El nuevo documental de Sofia Coppola: revela el lado más personal de Marc Jacobs

La aclamada directora Sofia Coppola presentará su primer documental, una mirada íntima a la vida y carrera de su amigo de toda la vida, el icónico diseñador Marc Jacobs. La película, titulada Marc by Sofia, se estrenará en el Festival de Cine de Venecia, fuera de la sección de competición, consolidando una de las colaboraciones más intrigantes entre el mundo del cine y la moda.

Este no es solo un documental sobre un diseñador; es una ventana a la profunda conexión entre dos figuras que han definido el panorama cultural de Nueva York. Su amistad, que se remonta a las décadas de los 80 y 90, los ha convertido en pilares de la escena downtown. Como Coppola ha afirmado, su relación es tan cercana que lo considera «como su primo», una declaración que anticipa una narrativa cargada de autenticidad y calidez.

Una mirada al legado de Marc Jacobs

La elección de Coppola como directora es particularmente significativa. Conocida por su estilo visual etéreo y sus retratos de personajes complejos en películas como Las vírgenes suicidas, María Antonieta y Priscilla, su lente promete capturar la esencia de Jacobs de una manera que va más allá de la moda. Si bien no se han revelado los detalles específicos del contenido, la película podría explorar momentos cruciales de la carrera de Jacobs.

Entre los sucesos que podrían ser abordados se encuentra la controvertida y revolucionaria colección grunge para Perry Ellis. Que lo catapultó a la fama, así como su influyente y duradera etapa como director creativo de Louis Vuitton de 1997 a 2013. Donde transformó la casa de lujo en una potencia global. El documental también podría profundizar en su propia marca, Marc Jacobs, con sus desfiles de proporciones épicas. Y su línea juvenil, Heaven by Marc Jacobs, que ha capturado el espíritu de una nueva generación.

Sofia Coppola y Marc Jacobs: Una amistad en el tiempo

La colaboración entre Coppola y Jacobs no es nueva; es una historia de creatividad compartida que se ha tejido a lo largo de décadas. Coppola protagonizó una de las campañas de perfume de Jacobs en 2002. Colaboró en una línea de bolsos durante su tiempo en Louis Vuitton, apareció en campañas de moda y trabajó con él en el lanzamiento de Heaven. Esta historia compartida sugiere que la película será un testimonio de su vínculo y de la influencia mutua en sus respectivas carreras.

El estreno en Venecia no solo será un evento cinematográfico, sino también un punto de encuentro para la industria de la moda y el cine. Con la esperanza de ver a amigos de ambos mundos, como Anna Sui, Kirsten Dunst y, posiblemente, las hijas de Coppola, Romy y Cosima. El estreno de Marc by Sofia celebrará la vida de un genio del diseño y la perdurable amistad que lo ha hecho posible.