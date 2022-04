Wes Craven: las mejores películas del maestro del terror

Wes Craven es mundialmente conocido por ser el autor de una de las figuras en la cultura del terror que ha roto la barrera del tiempo, me refiero a Freddy Krueger. Así como de Ghostface, ambos unos asesinos seriales que nos volaron la mente en los 90s y que desde entonces no concebimos un cine de horror sin estos dos personajes.

Craven, fue guionista, novelista y un aclamado director de cine estadounidense. Junto a David Cronenberg y John Carpenter son considerados los cineastas principales que marcaron las bases para el cine de terror actual. Unos verdaderos genios, maestros y mentes creativas de este fascinante género.

A continuación te dejamos ocho películas dirigidas por el gran Wes Craven que volverán fan del cine de terror, otra recomendación es que revises su obra más allá de Freddy Krueguer.

Nightmare on Elm Street

La película pro excelencia de Craven y una que lo llevó a la cima de la fama. Se trata de un slasher estrenado en 1984. Es la primera entrega de la franquicia A Nightmare on Elm Street y está protagonizada por Heather Langenkamp, John Saxon, Ronee Blakley, Robert Englund como Freddy Krueger y Johnny Depp en su debut cinematográfico.

La trama sigue a cuatro adolescentes que viven en una calle de la ciudad ficticia de Springwood, Ohio, que son invadidos y asesinados en sus sueños, y por lo tanto asesinados en realidad por un asesino quemado con un guante de cuero afilado.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Scream

En México conocida como Scream: grita antes de morir. Es un filme de terror slasher de 1996, fue escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven. En los papeles protagónicos vemos a Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox.

«Sidney Prescott, una estudiante del pueblo ficticio de Woodsboro, quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino enmascarado conocido como Ghostface, mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza con acabar con ella y sus amigos siguiendo los clichés y tropos más típicos de las películas de terror.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The People Under the Stairs

Esta cinta es considerada uno de sus máximos trabajos, se inspiró parcialmente en una noticia de finales de la década de 1970, en la que dos ladrones irrumpieron en una casa de Los Ángeles y, sin darse cuenta, hicieron que la policía descubriera a dos niños que habían sido encerrados por sus padres. The People Under the Stairs analiza y representa satíricamente la gentrificación, la lucha de clases y el capitalismo.

En el reparto participan Brandon Adams, Everett McGill, Wendy Robie, A.J. Langer, Kelly Jo Minter, Sean Whalen, entre otros.

«Atrapado en el interior de una casa fortificada, un muchacho se ve inmerso en una pesadilla. Tras percatarse de la verdadera naturaleza de los dueños de la casa, el chico encuentra una nueva amistad y trata de descubrir el secreto que esconden.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Cursed

Lanzada en 2005, Cursed es protagonizada por Christina Ricci, Jesse Eisenberg Portia de Rossi y Shannon Elizabeth. Wes Craven dirigió esta película de terror fantástico acompañado por el guionista Kevin Williamson (Sé lo que hicisteis el último verano y Secuestrando a la Srta. Tingle).

«Un hombre lobo suelto en Los Ángeles cambia la vida de tres adultos jóvenes, quienes, después de ser atacados por la bestia, se enteran que deben matar a su atacante para evitar convertirse en uno de su especie.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Serpent and the Rainbow

The serpent and the Rainbow encaja en el género más bien de suspenso. Se basa parcialmente en un libro homónimo escrito en 1985 por el antropólogo Wade Davis donde se refiere a sus experiencias en Haití, donde investigó la historia de Clairvius Narcisse, un hombre presuntamente envenenado, enterrado vivo, y víctima de un proceso de zombificación. En el elenco tenemos a por Bill Pullman, Cathy Tyson y Paul Winfield.

«Un antropólogo de la universidad de Harvard, busca un polvo haitiano que convierte a los hombres en zombis.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Vampire in Brooklyn

Es una película de comedia de terror estadounidense de 1995, dirigida por Wes Craven pero escrita por Charles Q. Murphy, Michael Lucker y Chris Parker sobre un argumento de Eddie Murphy, Vernon Lynch y Charles Q. Murphy. Actúan Eddie Murphy y Angela Bassett, Allen Paynem Kadeem Hardison, John Witherspoon, Zakes Mokae y Joanna Cassidy.

«Maximiliam, vampiro, es el último de su especie, por lo que debe encontrar pareja cuanto antes, tener descendencia y evitar así la extinción de los vampiros en el mundo.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

My soul to take

En español es conocida como Espíritus o Almas condenadas, es una película de terror slasher de 2010. Este filme marca el regreso de Wes Craven desde 1994 que no dirigía nada.

«En la ciudad de Riverton, la leyenda cuenta que un asesino en serie juró regresar para matar a los siete niños que nacieron la noche que él murió.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Last House on the Left

The Last house on the left una película consagrada como de culto que se estrenó en 1972. Está protagonizada por Sandra Cassel, David Hess, Fred Lincoln, Jeramie Rain, Marc Sheffler, Cynthia Carr y Gaylord St. James.

«Mari y su mejor amiga van a comprar marihuana antes de acudir a un concierto. Sin embargo, los vendedores las secuestran, violan, torturan y matan con sadismo extremo. Los padres de Mari lo descubren y se vengan de ellos de la manera más atroz.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Hills Have Eyes

La colina de los ojos malditos, en español. Pertenece al género de terror y se estrenó en 1977, cuenta con las actuaciones de Susan Lanier, Michael Berryman y Dee Wallace-Stone. Es uno de los títulos de Wes Craven considerados de culto y como un clásico fundamental para comprender su cine.

«Una familia de clase media norteamericana decide emprender un viaje a California para pasar unas vacaciones. De repente, su coche sufre una avería en medio del desierto. Desde ese momento, el viaje se convertirá en una carrera contrarreloj para sobrevivir a una siniestra familia de caníbales.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Deadly Friend

Como suele pasar, la traducción al español nombra este filme como Obsesión Fatal. Una película de ficción y terror estrenada en 1986. En el elenco tenemos a Matthew Laborteaux y Kristy Swanson. Es una adaptación de la novela Friend de Diana Henstell.

«Cuando un genio de 15 años se entera de que la chica que le gusta está en coma, implanta chips de ordenador de su propio diseño en su cerebro para revivirla. Ahora, aunque viva, ya no es la chica que él conocía.»