Super Smash Bros México: El videojuego de la cultura pop mexicana

¿Alguna vez imaginaste al Chavo del 8 luchar contra Mamá Lucha? La posibilidad de emplear a distintos iconos de la cultura popular mexicana para divertirse, se ha vuelto una realidad en manos de Fausto Tánorie. A mediados de 2020, Tánorie notó que la comunidad gamer hacía sus propios mods, es decir sus propios personajes o creaciones. Por ello, él se dio a la tarea de ver tutoriales para aprender a hacer personajes, dando como resultado el primero: Merlina Adams que no era mexicano pero fue la punta del lanza. Así se abrió el camino para el Super Smash Bros México.

Una vez dominada la creación de personajes, aprovechó la tendencia de la youtuber Aimep3 y se dio cuenta que el resultado de un personaje mexicano era bastante gracioso. Decidió subir a su canal de Youtube el resultado y los resultados fueron bastante positivos. La aceptación de la gente y sobre todo, de la comunidad gamer, le brindó la confianza y el empuje para decidirse al ambicioso proyecto de crear el Super Smash Bros México ahora con un nuevo personaje bajo la manga: el Doctor Simi.

Fausto Tánorie comenta que el juego Super Smash Bros México presenta personajes muy reconocibles, desde luchadores famosos hasta figuras históricas. Con siete personas bastante reconocibles, la historia de cada uno se cuenta por si sola. Por ejemplo, el Doctor Simi cuenta con unas tabletas amarillas que parecen con el combo especial y una nave en alusión a su serie de «Simiaventuras». Otro icono es Sor Juana Inés de la Cruz que lleva libros en las manos que ella misma escribió con un puntaje distinto cada uno.

En el Super Smash Bros México también aparece Frida Kahlo, quien tiene sus respectivos movimientos que representan su vida personal. Estas creaciones surgen gracias a que Tánorie se da a la tarea de analizar muy bien a cada personaje que va a trabajar para darle un diseño preciso y que realmente hablé por si mismo. Gracias a que comparte su trabajo en su canal de Youtube y sus redes sociales, este proyecto se está alimentando de los comentarios de la gente. Fausto está al pendiente de lo que la gente solicita que se agregue al juego, aunque, sin perder la responsabilidad social de no representar personajes ligados a la narco cultura.

El objetivo del Super Smash Bros México es que la gente lo juegue y con ello, se haga fan de algún personaje para ahondar en su historia. Con ello, Fausto busca también demostrar que el talento también reside en Sonora, su lugar de origen, aunado al hecho de retomar la cultura para retoalimentar la mente de los pequeños y el público en general. Tánorie he realizado modificaciones a los personajes de acuerdo a las señalizaciones de los usuarios, como el retiro del medallón religioso que usaba Sor Juana, respetando los comentarios y las creencias de los seguidores.

Si quieres jugar el Super Smash Bros México, puedes ir a suscribirte al canal oficial de Youtube de Fausto Tánorie y conocer las actualizaciones o detalles del mismo. Aquí te dejamos el tutorial del mismo autor para que puedas echar a pelar al Doctor Simi o al Osito Bimbo. También te dejamos la liga de donde descargarlo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

El Super Smash Bros México corre riesgo de perderse

Fausto Tánorie platicó con Yaconic y evidenció una gran problemática que enfrenta con el Super Smash Bros México. En su localidad, Hermosillo, Sonora, se han presentado una serie de «apagones» eléctricos que están mermando la durabilidad y funcionalidad de los electrodomésticos, pero a la vez, están afectando la calidad de vida de los habitantes. Esta situación, mantiene preocupado al creador ya que aunque tiene su proyecto en un gran avance, teme que estos apagones deterioren su equipo, eliminando su información.

Actualmente y frente a la nula respuesta de Comisión Federal de Electricidad a los reportes levantados por la ciudadanía, Fabián se encuentra tratando de tomar medidas para evitar que su trabajo se vea afectado frente a los problemas de electricidad que enfrenta su comunidad, guardando en memorias externas su proceso. Aunque, la dificultad también radica en que no cuenta con el espacio de almacenamiento que requiere su trabajo. Por tanto, hace un atento llamado a la CFE para resolver la situación ya que, aunque le preocupa su proyecto, señala que la ciudadanía está enfrentando adversidades ante está situación.