtió en el más alto de la lista lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, llegando al número 16.

Si aún no conoces la trayectoria musical de este rapero norteamericano, aquí te dejamos las 10 mejores canciones de Travis Scott. El artista que se ha convertido en una figura del rap estadounidense y ha logrado posicionar sus discos en los primeros lugares. Entre ellos, el exitoso «Astroworld» donde se aprecian duetos con personalidades como Kanye West y Lil Uzi Vert.

«Antidote» (2015)

La primera recomendación de las 10 mejores canciones de Travis Scott, es «Antidote«. Primer gran éxito lanzado como sencillo del álbum «Rodeo«. Esta canción destaca por una melodía contagiosa y un ritmo pegajoso que ayudaron a Travis a definir un estilo en el mundo del hip hop.

«90210» (Feat. Kacy Hill, 2015)

«Rodeo» además de ser su primer disco, ha sido un disco que le brindó al rapero varias de sus 10 mejores canciones. Lo destacable de esta canción, es la combinación de una narrativa personal con una producción innovadora. Scott colaboró con Kacy Hill para este tema que ofrece una visión en introspección sobre su ascenso a la fama.

«Mamacita» (2014)

Con un esfuerzo por pronunciar en español, llegó «Mamacita«, desprendido del mixtape Days Before Rodeo. Se trata de una canción que brilla por su energía y que además, cuenta con la colaboración de Rich Homie Quan y Young Thug. Dentro de las 10 mejores canciones de Travis Scott, sin duda, «Mamacita» se ha convertido en un himno de fiesta.

«HIGHEST IN THE ROOM» (2019)

Una combinación por demás encantadora: trap y el estilo melódico característico de Scott. Este sencillo logró cautivar la atención global con su lanzamiento gracias a la producción en la pista y la letra contagiosa. En el video, se muestra a un Travis Scott en su mejor momento con la dupla de estilos musicales antes mencionados.

«goosebumps» (Feat. Kendrick Lamar, 2016)

Coronada en Spotify como una de las canciones más populares de Travis, este sencillo se desprende de del álbum «Birds in the Trap Sing McKnight. «goosebumps» cuenta con la participación de Kendrick Lamar, y es una canción que combina una melodía sombría con letras introspectivas que resuenan con una atmósfera intensa en la cabeza de quien las escucha. Durante su gira de 2017, Scott cantó 15 veces este tema en un solo concierto, al convertirse en uno de sus favoritos.

«Pick Up the Phone» (Feat. Young Thug & Quavo, 2016)

Esta canción se dio en colaboración con Young Thug y Quavo cuya participación, le brindó un aire diversificado al tema musical. Las melodías que la conforman, la vuelven inolvidable en conjunto con una producción minimalista. La sencillez desarrollada en un buen trabajo, convirtió rápidamente a «Pick Up the Phone» en un éxito de las listas internacionales.

«SICKO MODE» (Feat. Drake, 2018)

Esta canción es considerada una de las mejores y la obra maestra de su álbum «Astroworld«. En ella, colaboró con Drake, el enemigo de Kendrick Lamar, con quien también tiene una canción. Esta pieza tiene una estructura dividida en tres partes, cada una con un ritmo y estilo único que nos muestra el gran potencial de la versatilidad de Travis como artista.

«BUTTERFLY EFFECT» (2018)

«Astroworld» nos regaló diversas joyas distintivas y dignas de escucharse más de una vez en una sola sesión. Una de ellas, es sin duda «BUTTERFLY EFFECT«. Este gran éxito se ha posicionado como uno de los más escuchados en la trayectoria de Scott y ha obtenido más de mil 400 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify.

«FE!N» (Feat. Playboi Carti, 2023)

Esta canción se desprende del disco ‘Utopía’ lanzado en 2023 y cuenta con 740 millones de reproducciones. Esta canción aborda temas de lealtad y traición, así como la violencia y lo dura que es la vida en la calle. La participación de Playboi Carti, añade el toque perfecto para celebrar la euforia y la vida sin restricciones por parte de ambos cantantes. Durante la gira «LaFlame» la cantó varias veces provocando la locura tanto en el escenario como en la pista por parte de sus fans.

FRANCHISE (Feat. Young Thug & M.I.A, 2020)

Esta canción fue una bomba para cada uno de lo participantes. Se trata del tema que convirtió a Travis Scott en el primer artista en la historia de la lista de Billboard en tener tres canciones debutando en el número uno en menos de un año. Además del cuarto tema en el número uno del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.