Películas de Billie Joe Armstrong: el lado actoral del punk rock

Aunque el mundo lo reconoce de inmediato por su voz al frente de Green Day, Billie Joe Armstrong ha construido una carrera frente a la cámara que va mucho más allá de los videos musicales. Su presencia en el cine y la televisión ha sido una extensión de su personalidad: rebelde, honesta y, a veces, sorprendentemente vulnerable. Si quieres conocer su faceta como actor, estas son las películas de Billie Joe Armstrong (y algunas participaciones en series) que tienes que agregar a tu lista de consulta.

Ordinary World (2016): El punk ante la crisis de los 40

Esta es, sin duda, la pieza central en la lista de películas de Billie Joe Armstrong. En ella interpreta a Perry, un antiguo músico punk que ahora vive una vida suburbana y se siente invisible en su propio cumpleaños número 40. Es una actuación conmovedora que resuena con cualquiera que haya sentido que sus años de gloria quedaron atrás. Armstrong logra transmitir una honestidad brutal sobre la madurez sin perder la esencia rebelde.

Like Sunday, Like Rain (2014): Un drama sutil e independiente

En esta joya del cine independiente, Billie Joe se aleja de los reflectores del rock para interpretar a Dennis, el novio poco confiable y algo problemático de la protagonista (Leighton Meester). Aunque es un papel secundario, su actuación es clave para entender la tensión emocional de la historia. Es una de las películas de Billie Joe Armstrong donde se le ve más alejado de su propia imagen de estrella, demostrando su rango dramático.

This Is 40 (2012): El cameo que todos recordamos

En esta comedia de Judd Apatow, Billie Joe aparece interpretándose a sí mismo en una versión hilarante y ligeramente paródica. En una escena junto a Paul Rudd, se discute el futuro de la música y el negocio discográfico. Es un momento breve pero icónico que suele encabezar las búsquedas sobre las participaciones y películas de Billie Joe Armstrong, demostrando que el músico no tiene miedo de reírse de su propia industria.

Nurse Jackie (2012): Un inicio de temporada impactante

Billie Joe también ha dejado su huella en la televisión de culto. En el estreno de la cuarta temporada de Nurse Jackie, interpretó a un personaje que cruza su camino con la protagonista de una forma trágica y fugaz. Fue una aparición que sorprendió a los fans y que mostró su capacidad para manejar tonos oscuros y dramáticos en muy poco tiempo de pantalla.

Haunted (2014): Una joya oculta en el terror

Aunque menos conocida, esta participación en la película de terror Haunted (también conocida como The Understudy) muestra el interés de Armstrong por proyectos fuera de lo común. Es una de las rarezas dentro de la videografía y las películas de Billie Joe Armstrong que los coleccionistas de su carrera suelen atesorar por su estética oscura.