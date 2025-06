Tame Impala y Kevin Parker son la misma persona: la verdad detrás de la banda

En el año 2007 Kevin Parker creó un proyecto en la página MySpace llamado Tame Impala, el cual consistía en grabaciones que combinaban una base lo-fi con capas de instrumentos psicodélicos donde solo experimentaba. Fue en el 2008 cuando sus grabaciones llamaron la atención del sello discográfico Modular Recordings impulsándolo a firmar con ellos y lanzar su primer EP homónimo titulado Tame Impala que contenía hits como «Desire Be Desire Go“ «Skeleton Tiger» y «Half Full Glass of Wine».

Kevin Parker confirmó en una entrevista con The Sydney Morning Herald que Tame Impala es su proyecto personal. Esto revela que, aunque en el escenario parezca una banda, toda la creación musical nace de una sola mente. Por lo tanto, podemos asegurar que Kevin y Tame Impala son la misma persona o entidad creativa, un hito en la música contemporánea.

El nombre del proyecto

Según una entrevista de Kevin Parker para el diario «Louder Than War», Tame Impala viene de dos palabras combinadas «Tame» por domesticado y Impala que es un animal de África por lo que según sus palabras el concepto viene de la experiencia de encontrarte con un Impala vivo. Aunque en la misma entrevista señaló que el concepto del nombre va transicionando de acuerdo a la banda por lo que podemos encontrar varios significados del nombre en la web.

La música de Tame Impala está inspirada en una amplia gama de influencias que se han fusionado para crear su sonido distintivo.Si bien predomina el rock psicodélico de los años 60 y 70 como base más evidente, Kevin también agrega elementos del Synth-Pop, lo-fi y algunas texturas sonoras con guitarras saturadas y pedales de efectos, algo que desde que era niño le gustaba experimentar. Sus referencias para este sonido fueron bandas como The Beatles, Cream, y Led Zeppelin.

En cuanto a sus letras Kevin y Tame Impala a menudo exploran temas como la soledad, el aislamiento, el cambio, el paso del tiempo y las relaciones interpersonales, la combinación de sus letras reflexivas y melancólicas con sonidos atmosféricos invitan al oyente a una experiencia inmersiva. Un buen ejemplo de esto son canciones como: «The Less I Know The Better», «Let It Happen», «Borderline», «New Person, Same Old Mistakes», «Eventually», «Feels Like We Only Go Backwards», «Elephant», «Yes I’m Changing», «One More Hour», «Nangs».