Las películas de terror por A24 clasificadas de mejor a peor

La productora de A24 se encuentra de manteles largos pues se acerca su décimo aniversario. Además de la victoria que obtuvo como Mejor Película por Moonlight colocó en un punto muy alto al estudio. A24 se destaca también en un género muy aclamado por la audiencia, y se trata del terror. Un género sumamente complicado, ya que los efectos y las escenas de muerte con sangre pueden ser armas de doble filo. O resulta una buena cinta o se va directo al olvido.

A continuación te dejamos lo mejor y lo peor del horror en filmes producidos por A24.

Tusk

Narra una escalofriante historia de terror sobre los peligros de contar historias, Tusk sigue a un temerario locutor de podcasts estadounidense mientras desafía la naturaleza canadiense para entrevistar a un anciano con un pasado increíble, solo para descubrir que el oscuro secreto del hombre involucra a una morsa. Fue lanzada en el año 2014 y dirigida por Kevin Smith; en elenco vemos a Michael Parks, Justin Long, Haley Joel Osment y Génesis Rodríguez.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Climax

Esta es muy popular todavía, Climax es una película de terror musical escrita, coeditada y dirigida por Gaspar Noé. La película está protagonizada por Sofia Boutella.

«Jóvenes bailarines toman accidentalmente LCD mezclado con sangría y así su exultante ensayo se convierte en una pesadilla cuando uno a uno sienten las consecuencias de crisis psicodélica colectiva.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Life after Beth

En 2014 lanzaron este filme dirigido y escrito por Jeff Baena. Zach (Dane DeHaan) está devastado por la inesperada muerte de su novia, Beth (Aubrey Plaza). Pero milagrosamente vuelve a la vida, Zach aprovecha al máximo la oportunidad de compartir y experimentar todas las cosas que antes lamentaba no haber hecho con ella. Sin embargo, la Beth recién regresada no es exactamente como la recordaba y, en poco tiempo, el mundo entero de Zach empeora.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

False Positive

Después de meses de intentar quedar embarazada, Lucy (Ilana Glazer) y Adrian (Justin Theroux) finalmente encuentran al doctor de fertilidad de sus sueños en el ilustre Dr. Hindle (Pierce Brosnan). Pero después de quedar embarazada de una niña saludable, Lucy comienza a notar algo siniestro a través del reluciente encanto de Hindle, y se propone descubrir la inquietante verdad sobre él y su propia «historia de nacimiento». El director de esta cinta es John Lee.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Slice

En un pequeño pueblo, un montón de repartidores de pizza mueren en el trabajo, dos audaces sobrevivientes (Zazie Beetz de Atlanta y Chance the Rapper en un debut cinematográfico) se disponen a atrapar a los culpables detrás de la ola de crímenes crípticos. Slice es el primer largometraje del director Austin Vesely después de dirigir videos musicales para «Sunday Candy» y «Angels» de Chance.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Lamb

Lamb es una película dirigida por Valdimar Jóhannsson con Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson, Ester Bibi, Ingvar Eggert Sigurdsson.

«Una pareja sin hijos descubre un misterioso recién nacido en su granja de Islandia. El potencial de crear una familia les trae mucha alegría, pero también podría destruirlos.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

It comes at night

Este filme no cumplió con su promesa, no es la película que se esperaba según la campaña de marketing a su alrededor. El género en el que se mueve es de terror post-apocalíptico. Fue escrita y dirigida por Trey Edward Shults.

«Tras un misterioso Apocalipsis que deja al mundo sin supervivientes, dos familias se ven obligadas a compartir una casa para mantenerse a salvo de la amenaza que aterroriza al mundo exterior.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

X

El género de terror necesita más cineastas como Ti West, pero también es necesario que suelten un poco el pasado. X lleva totalmente la influencia de «Texas Chainsaw Massacre» y a pesar de eso la dirección que toma su trama, termina siendo muy floja y cada vez menos aterradora.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Blackcoat´s Daughter

A pesar del grandioso elenco con un trío de actuaciones sólidas de Kiernan Shipka, Lucy Boynton y Emma Roberts, The Blackcoat’s Daughter es demasiado fría y distante para su propio bien.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Hole in The Ground

Tenemos una película de suspenso y terror de 2019 dirigida por Lee Cronin, a partir de un guion de Cronin y Stephen Shields.

