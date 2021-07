DOCUMENTALES PARA INICIARTE EN EL HIP HOP

El hip hop es la forma dominante del pop en la actualidad. Muchas de las canciones que han sonado en la radio en la última década son o tienen que ver con este género. Pero ¿de dónde salió este estilo musical? Si quieres saberlo te recomendamos estos documentales para que te enteres de todo lo que debes saber acerca de esta cultura.

Sample This (2012)

Antes de entender la historia del hip hop tenemos que irnos al origen del tema que más sonó en las primeras fiestas de DJs en el Bronx.

En este documental nos cuentan la historia de “Apache”, uno de las canciones más sampleadas en los primeros años. ¿Sabías que Charles Manson tuvo que ver en la historia del hip hop? Pues sí. Esto y más podrás encontrar en este tremendo trabajo.

¿Dónde lo puedo ver?: Netflix

Hip Hop Evolution (2016)

Tras el éxito que tuvo Metal Evolution, Banger Films decidió lanzar una serie que contara la historia del hip hop. Con cuatro temporadas y dieciséis episodios, esta docuserie nos traslada a las ciudades que ayudaron a formar el género como lo conocemos ahora. Sin lugar a dudas se trata de algo imperdible tanto para los amantes del género como para aquellos que apenas se empiezan a interesar por él.

¿Dónde lo puedo ver?: Netflix

The Defiant Ones (2017)

Esta docuserie de cuatro episodios narra la vida de Dr. Dre y Jimmy Iovine, el primero es uno de los productores de hip hop más importantes de la historia mientras que el segundo es el presidente de Interscope Records, la disquera más influyente de los años 90 y una de las más importantes de nuestros días.

Si bien no es un documental que narre la historia del hip hop, a través de Dr. Dre podemos vivir varios momentos importantes como la creación del gangsta rap, la guerra de las costas en los años 90 y el descubrimiento de raperos de la talla de Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg y Kendrick Lamar.

Recomendado para amantes del hip hop y de la música en general ya que la vida de Iovine es bastante interesante por sí sola.

¿Dónde lo puedo ver?: Netflix

Somos Lengua (2017)

Pero como no todo el hip hop se hace en inglés también les dejamos aquí un documental en el que se recopilan testimonios de varios de los representantes más importantes del hip hop mexicano. Entrevistas a Aczino, Eptos Uno, Alemán, Muelas de Gallo, C-Kan, Lobo Estepario, Caballeros del Plan G, entre muchos otros da como resultado uno de los trabajos más serios y mejor realizados del hip hop en español.

¿Dónde lo puedo ver?: Prime Video

Lil Peep: Everybody’s Everything (2019)

Si lo que te gusta es el nuevo sonido emo-trap o la tendencia a mezclar el punk con el hip hop que actualmente domina tanto el under como parte del mainstream, este documental es para ti. Visto desde la corta vida del emo-rapper Lil Peep, nos da una perspectiva única a este personaje que en tan solo un par de años logró crear un sonido que cambiaría la historia del género.

Sin duda es el más desgarrador de los documentales que recomendamos pero realmente vale mucho la pena para entender tanto la vida de excesos de los raperos como el inicio de la nueva escena que se encargó de llevar el trap y el hip hop a otro sonido mezclado con el rock.

¿Dónde lo puedo ver?: Netflix

Estos son solo algunos de los documentales que pueden ver si les interesa adentrarse en la historia del hip hop. Esta elección se basa en aquellos que puedan ser vistos tanto por fanáticos del género como por gente que apenas está naciendo su interés por esta cultura.

Sin embargo si estos te gustaron y quieres saber más de esta hermosa cultura también puedes ver: Biggie: A Got a Story to Tell, Reincarnation, LA Originals, Spanish Player y The Art Of Rap. La mayoría de estos los puedes ver en las plataformas más comunes.