La verdad detrás del cacao, la cocoa y el chocolate

Para muchos, el chocolate es un simple deleite, un capricho dulce para endulzar el día. Sin embargo, detrás de cada barra y cada bebida de cacao se esconde un universo de matices, propiedades y beneficios que a menudo se confunden. ¿Cuál es la diferencia real entre el cacao, la cocoa y el chocolate? La respuesta reside en su procesamiento y, por ende, en su valor nutricional.

El punto de partida es el cacao, el fruto del árbol Theobroma cacao. Considerado un «superalimento«, el cacao puro es la forma menos procesada y más nutritiva de todas. Los granos de cacao se extraen de la vaina, se fermentan, se secan y se muelen para obtener lo que se conoce como nibs de cacao o licor de cacao. Es rico en antioxidantes, especialmente flavonoides, que ayudan a combatir el daño celular y a reducir la inflamación. También es una fuente notable de magnesio, hierro y fibra. Consumirlo en su forma más pura puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular, reducir el estrés y potenciar la función cerebral.

«Cacao y Cocoa: No son lo mismo y aquí te decimos por qué»

Por otro lado, la cocoa (o cacao en polvo) es el resultado de un procesamiento adicional. Los granos de cacao se tuestan y se muelen, pero el paso crucial es la extracción de la manteca de cacao. Al quitarle la grasa, se obtiene un polvo más ligero y menos amargo que el cacao puro. Este proceso, conocido como «proceso holandés», reduce la acidez y mejora la solubilidad, pero lamentablemente también disminuye significativamente el contenido de flavonoides y otros antioxidantes. A pesar de esto, la cocoa sigue siendo una buena fuente de minerales como el cobre y el manganeso, y es la base de muchas bebidas y postres.

Finalmente, el chocolate es la mezcla de cacao, azúcar y, en la mayoría de los casos, manteca de cacao. La calidad y los beneficios del chocolate dependen directamente de su porcentaje de cacao. Un chocolate con un alto porcentaje de cacao (70% o más) contendrá más flavonoides, fibra y minerales, y menos azúcar, acercándose a los beneficios del cacao puro. En contraste, el chocolate con leche o el chocolate blanco tienen un porcentaje de cacao mucho menor o nulo (en el caso del chocolate blanco, que solo contiene manteca de cacao), y por lo tanto, sus beneficios nutricionales son escasos.

Desde el fruto original hasta el Chocolate que conoces

El cacao se considera el ingrediente crudo y lleno de nutrientes, la cocoa es la versión procesada y desgrasada, y el chocolate es el producto final, cuyo valor nutricional varía enormemente según su composición. La próxima vez que te decidas a disfrutar de este manjar, recuerda que la mejor opción para tu salud no siempre es la más dulce. Optar por un chocolate con alto contenido de cacao o, mejor aún, incorporar cacao puro a tus recetas, es una excelente manera de disfrutar de su sabor y de sus poderosos beneficios.