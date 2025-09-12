DEVO: El documental que revela la verdad detrás de la banda más incomprendida

Netflix ha estrenado un esperado documental sobre Devo, la banda de new wave que se convirtió en un ícono de la cultura pop, pero cuya profunda filosofía ha sido a menudo malinterpretada. Dirigido por el aclamado cineasta Chris Smith, este film no solo celebra la música, sino que profundiza en la mente de los «spuds» que nos advirtieron sobre la «de-evolución» de la humanidad. Es una pieza obligada para los fans y una revelación para quienes solo conocían su éxito más popular. Si buscas un documental sobre Devo, este es el definitivo.

La historia de Devo es mucho más que trajes extravagantes y sombreros rojos en forma de embudo. El documental explora sus orígenes en el contexto de la masacre de la Universidad Estatal de Kent en 1970, un evento traumático que moldeó la visión de sus fundadores, Mark Mothersbaugh y Gerald Casale. Este trágico suceso los llevó a desarrollar su teoría de la «de-evolución», la creencia de que la raza humana, en lugar de evolucionar, estaba involucionando.

El film utiliza un vasto material de archivo, incluyendo sus propios videos y cortometrajes experimentales, demostrando cómo su enfoque multimedia estaba adelantado a su tiempo. Desde sus primeros shows provocadores hasta su ascenso a la fama, el documental sobre Devo captura la esencia subversiva de la banda. Uno de los puntos clave de esta pieza es cómo la banda se enfrentó a la industria musical. Aunque lograron un éxito masivo con «Whip It«, a menudo fueron encasillados como un simple grupo de broma.

El documental aborda esta frustración, mostrando la tensión entre su compromiso con la protesta artística y las demandas de una disquera que solo quería otro éxito comercial. La película revela que su peculiar estética era parte de una crítica social más amplia, una sátira al consumismo y la automatización de la vida moderna. Si bien el público bailaba al ritmo de «Whip It«, la banda quería que la gente se cuestionara el significado detrás de la canción.

Puedes ver este revelador documental sobre Devo en Netflix. El documental está disponible para streaming y ofrece una mirada íntima y exhaustiva a la banda. Con entrevistas a los miembros sobrevivientes y a figuras como David Bowie e Iggy Pop, el film presenta una narrativa completa que ilumina por qué su música y mensaje siguen siendo tan relevantes hoy. La ironía de la «de-evolución» que propusieron hace décadas, parece más real que nunca. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en la historia de estos visionarios.

En resumen, este documental sobre Devo es mucho más que un tributo musical. Es una crónica de un grupo de artistas que usaron el rock y el arte para desafiar el status quo. Si te intriga la historia de las bandas que cambiaron el juego o simplemente quieres entender por qué Devo es más que «la banda de los sombreros rojos», este documental es una adición esencial a tu lista de reproducción. Su legado, ahora capturado en la pantalla de Netflix, demuestra que su mensaje no era una broma, sino una profecía.