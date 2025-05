Thom Yorke revela su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina

Tras varios meses de silencio, Thom Yorke reveló su postura sobre Israel y Palestina. El músico rompió el silencio este 30 de mayo y compartió a través de redes sociales un comunicado aclarando su posición sobre el conflicto armado en Gaza. El músico comenzó señalando que la polémica sucedida en Melbourne en 2024 «no parecía realmente el mejor momento para discutir la catástrofe humanitaria». Asimismo reveló que las presunciones sobre sus creencias «han tenido un gran impacto en (su) salud mental». Pues recordemos que en octubre de 2024 Yorke realizó un concierto en solitario en Melbourne. Todo transcurría con normalidad hasta que alguien de la multitud lo interrumpió. Tratando de que se pronunciara sobre la campaña de genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

A lo que el cantante respondió desde el escenario: «No te quedes ahí como un cobarde, ven aquí y dilo. ¿Quieres arruinarle la noche a todos? Nos vemos más tarde, entonces». Inmediatamente después, Yorke se quitó la guitarra y salió del escenario antes de regresar para tocar «Karma Police». El video de lo sucedido rápidamente se viralizó provocando reacciones divididas en redes. Hubo comentarios aplaudiendo el gesto del cantante como una exigencia de respeto para los demás asistentes, pero también hubo quien lo acusó de antisemita. No obstante, la controversia siguió creciendo. Todavía más cuando Roger Waters (Pink Floyd), insultó a Thom Yorke. Pues no le habría respondido, ni firmado una carta para cancelar un concierto en Tel Aviv. «Thom es un idiota inseguro que se cree inteligente pero claramente no lo es», expresó el compositor británico.

La reacción de los fans de Radiohead

De igual manera, muchos fans de Radiohead se entristecieron y comenzaron a preguntarse sobre las verdadera postura de la banda. Ya que se han presentado en Israel unas cuantas veces a lo largo de los años, y fueron criticados por su concierto específicamente en 2017. Jonny Greenwood, compañero de banda de Yorke, está casado con la artista israelí Sharona Katan, vocalmente pro-IDF. Y ha colaborado con el músico israelí Dudu Tassa varias veces. Cuando cancelaron algunos espectáculos en el Reino Unido a inicios de mayo, compartieron una declaración, refiriéndose a «amenazas creíbles». Describieron el movimiento contra sus espectáculos como «censura» y compararon su situación con las acusaciones que actualmente enfrenta el grupo de rap pro-palestino de Belfast Kneecap. Ed O’Brien de Radiohead, por otro lado, tiene un gran historial por sus declaraciones a favor de Palestina.

¿Qué dijo Thom Yorke sobre Israel y Palestina?

En medio de un conflicto que parece no tener fin y que este 2025 ha intensificado su violencia. Thom Yorke lanzó un extenso comunicado en el que expresó su postura sobre la situación actual. Y reflexionó sobre las presiones sociales que enfrentan los artistas para pronunciarse públicamente. El músico señaló que su silencio inicial fue malinterpretado como complicidad. Lo que lo llevó a compartir su perspectiva sobre los eventos recientes y las dinámicas que perpetúan el conflicto.

«Me quedé sorprendido de que mi supuesto silencio de alguna manera se tomara como complicidad, y luché por encontrar una manera adecuada de responder a esto y continuar con el resto de los espectáculos de la gira. Ese silencio, mi intento de mostrar respeto por todos los que están sufriendo y los que han muerto, y de no trivializarlo en pocas palabras, ha permitido que otros grupos oportunistas usen la intimidación y la difamación para llenar los espacios en blanco, y lamento darles esta oportunidad. Esto ha tenido un gran impacto en mi salud mental», explicó.

«Espero que para cualquiera que alguna vez haya escuchado una nota de la música de mi banda o cualquiera de la música que he creado a lo largo de los años, o haya mirado la obra de arte o leído cualquiera de las letras, sea evidente que no podría apoyar ninguna forma de extremismo o deshumanización de los demás. Todo lo que veo en mi vida de trabajo con mis compañeros músicos y artistas es un empujón contra esas cosas, tratando de crear un trabajo que vaya más allá de lo que significa ser controlado, coaccionado, amenazado, sufrir, ser intimidado… y en cambio fomentar el pensamiento crítico más allá de las fronteras, la similitud del amor y la experiencia y la libre expresión creativa».

Sin embargo, lamentó que este silencio haya sido utilizado por «grupos oportunistas» para intimidarlo y difamarlo. Lo que según sus palabras, tuvo un impacto significativo en su salud mental. El músico subrayó que su trayectoria artística siempre ha buscado oponerse a la deshumanización y al extremismo. Promoviendo en cambio el pensamiento crítico y la libre expresión creativa. En su mensaje, Thom criticó duramente al gobierno israelí liderado por Benjamin Netanyahu.

«Creo que Netanyahu y su equipo de extremistas están totalmente fuera de control y necesitan ser detenidos, y que la comunidad internacional debería ejercer toda la presión que pueda sobre ellos para que cesen. Su excusa de autodefensa hace tiempo que se desgasta y ha sido reemplazada por un deseo transparente de tomar el control de Gaza y Cisjordania de forma permanente».

Según el artista, la administración israelí ha utilizado el miedo y el dolor de su población para justificar una agenda ultranacionalista. Lo que ha resultado en medidas como el bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza. Instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el gobierno israelí para detener estas acciones, argumentando que la justificación de «autodefensa» ha perdido credibilidad. Y ha sido reemplazada por un aparente deseo de controlar permanentemente Gaza y Cisjordania. De igual manera dirigió críticas hacia Hamas, cuestionando los motivos detrás de los ataques del 7 de octubre. Señaló que la organización utiliza el sufrimiento de su propio pueblo de manera cínica para avanzar en sus objetivos.

«Mientras nuestras vidas avanzan como de costumbre, estos miles interminables de almas humanas inocentes siguen siendo expulsadas de la tierra… ¿Para qué?».

En otro punto de su declaración, Yorke reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en la polarización del conflicto. Según el músico, las «cazas de brujas» en línea y la presión para que figuras públicas emitan declaraciones rápidas contribuyen a simplificar excesivamente problemas complejos. El líder de Radiohead enfatizó la necesidad de redescubrir los valores compartidos como humanidad para superar los tiempos oscuros que atraviesa el mundo.

«Este tipo de polarización deliberada no sirve a nuestros semejantes y perpetúa una mentalidad constante de «nosotros y ellos». Destruye la esperanza y mantiene un sentido de aislamiento, las mismas cosas que los extremistas usan para mantener su posición. Facilitamos su ocultación a plena vista si asumimos que los extremistas y las personas que afirman representar son uno y los mismos, indivisibles».

En su mensaje final, reconoció que sus palabras probablemente no satisfarán a quienes buscan criticarlo. Pero afirmó que su intención es unirse a los millones de personas que desean el fin del conflicto.