«El hijo pequeño de Sarah desaparece una noche entre la maleza de su casa. Aunque cuando el pequeño regresa todo parece normal, al poco tiempo su comportamiento empieza a cambiar y ser más errático. ¿Será este realmente el hijo de Sarah?»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Monster

El aclamado cineasta de terror Bryan Bertino (The Strangers) dirige esta película llena de suspenso y miedo, en la que una madre divorciada (Zoe Kazan) y su hija deben hacer un viaje nocturno de emergencia para ver al padre de la niña. Mientras conducen por carreteras rurales desiertas en una noche tormentosa, de repente tienen un choque sorprendente que los deja conmocionados pero no gravemente heridos. Su auto, sin embargo, está muerto, y mientras intentan en vano obtener ayuda, se dan cuenta de que no están solos en estas carreteras secundarias desoladas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

In Fabric

Dirigida por Peter Strickland con Marianne Jean-Baptiste, Sidse Babett Knudsen, Caroline Catz, Julian Barratt, Gwendoline Christie y más.

«Sheila va a las rebajas de un gran almacén y ronda estanterías, hasta que ve un vestido rojo sangre de seda que la hipnotiza. A partir de este momento ya no quiere otra cosa que no sea ese vestido, que parece que quién lo posee adquiere una maldición.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Lighthouse

Es una película del género de terror psicológico, dirigida por Robert Eggers en 2019. En los papeles protagónicos vemos a Robert Pattinson y a Willem Dafoe.

«En la década de 1890, dos fareros que afrontan un turno de cuatro semanas juntos combaten la constante tentación de dejarse arrastrar por la locura en una isla remota y misteriosa de Nueva Inglaterra».

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Green Room

Green Room tiene una de las mejores actuaciones Anton Yelchin. No es para los débiles de corazón, y es una visita obligada para los entusiastas del género. Se estrenó en 2015, fue dirigida por Jeremy Saulnier y protagonizada por Anton Yelchin, Imogen Poots, entre otros.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Saint Maud

Se trata del tipo de película que la Iglesia Católica seguramente prohibiría en épocas pasadas. Este es el primer largometraje de Rose Glass y pertenece a la orgullosa tradición cinematográfica de la subversión religiosa. Cuenta con la actuación estelar de Morfydd Clark en el papel principal.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Under the Skin

Under the Skin es una película de ciencia ficción y terror británico-estadounidense de 2013 dirigida por Jonathan Glazer, y escrita por Glazer y Walter. La película está protagonizada por Scarlett Johansson como una alienígena seductora quien toma como presas a hombres en Escocia. La música está compuesta por Mica Levi.

«Una hermosa mujer con cabello negro y labios rojos seduce a los hombres solitarios que se cruzan en su camino. Nadie se imagina que en realidad se trata de un extraterrestre peligroso con el objetivo de cumplir los deseos de su especie.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Midsommar

Esta película es un logro de Ari Aster y se coloca como una joya en la corona de A24. Midsommar demuestra que no es necesaria una casa embrujada o filmar en la noche para que un viaje se vuevla espeluznante.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Hereditary

Una de las estrellas de la productora es Hereditary de Ari Aster. Esta cinta sigue siendo la más taquillera de A24 y lanzó una noble pero infructuosa campaña de los Oscar para la gran Toni Collette. Cuatro años después, es difícil no pensar en ella como una de las mejores películas de terror jamás realizadas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Witch

The Witch cuenta con una atmósfera increíble y una actuación revolucionaria de Anya Taylor-Joy. Fue escrita y dirigida por Robert Eggers, en su debut como director.