The Last of Us: ¿qué se sabe de la segunda temporada?

La temporada 2 de The Last of Us se podrá ver, por suscripción, en HBO Max. Esto ya se conoce desde el 2023, según lo confirmó la cadena. La serie basada en el conocido videojuego de Naughty Dog aún tiene mucha historia por delante y los millones de fanáticos esperan la siguiente entrega.

Aunque aún no hay fecha precisa del estreno de la segunda temporada, se han colado varios detalles de la serie sobre el reparto, la trama y otros datos. Esto es lo que se sabe de la segunda temporada de The Last of Us.

Del videojuego a la TV

Originalmente, The Last of Us es un videojuego de terror, aventuras y zombis del año 2013. Fue creado en Estados Unidos por Naughty Dog y lanzado por Sony Computer Entertainment. Este se podía jugar en el sistema PlayStation 3.

El juego narra las aventuras de Joel y Ellie, dos estadounidenses que sobrevivieron a una epidemia que convirtió a las personas en zombis o monstruos caníbales que enfrentan a los humanos sobrevivientes en un mundo postapocalíptico.

La fecha de estreno

La segunda temporada de «The Last of Us» ha sido confirmada por HBO Max. Pero, no ha dado una fecha exacta. Como pronto, el estreno podría tener lugar a principios de 2025. El rodaje de la segunda temporada de «The Last of Us» parece haber comenzado, aunque no se han dado datos concretos. Pero, se supone que comenzaría tras el fin de la huelga de actores de Hollywood.

Sobre el futuro de la serie, Craig Mazin, creador, productor y guionista declaró a los medios: que “quedaría más de una temporada”, aunque no acotó nada más. Por su parte, la directora de series dramáticas de HBO Max, Francesca Orsi, afirmó que no hay garantías de que la serie vaya a prolongarse más allá de su segunda temporada. Sin embargo, no desmintió los rumores sobre una tercera temporada y dijo estar centrada en la actual.

La historia

La primera temporada de The Last of Us abarcó satisfactoriamente la primera mitad del videojuego. Esto no es evidente solo para sus desarrolladores y los productores de la serie, sino para miles de gamers.

Con la excepción de pequeños detalles es posible afirmar que un gran número de fans conocía previamente la resolución de la primera temporada. ¿Será igual para la segunda? Nadie sabe lo que depara el futuro de la historia y así lo dijo Mazin haciendo entrever que el serial televisivo podría extenderse a lo largo de varias temporadas.

En la segunda parte del videojuego se sigue a Ellie y Joel en su traslado a un pueblo de Wyoming, donde hay un centro para supervivientes. La historia transcurre cinco años después de los acontecimientos de la primera parte. Pero, de repente un día, un violento incidente amenaza la paz de la zona y aparecen figuras significativas como Abby, una soldado que sirvió con un grupo de militares de Seattle.

Neil Druckmann guionista, creativo y programador del videojuego declaró por su parte que no había planes de contar ninguna historia más allá de lo que hay en el videojuego. ¿Será posible prever lo que sucederá en los capítulos por venir?