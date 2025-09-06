Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
La verdad detrás del cacao, la cocoa y el chocolate
PORTADA

La verdad detrás del cacao, la cocoa y el chocolate

5
sep2025

Para muchos, el chocolate es un simple deleite, un capricho dulce para endulzar el día. Sin embargo, detrás de cada barra y cada bebida de cacao se esconde un universo de matices, propiedades y beneficios que a menudo se confunden. ¿Cuál es la diferencia real entre el cacao, la cocoa y el chocolate? La respuesta reside en su procesamiento y, por ende, en su valor nutricional.

El punto de partida es el cacao, el fruto del árbol Theobroma cacao. Considerado un «superalimento«, el cacao puro es la forma menos procesada y más nutritiva de todas. Los granos de cacao se extraen de la vaina, se fermentan, se secan y se muelen para obtener lo que se conoce como nibs de cacao o licor de cacao. Es rico en antioxidantes, especialmente flavonoides, que ayudan a combatir el daño celular y a reducir la inflamación. También es una fuente notable de magnesio, hierro y fibra. Consumirlo en su forma más pura puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular, reducir el estrés y potenciar la función cerebral.

Leche de hemp: beneficios del superalimento vegetal y cómo prepararla

Chocolate

«Cacao y Cocoa: No son lo mismo y aquí te decimos por qué»

Por otro lado, la cocoa (o cacao en polvo) es el resultado de un procesamiento adicional. Los granos de cacao se tuestan y se muelen, pero el paso crucial es la extracción de la manteca de cacao. Al quitarle la grasa, se obtiene un polvo más ligero y menos amargo que el cacao puro. Este proceso, conocido como «proceso holandés», reduce la acidez y mejora la solubilidad, pero lamentablemente también disminuye significativamente el contenido de flavonoides y otros antioxidantes. A pesar de esto, la cocoa sigue siendo una buena fuente de minerales como el cobre y el manganeso, y es la base de muchas bebidas y postres.

Finalmente, el chocolate es la mezcla de cacao, azúcar y, en la mayoría de los casos, manteca de cacao. La calidad y los beneficios del chocolate dependen directamente de su porcentaje de cacao. Un chocolate con un alto porcentaje de cacao (70% o más) contendrá más flavonoides, fibra y minerales, y menos azúcar, acercándose a los beneficios del cacao puro. En contraste, el chocolate con leche o el chocolate blanco tienen un porcentaje de cacao mucho menor o nulo (en el caso del chocolate blanco, que solo contiene manteca de cacao), y por lo tanto, sus beneficios nutricionales son escasos.

Pumpkin Spice: Receta de la bebida de calabaza de Starbucks

chocolate

Desde el fruto original hasta el Chocolate que conoces

El cacao se considera el ingrediente crudo y lleno de nutrientes, la cocoa es la versión procesada y desgrasada, y el chocolate es el producto final, cuyo valor nutricional varía enormemente según su composición. La próxima vez que te decidas a disfrutar de este manjar, recuerda que la mejor opción para tu salud no siempre es la más dulce. Optar por un chocolate con alto contenido de cacao o, mejor aún, incorporar cacao puro a tus recetas, es una excelente manera de disfrutar de su sabor y de sus poderosos beneficios.

CONTENIDO RELACIONADO

Etiquetas
beneficios del chocolateCACAOCHOCOLATEcocoa
Foto del avatar

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.

Boicot a Radiohead: Las razones detrás de la presión para cancelar su gira 2025
Anterior
Boicot a Radiohead: Las razones detrás de la presión para cancelar su gira 2025

MÁS CONTENIDO

El Infrarrealismo celebra 50 años de poesía subversiva en México

El Infrarrealismo celebra 50 años de poesía subversiva en México
Interiorismo mexicano contemporáneo: vibrante explosión de colores y texturas

Interiorismo mexicano contemporáneo: vibrante explosión de colores y texturas
Librerías baratas en CDMX: guía para encontrar joyas sin gastar mucho

Librerías baratas en CDMX: guía para encontrar joyas sin gastar mucho
Algoritmos de apuestas en vivo: Cómo funcionan y cómo superarlos

Algoritmos de apuestas en vivo: Cómo funcionan y cómo superarlos
Desafíos de la Industria de los Videojuegos en México y América Latina en 2025

Desafíos de la Industria de los Videojuegos en México y América Latina en 2025
Yuri Norshtéin: «El erizo en la niebla» y más sobre el genio de la animación rusa

Yuri Norshtéin: «El erizo en la niebla» y más sobre el genio de la animación rusa
10 poemas surrealistas de grandes autores

10 poemas surrealistas de grandes autores
Principales tratamientos de estética dental que se ofrecen en Málaga

Principales tratamientos de estética dental que se ofrecen en Málaga
Equipa tu clínica de medicina estética con la aparatología más avanzada del sector

Equipa tu clínica de medicina estética con la aparatología más avanzada del sector
Empresas emergentes que crean tecnología que se anticipa a sus necesidades

Empresas emergentes que crean tecnología que se anticipa a sus necesidades